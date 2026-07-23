Acura apuesta por una ergonomía centrada en el conductor

Para Acura, la innovación no consiste únicamente en incorporar nuevas tecnologías, sino en diseñarlas para que resulten funcionales, accesibles y fáciles de utilizar durante la conducción. Por ello, funciones de uso frecuente como climatizador, sistema de audio prémium o selección de modos de manejo permanecen al alcance mediante botones y perillas físicas, permitiendo realizar ajustes de forma inmediata sin desviar la atención del camino.

Los modelos Acura Integra, ADX, RDX y MDX incorporan pantallas de alta resolución compatibles con Apple CarPlay® y Android Auto™, además de cuadros de instrumentos digitales y pantallas Multi-Información (MID), que brindan información clara, intuitiva y personalizable para una experiencia de conducción más conectada. A través de estos sistemas, el usuario puede consultar datos como la computadora de viaje, temperatura ambiental exterior, consumo instantáneo y promedio, autonomía de combustible, conectividad con el teléfono, información de audio y comandos de AcuraWatch™. Para facilitar su operación, los controles de la Pantalla Multi-Información se integran de forma ergonómica en el volante, permitiendo acceder a sus funciones de manera rápida y segura sin apartar las manos.

La perilla física para los modos de manejo permite ingresar de manera inmediata a las distintas configuraciones dinámicas del vehículo. Dependiendo del modelo, el conductor puede seleccionar los modos Confort, Normal, Deporte, Deporte+, Individual, Nieve y Elevado, ajustando el desempeño del motor, dirección, suspensión y otros sistemas para adaptarse a diferentes escenarios de conducción.

Según el modelo, los ocupantes pueden gestionar de forma independiente e inmediata la climatización de las plazas delanteras y traseras, además de activar el sistema de calefacción de los asientos mediante controles de acceso directo, favoreciendo una experiencia más cómoda. Asimismo, los modelos incorporan elevadores eléctricos de vidrios con función automática de apertura y cierre de un solo toque, mejorando la comodidad y facilidad de uso durante la conducción.

La ergonomía en Acura también se refleja en el diseño y configuración de sus asientos, desarrollados para brindar un equilibrio entre confort, soporte y sujeción durante la conducción. Dependiendo del modelo, incorporan ajustes eléctricos de hasta 16 vías con soporte lumbar, ajuste de cabecera, además de funciones de memoria y, en el caso de MDX, un sistema de masaje con nueve programas que eleva la experiencia de confort a un nuevo nivel.

Integra e Integra Type S incorporan vestiduras en piel con insertos estilo Alcantara; ADX apuesta por una combinación de piel y Ultrasuede; RDX A-Spec integra piel perforada con Alcantara; mientras que MDX eleva el nivel de sofisticación con piel Premium Milano. El resultado es un habitáculo que equilibra lujo y confort.

Con esta visión, Acura reafirma su filosofía Precision Crafted Performance, donde el desempeño, tecnología y ergonomía se integran para crear un habitáculo diseñado alrededor de los pasajeros. Cada control, interfaz y elemento del interior responde a un propósito: ofrecer una experiencia de manejo intuitiva, confortable y con el menor número posible de distracciones, fortaleciendo la conexión entre el conductor y el vehículo, para un manejo más seguro.