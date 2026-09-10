¡Ya viene! La Feria del Libro vuelve al Zócalo y esto es lo que se sabe

¿Eres fan de los libros? Ve preparando tu lista de lecturas, porque la Feria Internacional del Libro en el Zócalo (FILZ) 2026 ya tiene fecha para regresar a la Ciudad de México y promete convertirse nuevamente en uno de los encuentros favoritos de los amantes de la lectura.

Un evento para para encontrar nuevos ejemplares, descubrir autores y recorrer diferentes stands en pleno corazón de la capital, por lo que desde ahora los lectores ya pueden ir apartando la fecha.

Feria Internacional del Libro en el Zócalo 2026

La Feria Internacional del Libro en el Zócalo (FILZ) es organizada por la Secretaría de Cultura y tiene como objetivo acercar a la población a la lectura mediante diferentes actividades culturales.

Uno de sus principales atractivos es la posibilidad de encontrar libros a precios accesibles, tanto en stands de editoriales independientes como de empresas comerciales.

Pero los libros no son lo único que podrás encontrar, ya que la feria también suele reunir actividades como presentaciones de libros, charlas, conversatorios, talleres y conciertos, convirtiendo al Zócalo en un punto de encuentro para lectores y amantes de la cultura.

¿Qué habrá en la Feria Internacional del Libro en el Zócalo 2026?

Aunque hasta el momento no se ha dado a conocer la programación completa, de acuerdo con la convocatoria para participar en la “XXVI Feria Internacional del Libro en el Zócalo de la CDMX”, el evento contará con diferentes servicios para los asistentes.

Entre ellos se encuentran:

Vigilancia las 24 horas.

Vigilancia las 24 horas. Sanitarios.

Servicio de limpieza.

Equipo contra incendios.

Cafeterías.

Módulos de información.

La programación con las actividades, presentaciones y participantes todavía está pendiente de darse a conocer, por lo que será necesario esperar el anuncio oficial para conocer todos los detalles de la FILZ 2026.

Feria Internacional del Libro en el Zócalo de la ciudad de México 2025. Foto: Cuartoscuro.com / Andrea Murcia Monsivais

¿Cuándo será la FILZ 2026 y dónde estará?

La Feria Internacional del Libro en el Zócalo 2026 se llevará a cabo del viernes 9 al domingo 18 de octubre de 2026 en la Plaza de la Constitución, en el Centro Histórico de la CDMX.

Para llegar en transporte público, una de las opciones es utilizar la estación Zócalo/Tenochtitlan de la Línea 2 del Metro, identificada con el color azul.

El horario anunciado contempla una jornada de 11:00 a 21:00 horas de lunes a jueves, sin que pueda extenderse después de este horario.

Feria internacional del libro en el Zócalo Capitalino 2025. Foto: Cuartoscuro.com / Victoria Valtierra Ruvalcaba

Aunque todavía falta conocer la programación completa, la fecha de la FILZ 2026 ya puede quedar marcada en el calendario de los lectores, quienes tendrán la oportunidad de recorrer sus stands y buscar esos libros que llevan tiempo esperando encontrar.