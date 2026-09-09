¿Los pelirrojos están en peligro de extinción? Esta es la respuesta oficial

¡Paren todo! ¿Los pelirrojos están en peligro de extinción? Durante años, el “apocalipsis” parece que ha perseguido a las personas con el cabello rojizo, pero esta es la respuesta oficial al misterio que se hizo famoso en internet.

Las personas pelirrojas han fascinado a la humanidad desde tiempos inmemoriales, encarnando desde representaciones divinas en el antiguo Egipto hasta persecuciones en la Edad Media porque, según creencias, daban mala suerte.

Sin embargo, en el presente, son víctimas de un rumor en redes sociales e Internet: la trágica desaparición definitiva de las melenas cobrizas de la faz de la Tierra.

Esta idea se basa en que el gen del cabello rojo habrá quedado sepultado en el libro de la historia evolutiva en el futuro, pero ¿es verdad o se trata de un rumor de la era digital?

¿Los pelirrojos están en peligro de extinción? Canva

¿Los pelirrojos están en peligro de extinción?

La respuesta oficial a la supuesta extinción de los pelirrojos es un rotundo no. La alarma surgió en el 2005, cuando el Oxford Hair Foundation (un instituto financiado, curiosamente, por empresas de tintes para el cabello) anunció que las personas con cabello rojo desaparecerían para 2060.

Todo esto debido a que el gen del pelo rojo era recesivo y que, debido a la interconexión global, la probabilidad de que dos portadores se encontraran e hijo tras hijo mantuvieran la mutación era cada vez menor.

Incluso se habló de que el aumento de las temperaturas globales y el incremento de días soleados harían que la evolución "descartara" el gen por considerarlo innecesario para sintetizar vitamina D en climas fríos y nublados (como los del norte de Europa).

A solo unos años de dicha fecha de caducidad, lo que se sabe sobre el tema es muy distinto. Si bien la combinación genética de cabello rojo y ojos azules es la más rara entre los humanos, no quiere decir que próximamente se vea la extinción de los pelirrojos.

La selección natural no elimina un rasgo genético neutro en cuestión de dos o tres generaciones solo porque el clima cambie levemente, y mucho menos cuando dicho rasgo no impide que las personas se reproduzcan.

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¿Cuál es la genética de los pelirrojos?

De acuerdo con estudios publicados en National Geographic, los pelirrojos han estado entre nosotros desde los neandertales. El hecho de que no se hayan extinguido (ni lo harán próximamente) se debe a la genética.

Para las personas pelirrojas, la magia del cabello de su color surge debido al gen MC1R (Melanocortin 1 Receptor), ubicado en el cromosoma 16. Este es el encargado de dar instrucciones para producir una proteína receptora que controla el tipo de melanina que fabrica nuestro cuerpo y da color a la melena.

Sin embargo, el gen del cabello rojo es recesivo. Esto significa que una persona necesita heredar una copia mutada del gen MC1R de su madre y otra de su padre para manifestar físicamente la melena pelirroja.

Si heredas una copia mutada de un progenitor y una copia "normal" del otro, serás una persona de cabello castaño, rubio o negro, pero serás un portador silencioso del gen.

Para que un gen recesivo se extinga por completo de la especie humana, todas las personas que lo llevan en su ADN tendrían que dejar de reproducirse al mismo tiempo. Y aquí está el dato clave: mientras que solo entre el 1% y el 2% de la población mundialtiene el pelo rojo, se estima que hasta un 4% o 5% de la población global es portadora silenciosa del gen pelirrojo.

Esto significa que dos personas de cabello completamente negro, cuyas familias no han tenido un integrante pelirrojo visible en generaciones, pueden tener un bebé pelirrojo si ambos resultan ser portadores del gen MC1R.

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¿Dónde están los pelirrojos del mundo?

Las islas británicas y los países escandinavos ostentan el récord mundial en densidad de población pelirroja. Por ejemplo, Escocia es la capital mundial del cabello rojo, con cerca del 13% de la población escocesa con este tono. Pero las pruebas genéticas revelan que más del 40% de los habitantes lleva el gen recesivo en su ADN.

Irlanda ocupa el segundo lugar global, con aproximadamente el 10% de su población. Mientras que Gales e Inglaterra presentan porcentajes que oscilan entre el 7% y el 10%.

Fuera de Europa, los pelirrojos están en todo el mundo, desde Norteamérica hasta las montañas del norte de África, algunas islas de la Oceanía y, por supuesto, América Latina, fruto de la combinación de genes traídos por inmigrantes con las poblaciones locales.

Si bien los pelirrojos no están en peligro de extinción, sí son minoría: menos de 140 millones de personas en todo el planeta tienen este tono de cabello de forma natural.