Paseo Nocturno de Primavera 2026 en CDMX: la ruta para este sábado 28 de marzo

El Paseo Nocturno de Primavera 2026 se realizará este sábado 28 de marzo, de las 19:00 a las 23:00 horas; el recorrido podrá realizarse en bicicleta, patines, patineta o a pie.

Con motivo del inicio de la Primavera, se realizará el Paseo Nocturno en donde la participación es completamente gratuita y es apto para todas las edades, pues, se trata de una oportunidad para disfrutar del paisaje de la capital en la zona centro y de los espacios que se inundan con las tradicionales jacarandas de la época.

Ruta del Paseo Nocturno de Primavera 2026

El recorrido este año abarca 22 kilómetro y pasa por puntos emblemáticos como Chapultepec, Paseo de la Reforma y el Centro Histórico. La ruta que contempla es:

Fuente de Petróleos

Paseo de la Reforma

Primera Sección del Bosque de Chapultepec

Museo de Antropología

La Diana Cazadora

Ángel de la Independencia

Glorieta del Ahuehuete

Avenida Juárez

Zócalo

5 de Febrero

Plaza Tlaxcoaque

Paseo nocturno en CDMX. Especial

Bicicleta para todos

Para aquellas personas que desean asistir al Paseo Nocturno en bicicleta, pero no tienen una propia, el Instituto de la Juventud de la Ciudad de México (INJUVE) ofrecerá préstamo gratuito en un horario de 19:00 a 22:00 horas, presentando una identificación oficial.

Además, para una movilidad segura, se permitirá es día el ingreso con bicicletas al Metro, Metrobús y Tren Ligero desde las 17:00 horas; en el Cablebús durante todo el día; y, finalmente, en RTP y trolebuses será sujeto a disponibilidad.

¿Qué saber de los paseos nocturnos?

Paseo nocturno en CDMX. Cuartoscuro / Diego Simón Sánchez

Cabe destacar que los Paseos Nocturnos en Bicicleta son parte del programa Muévete en Bici de la Secretaría del Medio Ambiente de la Ciudad de México. Cada uno tiene una temática específica de acuerdo con la temporada del año, por ejemplo: la primavera, el día de los enamorados o el día de muertos.

Se realizan en sábado, de 19:00 a 23:00 horas y operan de una forma similar a los Paseos Dominicales; en cada uno de ellos los asistentes pueden disfrutar de diversas actividades: concursos, obras de teatro, conciertos de música, clases masivas de yoga y activaciones físicas, entre otras.

El 1er Paseo Nocturno se realizó en mayo de 2010, se trazó una ruta de 2.2 km que recorría las calles más atractivas del Centro Histórico de la Ciudad de México; a este primer recorrido asistieron 3 mil 500 personas. En 2013 la ruta se amplió hasta alcanzar 11 km, por primera vez la ruta del Paseo Nocturno llegó hasta Av. Paseo de la Reforma, en esta ocasión participaron cerca de 39 mil personas.

En marzo de 2014 la ruta del Paseo Nocturno tuvo la ampliación más importante de su historia al lograr 17 km, los participantes pudieron disfrutar las calles del Centro Histórico, Av. Paseo de la Reforma y el Bosque de Chapultepec, esta ruta se mantiene para todos los paseos a partir de 2015.

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