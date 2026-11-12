Vinomundo Fest, un plan de buena cepa

Descubrir un vino es acercarse al lugar donde nace y al trabajo de quienes lo elaboran. Cada etiqueta ofrece pistas sobre su origen, pero conversar con sus productores permite conocer las decisiones que definen su carácter, esta será una de las apuestas de Vinomundo Fest.

La primera edición tendrá como sede Las Cuadras Restaurante, en Dos Ríos, Huixquilucan, Estado de México. Allí, los visitantes podrán compartir con los expositores y encontrar recomendaciones para explorar distintas propuestas vinícolas, guiados por sus propios gustos y la curiosidad de probar algo diferente.

La programación anunciada contempla dos talleres y cuatro sesiones de cata por día. Los visitantes también encontrarán clases magistrales con especialistas y experiencias de mixología con vino, en las que las etiquetas serán el punto de partida para explorar nuevas combinaciones.

Entre las marcas confirmadas se encuentran Cetto, Altotinto, Quiéreme Vida, Toma Uno y Viñedos La Redonda.

Sabores que unen

La oferta gastronómica reunirá restaurantes, food trucks y productos gourmet, con la participación de Pablisho Parrillero y su propuesta de cortes nacionales e importados y asados al estilo argentino.

Entre los aliados figuran Pulso 06720, que amplía los vínculos del festival con su comunidad; Winterhalter, con soluciones de lavado profesional para el sector gastronómico; Chill It, con tecnología para enfriar bebidas, y Comercializadora Victoria, con su oferta de cristalería.

También participa el Consejo Mexicano Vitivinícola (CMV), que, mediante su plataforma Uva y Vino, impulsa la articulación y el desarrollo de la cadena productiva de la uva en México.

El programa cultural tendrá un espacio propio en el Pabellón de Arte, dedicado a expresiones creativas que encuentran en el vino una fuente de inspiración. Las presentaciones de música en vivo acompañarán las jornadas al aire libre.

También habrá un área de entretenimiento para niñas y niños, como parte de una propuesta que busca recibir a familias, parejas y grupos de amigos.

El encuentro busca conectar a productores, distribuidores, profesionales y consumidores. Entre sus objetivos están dar visibilidad a las regiones productoras, favorecer nuevas alianzas comerciales e impulsar el turismo vinícola.

Más de 30 expositores integrarán la oferta vinícola.

Detrás del festival

La organización corre a cargo de Productora Impulmax, responsable de eventos como el Gran Concurso Internacional de Elegancia y el Gran Premio Histórico de la Ciudad de México. Para esta primera edición cuenta con el respaldo de las autoridades de Huixquilucan.

El proyecto fue presentado el 3 de noviembre por Francisco Name, CEO de Impulmax, y Fernando Name, director del festival. Durante ese encuentro se ofrecieron una cata, dinámicas de mixología y la actividad “Crea tu copa”, como adelanto del carácter participativo de la propuesta.

Vinomundo Fest abrirá de 11:00 a 18:00 horas ambos días. La entrada general tendrá un costo de 600 pesos para adultos y 300 pesos para niñas y niños.

El boleto incluye copa conmemorativa, brazalete de acceso y guía de expositores, además del ingreso a los diferentes espacios del festival y a las presentaciones musicales. El acceso a las catas y los talleres abiertos al público estará sujeto a disponibilidad y cupo.

La información para adquirir boletos puede consultarse aquí⁠ y en las cuentas de Facebook e Instagram .

La apuesta de esta primera edición será que cada degustación despierte interés por el origen del vino, los saberes que reúne y el trabajo de quienes lo llevan hasta la copa.