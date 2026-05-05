Día de las Madres 2026: Por mamás habrá gasto récord en la CDMX

Amenos de una semana de la celebración del Día de las Madres, la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de la Ciudad de México (Canaco CDMX) estimó que se generará una derrama económica de 5 mil 901 millones de pesos en la capital del país.

Esta cifra representa un aumento de 9.8% frente a los ingresos registrados durante la misma fecha en 2025.

De acuerdo con el presidente del organismo empresarial, Vicente Gutiérrez Camposeco, los estimados reflejan un panorama favorable para la reactivación de miles de negocios locales, impulsando fuertemente sectores como restaurantes, tiendas de ropa, perfumería y florerías.

El nivel gasto proyectado confirma el valor de esta tradición, al tiempo que impulsa la reactivación y el crecimiento de miles de negocios en la ciudad”, expuso en un comunicado.

Se estima que las familias capitalinas destinen un gasto promedio de entre mil 400 y mil 900 pesos a regalos y festejos para las madres.

Los giros que registrarán un mayor dinamismo, según las proyecciones de la cámara de comercios de la Ciudad de México, serán los restaurantes y los establecimientos de alimentos, tiendas de ropa, calzado y accesorios, perfumería y cosméticos, florerías y pastelerías, así como electrónicos y telefonía celular.

Alta demanda: Día de las Madres, la 3ª fecha en la que más gastan capitalinos

El Día de las Madres se posiciona como la tercera fecha con mayor derrama económica en la Ciudad de México, sólo por debajo de la temporada navideña y de El Buen Fin.

La Canaco CDMX hace llamado a la ciudadanía a realizar sus compras en el comercio formal, lo que garantiza calidad en los productos y fortalece la economía local. Asimismo, exhorta a los establecimientos a ofrecer promociones atractivas y un servicio de excelencia para capitalizar este incremento en la demanda”, agregó.

Las estimaciones de la Canaco CDMX coinciden con las de la Confederación Patronal de la República Mexicana en la Ciudad de México (Coparmex CDMX), la cual también indicó que el Día de las Madres dejará una derrama millonaria en la capital, con una generación superior a los 4 mil 400 millones de pesos.

Incrementos en gasto de las familias mexicanas en fechas importantes

Apenas la semana pasada, la Canaco CDMX estimó que las celebraciones por el Día del Niño generaron una derrama económica de 3 mil 323 millones de pesos en la capital.

Se trató, como en el caso del Día de las Madres, de un incremento con respecto a 2025, en este caso de 10.1%.

Gutiérrez Camposeco destacó que las estimaciones fueron de que las familias mexicanas destinarían un gasto promedio de 2 mil pesos por niño, principalmente en la compra de juguetes, dispositivos electrónicos, ropa y calzado, así como en experiencias recreativas como salidas a restaurantes y centros de entretenimiento.

“El 30 de abril se consolida como una de las fechas de mayor dinamismo comercial en la Ciudad de México. Este año observamos una tendencia positiva en el consumo, reflejo tanto de la confianza de los consumidores como del esfuerzo de los comercios por ofrecer promociones atractivas”, expresó.

*mcam