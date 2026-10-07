¿Pueden abrir mi maleta documentada? Qué puedes hacer si te pasa

Llegas al carrusel de maletas tras un vuelo largo y notas algo extraño: el candado no está como lo dejaste, la cinta de seguridad luce rota o, al abrirla en el hotel, te das cuenta de que abrieron tu equipaje documentado. ¿Se vale? Te contamos las razones detrás de esta acción y cuáles son tus derechos como viajero.

La idea de que extraños abran nuestro equipaje documentado genera una mezcla de invasión a la privacidad, desconcierto y paranoia. Después de todo, en esa maleta no solo empacamos ropa y artículos de aseo personal; llevamos recuerdos turísticos, compras y parte de nuestra vida cotidiana.

Sin embargo, ¿sabías que el registro de maletas documentadas es un procedimiento cotidiano, legal y estandarizado en la industria de la aviación comercial? Esta revisión fue diseñada para proteger la vida de cientos de pasajeros en cada vuelo.

Equipaje documentado Canva

¿Quién puede revisar el equipaje documentado en un aeropuerto?

A nivel internacional, el marco normativo de revisión de equipaje está regulado por la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI), una agencia especializada de las Naciones Unidas que establece las normas globales de seguridad operacional.

La OACI estipula que todos los estados miembros deben garantizar que el 100% del equipaje facturado sea sometido a inspección previa al embarque para detectar explosivos, armas o elementos peligrosos que pongan en riesgo la aeronave.

En Estados Unidos, la revisión de maletas se queda a cargo de la Administración de Seguridad del Transporte (TSA) de los Estados Unidos, creada tras los eventos de septiembre de 2001.

Si los escáneres de tomografía computarizada muestran una imagen dudosa u opaca que el sistema automatizado no puede descifrar, un oficial de la TSA está legalmente facultado para abrir la maleta mecánicamente, cortar candados si es necesario y registrar el interior manualmente.

Este modelo ha sido replicado con matices por las autoridades aeroportuarias de Canadá, la Unión Europea, el Reino Unido y gran parte de América Latina.

Además de la seguridad contra actos de interferencia ilícita, las autoridades aduaneras y de control fitosanitario (como el SAT/ANAM en México, el CBP en EE. UU. o el SAG en Chile) supervisan el equipaje documentado.

Estas entidades buscan evitar el contrabando de mercancías sujetas a impuestos, el tráfico de divisas, la introducción de narcóticos o el ingreso de plagas agrícolas que puedan devastar el ecosistema local.

Revisión de equipaje Canva

Razones más comunes por las que pueden revisar el equipaje documentado

Baterías de litio y dispositivos electrónicos

Las baterías de iones de litio son el enemigo público número uno de la aviación comercial debido al riesgo de desbocamiento térmico (thermal runaway), un proceso donde la batería puede sobrecalentarse, incendiarse o explotar espontáneamente en la bodega de carga incombustible.

Si empacas baterías portátiles, lap top o juguetes electrónicos con baterías de litio de gran capacidad en la maleta documentada, la alarma sonará de inmediato y la maleta será abierta para retirar el dispositivo.

Alimentos orgánicos

Los alimentos empacados serán motivo suficiente para abrir tu equipaje; bloques de queso, frascos de miel, mole en pasta o un paquete de café molido producen una sombra oscura y uniforme en los rayos X idéntica a la de compuestos orgánicos peligrosos.

Al no poder verificar la sustancia mediante la pantalla, los agentes deberán abrir tu maleta e inspeccionar el frasco o paquete individualmente.

Botellas y perfumes

Las botellas de vidrio con líquidos en su interior generan sombras densas. Si llevas botellas de vino, tequila u otros destilados, los inspectores verificarán que no superen los límites de graduación alcohólica permitidos (por lo general, máximo 70% de alcohol por volumen) y que el empaque cumpla con las normas de transporte seguro de mercancías peligrosas.

¿Pueden abrir mi equipaje documentado? Canva

Cables y electrodomésticos

Una maraña de cables de carga, cargadores múltiples, secadoras de cabello, rizadores y dispositivos médicos colocados en un solo compartimento forman una masa metálica que simula el circuito electrónico de un artefacto explosivo improvisado.

Separa tus cables y distribúyelos de forma ordenada o, mejor aún, llévalos en tu equipaje de mano.

Candados o cierres defectuosos

Si aseguras tu maleta con un candado metálico tradicional o una cadena, y la maleta requiere ser revisada por cualquier motivo de rutina, los agentes utilizarán cizallas o cortadores de pernos para destruir el candado y acceder al interior.

¿Qué hacer si abren tu maleta y faltan pertenencias?

Cuando las autoridades de seguridad (como la TSA) abren tu maleta de forma legal, están obligadas a dejar dentro de la misma un documento oficial impreso. Este folleto incluye la fecha, el número de agente o estación y las razones del procedimiento.

Si esto no ocurrió y, por el contrario, tu maleta fue revisada y robada, lo que debes hacer es:

Al recoger tu maleta de la banda de equipaje, revisa que los cierres estén intactos, que el candado siga en su lugar y que el peso luzca congruente.

Si notas la maleta abierta o manipulada, dirígete de inmediato a la oficina de reclamos de equipaje de la aerolínea.

Exige llenar el documento conocido como PIR (Property Irregularity Report) antes de abandonar la zona de aduanas para cualquier reclamo de indemnización posterior ante la aerolínea o tu compañía de seguros de viaje.

Toma fotos detalladas del estado exterior de la maleta, los cierres dañados, la etiqueta de facturación y la notificación de inspección, si la hubiere.

Si el incidente ocurrió en EE. UU. y sospechas que la TSA dañó tu maleta o extravió algún objeto durante la inspección oficial, puedes presentar un reclamo de daños directamente en el portal web de la TSA.

En México o Latinoamérica, debes presentar la queja ante la aerolínea y la comandancia del aeropuerto administrada por la autoridad de aviación civil correspondiente.

Para evitar que este escenario te tome por sorpresa o arruine tus planes de viaje, siempre es mejor conocer las razones por las que pueden abrir tu maleta documentada y estar preparado para cualquier cosa. ¡Felices vacaciones!