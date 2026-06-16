¿Malos olores en casa? Estas plantas pueden ayudarte a mantener un ambiente más fresco

Los malos olores en el hogar pueden aparecer por diversas razones: humedad, restos de comida, poca ventilación o incluso la presencia de mascotas. Aunque existen aromatizantes y productos especializados para co mbatirlos, algunas plantas de interior pueden convertirse en aliadas naturales para crear una sensación de frescura y mejorar el ambiente en diferentes espacios de la casa.

Además de aportar color y vida a la decoración, ciertas especies desprenden aromas agradables y pueden contribuir a que los interiores resulten más confortables. Sin embargo, especialistas advierten que las plantas no sustituyen una limpieza adecuada ni una correcta ventilación.

Plantas que te ayudan a reducir olores Canva

¿Las plantas ayudan a eliminar olores del hogar?

Las plantas son una alternativa popular para complementar las tareas de limpieza y mejorar la percepción de frescura en el hogar. Aunque durante años se les atribuyó una gran capacidad para purificar el aire, investigaciones recientes señalan que sus beneficios en espacios domésticos son más modestos de lo que se pensaba.

De acuerdo con la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos (EPA), los principales problemas relacionados con la calidad del aire interior están asociados con contaminantes como el humo, el moho, la humedad excesiva y los compuestos orgánicos volátiles presentes en pinturas, productos de limpieza y materiales de construcción.

La institución explica que la mejor forma de reducir estos contaminantes consiste en eliminar la fuente que los genera y mantener una ventilación adecuada. Aun así, algunas plantas pueden ayudar a crear un ambiente más agradable gracias a sus aromas naturales y a su capacidad para interactuar con ciertos compuestos presentes en el aire.

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¿Qué plantas ayudan a eliminar los malos olores de forma natural?

Entre las especies más recomendadas destacan:

Lavanda

La lavanda es una de las plantas aromáticas más apreciadas en el mundo gracias a la fragancia que desprenden sus flores. Su aroma se utiliza en perfumes, velas y productos para el cuidado personal porque suele asociarse con sensaciones de relajación y tranquilidad.

Menta

Libera aceites esenciales ricos en mentol, un compuesto que proporciona una sensación refrescante. Su intenso aroma puede ayudar a contrarrestar olores provenientes de la cocina y otras áreas de la vivienda.

Aloe vera

El aloe vera, aunque no destaca por una fragancia particularmente intensa, es una de las especies más conocidas dentro de los estudios sobre plantas de interior. Además, es fácil de cuidar y puede adaptarse a distintos espacios siempre que reciba suficiente iluminación.

Otras especies populares son el helecho de Boston, el lirio de la paz, la hiedra inglesa, la palma areca y la planta araña, que suelen recomendarse para interiores debido a su facilidad de mantenimiento y valor ornamental.

Estas plantas suelen utilizarse en hogares y oficinas por su resistencia y porque ayudan a crear espacios visualmente más frescos y acogedores.

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¿Dónde colocar las plantas para combatir olores en el hogar?

La ubicación correcta puede marcar la diferencia para aprovechar mejor las características de cada especie.

1. Cocina

La cocina es uno de los lugares donde más se concentran los olores debido a la preparación de alimentos. Plantas aromáticas como la menta, el romero o la albahaca pueden colocarse cerca de ventanas o zonas con buena iluminación natural.

2. Baño

Los baños suelen presentar mayores niveles de humedad, lo que favorece la aparición de moho y malos olores. Especies como el helecho de Boston o el lirio de la paz se adaptan bien a estos ambientes y ayudan a mejorar la apariencia del espacio.

3. Habitaciones

En dormitorios y salas de estar suelen recomendarse plantas resistentes como la lavanda o la lengua de suegra, ya que requieren pocos cuidados y pueden prosperar en interiores.

No obstante, la EPA recuerda que ninguna planta puede reemplazar medidas básicas como abrir ventanas, reparar filtraciones y controlar los niveles de humedad.

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¿Las plantas realmente purifican el aire? Esto dicen los expertos

Una casa necesitaría una cantidad considerable de plantas para lograr una reducción significativa de contaminantes. Por ello, los científicos coinciden en que la ventilación sigue siendo la herramienta más efectiva para mejorar la calidad del aire interior.

La propia EPA recomienda tres acciones principales:

Eliminar la fuente contaminante Incrementar la ventilación Utilizar sistemas de filtración cuando sea necesario

Esto significa que las plantas pueden complementar una estrategia de limpieza y bienestar en el hogar, pero no deben considerarse una solución única para combatir la contaminación interior.

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Beneficios extra de tener plantas en casa además de un mejor aroma

Más allá de ayudar a crear una sensación de frescura, las plantas ofrecen otras ventajas que explican por qué continúan siendo una tendencia en decoración y bienestar.

Diversos estudios citados por especialistas en horticultura y diseño de interiores indican que la presencia de vegetación puede contribuir a generar ambientes más relajantes y agradables.

Entre los beneficios más destacados se encuentran:

Aportan color y vida a los espacios

Favorecen una conexión cotidiana con la naturalez

Ayudan a crear ambientes visualmente más acogedores

Algunas especies contribuyen a mantener niveles de humedad más estables

Pueden mejorar la percepción general de bienestar dentro del hogar

Por estas razones, incorporar plantas en diferentes habitaciones puede ser una forma sencilla de transformar el ambiente de una vivienda sin recurrir constantemente a aromatizantes artificiales.

Las plantas de interior no son una solución milagrosa contra los malos olores, pero sí pueden convertirse en un complemento eficaz para crear espacios más agradables y acogedores.

Elegir las especies adecuadas y colocarlas en puntos estratégicos del hogar permite aprovechar mejor sus características aromáticas y decorativas. Combinadas con una buena ventilación y hábitos de limpieza constantes, pueden contribuir a que la casa mantenga una sensación de frescura durante todo el año.