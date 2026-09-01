Gioconda Belli. La palabra como instrumento de liberación

“Mi literatura empezó a raíz de un compromiso social y político. El don de la palabra tiene una responsabilidad social”, comentó ayer la escritora nicaragüense Gioconda Belli (1948).

“Soy un animal político. Pero la política entendida como resistencia, y la palabra como instrumento de liberación”, afirmó la narradora y poeta tras alzarse con el 36 Premio FIL de Literatura en Lenguas Romances, dotado con 150 mil dólares.

“Mi literatura tiene que ver con esa patria del corazón y de la mente. Hemos hablado de otros mundos, los hemos imaginado; pero no han sido posibles. No estoy sola en esta búsqueda”, agregó la primera mujer centroamericana en obtener este reconocimiento.

“Tengo una voz, y muchas cosas qué decir en este mundo. Todos estamos siendo desplazados por diferentes razones. Debe haber voces que sepan contar lo que estamos viviendo”, añadió, en referencia a su exilio.

“Escribir ha sido muy difícil, pero también me ha llenado de un sentido del deber, pues he podido abrazar al otro”, señaló la novelista y ensayista que recibirá el máximo galardón que otorga la Feria Internacional del Libro de Guadalajara en la inauguración del encuentro literario, que se realizará del 28 de noviembre al 6 de diciembre en la capital jalisciense.

Cortesía FIL Guadalajara / Bernardo De Niz

Carmen Alemany, presidenta del jurado, detalló que el reconocimiento a Gioconda Belli es por “su renovación del lenguaje literario, que la ha convertido en una de las voces más poderosas entre los autores latinoamericanos contemporáneos”.

Los especialistas destacaron, en su veredicto emitido por unanimidad, que “su obra, con una expresión directa y cotidiana, ha revitalizado la expresión poética del cuerpo, el deseo y el goce femenino”.

El jurado, que deliberó los días 28 y 29 de agosto, estuvo integrado por Alain Mabanckou, de República del Congo; Carmen Alemany, de España; Carmen Mușat, de Rumania; Francisco Noa, de Mozambique; Graciela Goldchluk, de Argentina; Sabina Longhitano, de Italia, y Xavi Ayén, de España.

“En Nicaragua, estamos condenados a no existir. Nos han decretado la muerte civil”, expresó Belli respecto al gobierno de su país natal.

Cortesía giocondabelli.org

“Este premio reconoce la valentía y la terquedad de la voz nicaragüense. Ese deseo de estar y nombrar. Elogian una tradición que tiene que ver con la libertad. Queremos que sepan que los nicaragüenses estamos en el mundo”, dijo.

“Hoy, el grito sería libertad, independencia y respeto a las otras culturas. Pues un presidente de Estados Unidos se cree que es dueño de América Latina. Así que aquí estamos y no nos iremos”, indicó.

Belli ofreció entrevista vía remota desde España en la rueda de prensa en la que participaron Karla Planter, rectora de la Universidad de Guadalajara; José Trinidad Padilla, presidente de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, y Marisol Schulz, directora de la FIL, entre otros funcionarios.

La escritora adelantó que trabaja en una nueva novela sobre Enheduanna (c. 2285-2250 a. C.), la princesa y suma sacerdotisa que fue la primera escritora y poeta conocida de la historia en firmar sus propias obras.

“La literatura es el eje fundamental del cambio, porque aporta esperanza. En un mundo tan lleno de distorsiones, leer hace que la gente vea un mundo distinto”, concluyó quien además reflexionó sobre la mujer, la maternidad, el exilio, Nicaragua y el mercado editorial, entre otros temas.

bgpa