¿La aerolínea dañó tu equipaje? Así funciona la compensación por maleta dañada

Recoger el equipaje después de un vuelo y descubrir una rueda rota, una grieta o daños que impiden utilizar la maleta puede convertirse en otro problema para el pasajero.

Sin embargo, en México existen reglas para reclamar cuando el equipaje resulta afectado durante el traslado.

Cuándo aplica la compensación por maleta dañada en México

La Ley de Aviación Civil establece que las aerolíneas son responsables por los daños causados al equipaje durante el transporte.

En el caso de una maleta documentada, esa responsabilidad comienza desde que la compañía expide el talón correspondiente.

La responsabilidad termina cuando el equipaje es entregado al pasajero en su destino. Esto significa que una persona puede presentar una reclamación cuando recibe una maleta con averías que se produjeron mientras permanecía bajo custodia de la aerolínea.

No cualquier marca o deterioro implica automáticamente una indemnización. La legislación contempla excepciones cuando los daños tienen su origen en las propias características de los bienes, un embalaje inadecuado u otras circunstancias que no sean responsabilidad de la compañía aérea.

Por ello, resulta importante revisar el equipaje tan pronto como aparezca en la banda. Si tiene una afectación visible, conviene documentarla y reportarla inmediatamente a la aerolínea, antes de abandonar el aeropuerto, para contar con evidencia de las condiciones en las que fue recibido.

Entre los daños que pueden justificar una reclamación se encuentran aquellos que afectan la estructura o funcionamiento de la maleta, como una carcasa rota, ruedas desprendidas, asas inutilizables o desperfectos que hagan imposible utilizarla con normalidad.

También es recomendable tomar fotografías desde distintos ángulos y conservar todos los documentos relacionados con el viaje. El talón del equipaje documentado es especialmente importante, pues permite acreditar que la pieza fue entregada a la aerolínea para su transporte.

Una maleta dañada durante un vuelo puede dar derecho a una compensación por parte de la aerolínea. Canva

Cuánto deben pagarte por una maleta dañada en 2026

La indemnización prevista en México se calcula utilizando la Unidad de Medida y Actualización, conocida como UMA.

El monto cambia dependiendo de si la afectación ocurrió en el equipaje de mano o en una maleta que fue documentada.

La Ley de Aviación Civil contempla las siguientes cantidades.

Por destrucción o avería del equipaje de mano , la indemnización puede alcanzar hasta 80 UMA .

Por pérdida o avería del equipaje facturado , la indemnización equivale a 150 UMA .

El Instituto Nacional de Estadística y Geografía fijó el valor diario de la UMA para 2026 en 117.31 pesos, vigente desde el 1 de febrero. Esto permite calcular cuánto representan actualmente las indemnizaciones establecidas en la legislación mexicana.

En el caso del equipaje de mano, 80 UMA equivalen a 9,384.80 pesos. Para una maleta documentada perdida o averiada, las 150 UMA representan 17,596.50 pesos, tomando como referencia el valor vigente durante 2026.

La propia Procuraduría Federal del Consumidor ha recordado a los viajeros que estas indemnizaciones forman parte de sus derechos.

La cantidad correspondiente no debe confundirse con las compensaciones aplicables por retrasos o cancelaciones de vuelos, pues se trata de supuestos diferentes.

La legislación también permite que las aerolíneas pacten con sus usuarios condiciones de responsabilidad por pérdida o daño cuando se declara previamente el valor del equipaje facturado y, en su caso, se cubre el cargo adicional correspondiente.

Una maleta dañada durante su traslado puede ser motivo de compensación cuando estaba bajo responsabilidad de la aerolínea. Canva

Cómo reclamar una compensación por maleta dañada

El primer paso debe realizarse desde el aeropuerto. Si la maleta aparece dañada en la banda, lo recomendable es acudir al módulo de atención de la aerolínea y solicitar un comprobante por escrito que deje constancia de la incidencia.

Profeco recomienda reportar inmediatamente cuando el equipaje se pierde o llega dañado, además de conservar los talones de las piezas documentadas. Las fotografías tomadas al recibir la maleta también pueden servir para acreditar las condiciones en las que fue entregada.

Para iniciar el procedimiento, conviene conservar y reunir los documentos relacionados con el vuelo y el equipaje.

Pase de abordar o boleto del vuelo.

Talón de equipaje entregado al documentar.

Fotografías claras de los daños.

Comprobante o reporte levantado con la aerolínea.

Comprobantes relacionados con el valor de la maleta, cuando se tengan.

Comunicaciones posteriores con la compañía aérea.

En México, la Ley de Aviación Civil establece 15 días para presentar una reclamación por pérdida o avería del equipaje facturado.

Los daños que afectan el funcionamiento de una maleta documentada pueden generar una compensación por parte de la aerolínea. Canva

El plazo comienza a contar desde la fecha en que el equipaje fue entregado o desde el día en que debió entregarse. La legislación advierte que no presentar la reclamación oportunamente puede impedir posteriormente el ejercicio de las acciones correspondientes.

Además, las acciones para exigir el pago de la indemnización por equipaje facturado prescriben en 90 días, contados desde la fecha en que debió realizarse la entrega, por lo que tampoco conviene dejar pendiente el procedimiento después de presentar el primer reporte.

Si la aerolínea no atiende la reclamación, el pasajero puede solicitar orientación a la Procuraduría Federal del Consumidor.

Profeco cuenta con mecanismos de conciliación y módulos de atención en distintos aeropuertos del país para atender problemas relacionados con servicios de transporte aéreo.

La autoridad también recomienda conservar boletos, comprobantes de pago y documentos que permitan demostrar la contratación del servicio. Para una maleta documentada, el talón de equipaje permite acreditar que la pieza quedó bajo responsabilidad de la aerolínea durante el traslado.