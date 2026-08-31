¿Por qué la princesa Diana no volvió a utilizar Chanel después de su divorcio?

Diana Frances Spencer, la inolvidable Princesa de Gales, fue un referente en el mundo de la filantropía, pero también en la moda. Dentro de sus casas favoritas, Chanel estaba en el top; sin embargo, ¿sabes por qué dejó de usarla después de su divorcio?

Durante la década de 1980 y principios de los años noventa, cada una de las apariciones de la princesa Diana funcionaba como un despliegue de diplomacia estética.

Ya fuera luciendo vestidos de gala firmados por diseñadores británicos como Catherine Walker y Emanuel, o combinando conjuntos urbanos con blazer y gorra de béisbol, Lady Di entendía a la perfección que la ropa no era solo tela, sino una poderosa herramienta de comunicación no verbal frente a las cámaras del mundo.

La casa francesa Chanel ocupó durante mucho tiempo un lugar privilegiado dentro de su clóset. Esta representaba el lujo atemporal, la elegancia europea por excelencia y una armadura de estilo perfecto para quien habitaba bajo el microscopio constante de la prensa.

Pero hacia mediados de la década de 1990, tras la separación formal del entonces príncipe Carlos, los emblemáticos artículos de la firma parisina desaparecieron del repertorio cotidiano de Diana.

Princesa Diana vistiendo Chanel X @fendifaguette

¿Por qué la princesa Diana no volvió a usar ropa ni accesorios Chanel?

La princesa Diana vetó a Chanel de su clóset por motivos personales que se definieron después de oficializar su divorcio con el príncipe Carlos.

La historia cuenta que Lady Di emprendió un viaje benéfico a Sídney, Australia. Ya libre de los estrictos protocolos de la Casa de Windsor, Diana se presentaba ante el mundo como una mujer independiente, renovada y lista para rehacer su vida pública bajo sus propios términos.

La atención mediática en suelo australiano hizo que Diana contratara al diseñador y estilista Jayson Bruundson, para ayudarla a elegir los accesorios que complementarían un elegante traje de dos piezas firmado por Versace.

Mientras revisaban las opciones de calzado y bolsos traídos directamente de las casas de moda más exclusivas para la ocasión, Bruundson sugirió un par de zapatos clásicos de la marca Chanel que combinaban a la perfección con el vestido.

Según el relato del propio estilista, Diana examinó los zapatos, suspiró y rechazó la propuesta diciendo que no podía ponerse nada con el logotipo de Chanel pues el entrelazado icónico compuesto por dos letras "C" representaba de forma explícita para ella las iniciales de "Carlos y Camilla" (Charles & Camilla).

En la mente de Diana, llevar el emblema comercial ideado por Coco Chanel significaba usar una marca constante de la infidelidad que destruyó su matrimonio.

La sombra de un triángulo amoroso en la vida de Diana

La relación entre el príncipe Carlos y Camilla Parker Bowles no fue un secreto descubierto al final del matrimonio, sino una sombra pesada que acompañó a Diana desde las semanas previas a su boda en la Catedral de San Pablo en 1981.

Desde los primeros días de su compromiso, la joven Diana tuvo que lidiar con regalos personalizados, brazaletes grabados con las iniciales secretas "F" y "G" (los apodos privados Fred y Gladys que se daban Carlos y Camilla) y gemelos de camisa con las letras "C" entrelazadas que el príncipe utilizaba incluso durante la luna de miel a bordo del yate real Britannia.

Esta sensibilidad exacerbada hacia las iniciales combinadas provocó que cualquier representación gráfica de dos "C" juntas activara en la princesa un mecanismo de defensa inmediato.

Aunque el logotipo de Chanel nació décadas antes del nacimiento de los involucrados como homenaje a Coco Chanel, la carga asociativa en la psique de Diana era demasiado pesada para ignorarla o sobrellevarla con frialdad.

Princesa Diana vistiendo Chanel Facebook Coco Chanel

El renacimiento del clóset de Diana después del divorcio

Al liberarse de los compromisos con las marcas que le recordaban su etapa dentro de la realeza y de los protocolos impuestos por el Palacio de Buckingham, Diana abrió las puertas de su vestidor a una nueva ola de casas de moda internacionales que capturaron a la perfección su renacer personal.

Tal es el caso de Gianni Versace, quien entabló una estrecha amistad con la princesa, vistiéndola con trajes sastre de colores vibrantes, cortes entallados que resaltaban su figura atlética y minivestidos de noche que desafiaban la sobriedad monárquica previa.

La casa Dior también ocupó un lugar estelar en este periodo. En 1995, la primera dama de Francia, Bernadette Chirac, le regaló a Diana un bolso de mano de la firma que en ese momento se llamaba Chouchou.

La princesa se enamoró tanto del diseño que lo lució en repetidas ocasiones en todas sus variantes de color. En 1996, la firma francesa decidió rebautizar oficialmente el bolso con el nombre de Lady Dior, convirtiéndolo en un éxito de ventas global que perdura hasta el día de hoy.

Tras el divorcio, la princesa comenzó a colaborar activamente con el zapatero Jimmy Choo, luciendo tacones estilizados y sandalias deslumbrantes que celebraban su propia altura y elegancia natural; algo que no podía hacer durante su matrimonio con el príncipe Carlos, pues no podía sobrepasar su altura.

La negativa de la Princesa Diana a vestir Chanel es, en última instancia, un recordatorio de que la moda nunca es neutral. Detrás de un par de zapatos o un bolso icónico existen historias, emociones y significados personales capaces de transformar una simple prenda en una declaración de identidad.