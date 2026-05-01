Sofía, Mateo y más: los nombres favoritos para bebés en 2026

Elegir el nombre de un bebé es una de las decisiones más importantes para mamá y papá. No solo se trata de cómo suena, sino del significado, la identidad y el cariño que llevará toda la vida.

Si estás en la búsqueda del nombre ideal, conocer cuáles son los más populares puede ayudarte a tomar una mejor decisión. Aquí te compartimos los nombres más comunes en el Estado de México para que te inspires.

Nombres de bebés más populares en el Estado de México

El Estado de México, una de las entidades más pobladas y de acuerdo con el Registro Civil una de las tendencias que hay, son:

Nombres para niñas más elegidos

Ailani

Ailani Sofía

Valentina

Camila

Regina

Nombres para niños más elegidos

Santiago

Santiago Mateo

Sebastián

Leonardo

Matías

En 2025, algunos nombres ya marcaban tendencia y continúan siendo de los más elegidos para niñas, como Sofía, Regina, Camila y Valentina. Otros que también destacaron fueron Isabella, Emily y Romina.

Para el caso de los niños, Mateo, Sebastián, Leonardo y Matías se mantienen en la lista de los favoritos. Mientras que nombres como Liam, Emiliano y Gael también fueron muy populares el año pasado.

Nombres de bebés más populares en el Estado de México 2026 Foto: Canva

¿Cómo registrar el nombre de un bebé?

Una vez que hayas elegido el nombre de tu bebé, el siguiente paso es realizar su registro. En la Ciudad de México, este trámite requiere contar con los siguientes documentos:

Certificado de nacimiento de la niña o niño

Certificado de nacimiento de la niña o niño Identificación oficial de los padres

Acta de nacimiento de ambos progenitores o, en su caso, acta de matrimonio

Comprobante de domicilio vigente (no mayor a tres meses)

Es importante llevar originales y copias. Si tienes dudas, puedes acudir o comunicarte previamente con el Registro Civil para recibir orientación.

Nombres de bebés más populares en el Estado de México 2026 Foto: Canva

¿Cómo elegir el nombre ideal para tu bebé?

Al elegir un nombre, es recomendable que vean opciones con anticipación, para conocer el significado antes del nacimiento del bebé. Hagan una lista de los nombres que más les gusten.

Asegúrense también de buscar opciones que no sean motivo de burla, ya que esto podría afectar los sentimientos del niño en el futuro.

Nombres de bebés más populares en el Estado de México 2026 Foto: Canva

Recuerda que el nombre será parte de la identidad de tu hijo o hija durante toda su vida, así que tómate el tiempo necesario para elegir el que más te guste.