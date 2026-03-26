¿Tiendes la cama al levantarte? Podrías estar favoreciendo la reproducción de humedad y alérgenos

Cada mañana, millones de personas tienden la cama casi por inercia, como parte de una rutina que transmite orden y limpieza. Sin embargo, este gesto cotidiano puede tener implicaciones que pocas veces se consideran, sobre todo en lo que respecta al ambiente donde pasas varias horas al día.

La forma en que manejas la ventilación y la humedad en tu cama influye directamente en la presencia de alérgenos, por lo que pequeños ajustes en este hábito pueden hacer una diferencia en la calidad del descanso y del aire en tu habitación.

¿Por qué no debes tender la cama al levantarte? Canva.

Lo que ocurre en tu cama mientras duermes

Mientras duermes, la cama se convierte en un entorno donde se acumulan distintos elementos: sudor, calor corporal y células muertas de la piel. Aunque estos procesos son normales, también generan condiciones ideales para la presencia de ácaros del polvo.

Los ácaros son organismos microscópicos que no se pueden ver a simple vista. Se alimentan de restos de piel y encuentran en la humedad un ambiente ideal para sobrevivir. No son peligrosos por sí mismos, pero sus residuos pueden provocar reacciones alérgicas.

De acuerdo con Mayo Clinic, los ácaros del polvo están relacionados con afecciones como rinitis alérgica y asma. La institución señala que su proliferación aumenta en espacios cálidos y húmedos, especialmente en colchones, almohadas y ropa de cama.

Además, investigaciones de Kingston University London han indicado que un colchón puede albergar una gran cantidad de ácaros, lo que convierte a la cama en uno de los principales reservorios de alérgenos dentro del hogar.

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¿Qué pasa si haces la cama inmediatamente después de levantarte?

Cubrir la cama justo después de levantarse mantiene la humedad acumulada durante la noche. Esta condición favorece la permanencia de ácaros y otros microorganismos.

La exposición constante a estos alérgenos puede provocar síntomas como:

Congestión nasal

Estornudos frecuentes

Irritación en ojos y piel

Dificultad para respirar en personas con asma

La evidencia médica señala que los ácaros del polvo son una de las causas más comunes de alergias en interiores. Mayo Clinic recomienda reducir su presencia mediante el control de la humedad y la limpieza constante del entorno.

También se sugiere mantener la humedad del hogar por debajo del 50%, ya que niveles más altos favorecen tanto a los ácaros como al moho.

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¿Cuánto tiempo debes esperar antes de tender la cama?

Aunque no existe una regla única, especialistas en salud ambiental recomiendan dejar la cama sin tender durante un periodo después de despertar.

El tiempo sugerido oscila entre 30 y 60 minutos. Este lapso permite:

Disminuir la humedad acumulada

Favorecer la ventilación natural

Exponer las sábanas al aire y, en algunos casos, a la luz

La ventilación es una medida sencilla pero efectiva. De acuerdo con organismos internacionales como la Organización Mundial de la Salud (OMS), mantener espacios bien ventilados contribuye a reducir contaminantes y alérgenos en interiores.

Este principio aplica también al dormitorio, donde pasamos una parte importante del día.

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¿Es mejor no hacer la cama? Beneficios y lo que dice la ciencia

Retrasar el momento de tender la cama puede ayudar a disminuir la humedad y limitar las condiciones que favorecen a los ácaros. Entre los beneficios se encuentran:

Menor acumulación de humedad

Reducción del ambiente propicio para alérgenos

Mejor ventilación del espacio

Sin embargo, no hacer la cama no elimina por completo los ácaros. Los especialistas coinciden en que esta práctica debe formar parte de una rutina más amplia de higiene.

Entre las medidas recomendadas destacan:

Lavar las sábanas una vez por semana con agua caliente

Ventilar la habitación todos los días

Aspirar colchones y superficies textiles con frecuencia

Controlar los niveles de humedad en el hogar

Estas acciones, respaldadas por instituciones como la Mayo Clinic, ayudan a reducir la exposición a alérgenos y mejorar la calidad del ambiente en el dormitorio.

Tender la cama no representa un riesgo por sí mismo. El momento en que se realiza es el factor que puede influir en la acumulación de humedad y en las condiciones que favorecen la presencia de ácaros.

La evidencia científica sugiere que permitir la ventilación de la cama antes de cubrirla puede contribuir a un entorno más saludable. Esta práctica, combinada con hábitos de limpieza y control ambiental, forma parte de las recomendaciones básicas para reducir alérgenos en el hogar.