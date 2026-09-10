¡Viva México! El mariachi que estuvo con Luis Miguel dará concierto GRATIS en CDMX

Si eres amante del mariachi y quieres comenzar a celebrar las Fiestas Patrias desde antes del 15 de septiembre, hay un concierto que no te puedes perder. El Mariachi 2000 del maestro Cutberto Pérez llegará al Centro Nacional de las Artes (CENART) con una presentación de entrada libre.

Esta agrupación es reconocida por la trayectoria de sus músicos y por haber colaborado durante varios años con Luis Miguel, además de participar en importantes escenarios y festivales internacionales.

La cita será este viernes 11 de septiembre en la Plaza de las Artes del CENART, donde el público podrá disfrutar de un repertorio que incluirá desde boleros y rancheras hasta música internacional.

“Nuestra participación nos toca el día 11 de septiembre para celebrar las fiestas patrias y la idea es presentar un repertorio un poquito vasto: boleros, rancheras, hasta música internacional para que la gente salga contenta y se vaya con un sabor de boca bonito”, platicó en entrevista a Excélsior Juan Carlos Navarro, director del Mariachi 2000 del maestro Cutberto Pérez.

Mariachi 2000 y su colaboración con Luis Miguel

Actualmente, el Mariachi 2000 está integrado por 13 músicos y cuenta con una importante historia dentro de la música mexicana. Una de sus etapas más destacadas fue su colaboración con Luis Miguel, con quien trabajaron durante varios años.

Juan Carlos Navarro, quien cuenta con 46 años de trayectoria como músico, recordó algunas de las canciones en las que participaron junto al cantante.

“Nosotros estuvimos ocho años con Luis Miguel. Somos los que grabamos ‘La Bikina’, ‘Si nos dejan’, ‘Mi Ciudad’ y otras canciones”.

Juan Carlos Navarro, director del Mariachi 2000 del maestro Cutberto Pérez en entrevista para Excélsior en el CENART. Foto: Excélsior

¿Cómo comenzó el Mariachi 2000 del maestro Cutberto Pérez?

La historia del Mariachi 2000 comenzó en uno de los lugares más emblemáticos para este género: la Plaza Garibaldi.

La agrupación inició el 27 de octubre de 1980, gracias a la inquietud del maestro Cutberto Pérez por llevar la música de mariachi a otros espacios y escenarios.

Con el paso de los años, el grupo ha conseguido ampliar su presencia y participar en festivales internacionales, lo que le ha permitido llevar este género a diferentes públicos y consolidar su trayectoria.

Música de mariachi Foto: Canva

¿Dónde y cuándo será el concierto gratis de Mariachi 2000 en CENART?

Si quieres disfrutar de esta presentación y comenzar a celebrar las Fiestas Patrias en CDMX, toma nota de los detalles.

El Mariachi 2000 del maestro Cutberto Pérez se presentará el viernes 11 de septiembre a las 16:00 horas, en la Plaza de las Artes del CENART. La entrada será libre.

El CENART se encuentra en Avenida Río Churubusco 79, colonia Country Club Churubusco, alcaldía Coyoacán, Ciudad de México.

También puedes llegar en transporte público. Las estaciones de Metro más cercanas son General Anaya, de la Línea 2, y Ermita, de la Línea 12.

Así que si quieres comenzar a festejar las Fiestas Patrias antes del 15 de septiembre, esta puede ser una buena oportunidad para disfrutar de música mexicana en vivo y del talento de una agrupación con más de cuatro décadas de trayectoria.