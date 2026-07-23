¿Qué plantas pueden vivir y sacar raíces en agua? Estas son las más resistentes

Si disfrutas cuidar plantas o deseas llenar tu hogar de más vegetación sin gastar demasiado, aprender a propagarlas en agua puede convertirse en una de las técnicas más prácticas. Además de ser un método sencillo, permite observar el crecimiento de las raíces y conocer mejor el desarrollo de cada especie antes de trasplantarla a una maceta.

Plantas que enraízan en agua fáciles de cuidar Canva

¿Qué plantas pueden enraizar en agua y por qué este método funciona?

Propagar plantas en agua es una de las formas más sencillas de multiplicar especies de interior sin necesidad de utilizar semillas. Este método consiste en colocar un esqueje, es decir, un fragmento de tallo con al menos un nudo, dentro de un recipiente con agua para estimular la aparición de nuevas raíces.

El éxito de esta técnica radica en que los nudos contienen tejido meristemático, una zona donde la planta puede desarrollar raíces y brotes cuando encuentra las condiciones adecuadas. De acuerdo con la Royal Horticultural Society (RHS), la mayoría de las plantas de tallo blando pueden reproducirse mediante esquejes, siempre que el nudo permanezca sumergido y las hojas queden fuera del agua.

Sin embargo, no todas las especies responden de la misma manera. Algunas desarrollan raíces con rapidez en agua, mientras que otras requieren sustrato desde el inicio o métodos distintos de propagación, como la división de matas o los esquejes de hoja.

Las plantas tropicales de interior suelen ser las mejores candidatas porque cuentan con una gran capacidad para producir raíces adventicias, aquellas que nacen directamente del tallo y no del sistema radicular original.

Además de ser una técnica económica, este método permite observar el desarrollo de las raíces, detectar cualquier problema a tiempo y utilizar recipientes de vidrio como parte de la decoración del hogar antes del trasplante definitivo.

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10 plantas que enraízan en agua y son ideales para principiantes

Si buscas especies resistentes y fáciles de reproducir, estas plantas destacan por desarrollar raíces en agua con pocos cuidados.

1. Potus (Epipremnum aureum)

Es una de las plantas más fáciles de propagar. Basta con cortar un tallo por debajo de un nudo y colocarlo en un recipiente con agua limpia.

2. Monstera deliciosa

Sus raíces aéreas favorecen el desarrollo de nuevas raíces siempre que el esqueje conserve un nudo sano.

3. Filodendro

Comparte características con el potus y suele producir raíces después de pocas semanas.

4. Mala madre (Chlorophytum comosum)

Produce hijuelos unidos por largos tallos. La Royal Horticultural Society explica que estos pueden colocarse directamente en agua hasta desarrollar raíces o plantarse de inmediato en sustrato.

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5. Tradescantia

Se caracteriza por su rápido crecimiento y por la facilidad con la que desarrolla nuevas raíces.

6. Hiedra inglesa

Puede reproducirse mediante esquejes jóvenes durante la temporada de crecimiento.

7. Menta

Además de ser una planta aromática muy utilizada en la cocina, produce raíces con rapidez cuando permanece en agua limpia.

8. Romero

Aunque necesita más tiempo que otras especies, puede desarrollar raíces si recibe suficiente luz indirecta.

9. Coleus

Destaca por el colorido de su follaje y por la facilidad con la que se reproduce mediante esquejes.

10. Bambú de la suerte (Dracaena sanderiana)

Puede mantenerse durante largos periodos únicamente en agua, siempre que esta se renueve con frecuencia.

La Universidad de Vermont, a través de su programa Extension Master Gardener, señala que plantas como el potus, la hiedra inglesa, el jazmín y la Tradescantia representan excelentes opciones para quienes comienzan en la jardinería, ya que producen raíces con relativa facilidad.

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¿Cómo hacer un esqueje en agua para que desarrolle raíces rápidamente?

Aunque el proceso resulta sencillo, seguir algunos pasos incrementa las probabilidades de éxito.

Elige una planta sana y libre de plagas

Corta un tallo de entre 10 y 15 centímetros con tijeras desinfectadas

Verifica que el esqueje tenga al menos un nudo

Retira las hojas inferiores para evitar que permanezcan sumergidas

Coloca el tallo en un recipiente transparente con agua a temperatura ambiente

Sitúa el recipiente en un lugar con abundante luz indirecta

La University of Vermont Extension recomienda cambiar el agua cuando comience a verse turbia y mantener el recipiente alejado del sol directo para evitar la proliferación de bacterias y algas. También señala que las raíces pueden aparecer en pocos días o tardar varias semanas, según la especie.

Por su parte, la Royal Horticultural Society aconseja utilizar agua reposada siempre que sea posible y evitar el agua demasiado fría, ya que puede afectar el desarrollo del sistema radicular.

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Errores que impiden que una planta eche raíces en agua

Aunque muchas especies resultan fáciles de reproducir, algunos errores pueden provocar que el esqueje se pudra antes de desarrollar raíces.

Entre los más frecuentes se encuentran:

Cortar un tallo sin nudos

Dejar hojas sumergidas en el agua

Utilizar recipientes sucios

Exponer el esqueje al sol directo durante varias horas

No cambiar el agua cuando comienza a enturbiarse

Intentar reproducir especies que no son aptas para este método

La University of Nevada, Reno Extension indica que el agua debe mantenerse limpia y renovarse cada pocos días para reducir el riesgo de pudrición. También recomienda trasplantar el esqueje cuando el sistema radicular tenga un desarrollo adecuado, ya que una permanencia excesiva en agua puede dificultar la adaptación al sustrato.

Asimismo, la Royal Horticultural Society explica que las plantas necesitan una iluminación adecuada, humedad suficiente y una temperatura estable para formar raíces saludables.

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¿Cuándo debes pasar una planta del agua a una maceta con tierra?

Uno de los errores más comunes consiste en dejar el esqueje durante meses dentro del agua. Aunque algunas especies sobreviven en esas condiciones, la mayoría crecerá mejor una vez que se trasplante a un sustrato.

La University of Vermont Extension recomienda realizar el cambio cuando las raíces alcanzan entre cinco y siete centímetros de longitud y forman un sistema radicular capaz de absorber agua y nutrientes del suelo.

Para facilitar la adaptación:

Utiliza un sustrato ligero y con buen drenaje

Humedece ligeramente la tierra antes de plantar

Evita la exposición al sol intenso durante los primeros días

Mantén el sustrato húmedo, pero sin exceso de agua

La Royal Horticultural Society añade que, una vez establecida en la maceta, la planta debe colocarse en un sitio con la iluminación adecuada para su especie y recibir riegos únicamente cuando la superficie del sustrato comience a secarse.

La propagación en agua representa una alternativa práctica para obtener nuevas plantas a partir de ejemplares que ya tienes en casa. Además de requerir pocos materiales, permite observar el desarrollo de las raíces y detectar cualquier problema antes del trasplante.

Si eliges especies adecuadas, mantienes el agua limpia y respetas los tiempos de crecimiento, podrás disfrutar de nuevas plantas saludables con un proceso simple, económico y apto incluso para quienes apenas comienzan en la jardinería.