Primavera 2026: ¿se vio a Kukulcán “descender” en Chichén Itzá?

Muchos turistas acuden cada año a la Pirámide de Kukulcán, ubicada en la zona arqueológica de Chichén Itzá, para presenciar uno de los fenómenos más impresionantes de la cultura maya: el descenso de la serpiente emplumada durante el equinoccio de primavera.

Este espectáculo de luz y sombra convierte al sitio en uno de los destinos más visitados de la península de Yucatán. Año con año, miles de turistas se reúnen para observar cómo parece “descender” Kukulcán por los escalones de la pirámide, en un evento que combina historia, astronomía y arquitectura.

¿Se vio a Kukulcán “descender” en Chichén Itzá?

Durante la tarde del equinoccio, muchos visitantes se mostraron inquietos cuando algunas nubes comenzaron a cubrir el cielo de la zona arqueológica. Por momentos, parecía que el fenómeno podría no apreciarse, lo que generó inquietud entre quienes esperaban ver el famoso descenso de la serpiente emplumada.

Sin embargo, la incertidumbre duró poco. Conforme avanzó la tarde, el cielo permitió que la luz del sol se alineara con la estructura de la pirámide y finalmente se pudo observar el esperado descenso de Kukulcán.

El momento fue captado por cámaras y teléfonos de los asistentes. Incluso en redes sociales, páginas como Viaje Colibrí compartieron imágenes y videos en los que se aprecia claramente el fenómeno en la pirámide.

¿Cómo se forma la serpiente en Chichén Itzá?

Este fenómeno no es casualidad. De hecho, fue cuidadosamente calculado por la civilización maya que construyó la pirámide.

La estructura tiene una orientación precisa que permite que, durante el equinoccio, la luz del sol poniente ilumine la arista de la escalinata norte. Esta iluminación proyecta una serie de sombras triangulares algo que permite que se conecten con la cabeza de serpiente ubicada en la base de la escalinata.

El resultado es una impresionante ilusión óptica que da la impresión de que una serpiente desciende lentamente por la pirámide.

Descenso de la serpiente emplumada, así se vio el descenso de Kukulcán en Chichén Itzá Foto: Canva

¿Cuándo se ve la serpiente emplumada?

Cada año, miles de visitantes acuden a Chichén Itzá para presenciar este espectáculo, considerado uno de los eventos arqueológicos y turísticos más impresionantes de México. Se estima que más de 25 mil personas llegan a la zona arqueológica durante estas fechas.

Este fenómeno ocurre dos veces al año durante los equinoccios de primavera y otoño:

Descenso de la serpiente emplumada, así se vio el descenso de Kukulcán en Chichén Itzá Foto: Canva

Primavera: entre el 20 y 21 de marzo

Primavera: entre el 20 y 21 de marzo Otoño: entre el 22 y 23 de septiembre

Si no pudiste verlo en primavera, aún tendrás otra oportunidad en el equinoccio de otoño. Por ello, muchos viajeros ya comienzan a planear su visita para disfrutar de uno de los fenómenos más sorprendentes que combinan naturaleza, historia y la sabiduría de la civilización maya.