Horóscopo Mayo 2026: Predicciones, Luna Llena en Escorpio y Luna Nueva en Tauro

Mayo arranca con una energía de cambio. Para la numerología, es un mes de movimiento y libertad; y en la astrología, los tránsitos confirman lo mismo: una etapa de reajuste interno. Aquí te explicamos el horóscopo de mayo 2026 y cómo influirán en tu signo la Luna Llena en Escorpio, la Luna Nueva en Tauro y Plutón retrógrado.

De la mano de nuestra astróloga Karla Martínez, comprenderás que este mes no es necesariamente un mes de acción inmediata, sino de hacer consciencia: de darte cuenta desde dónde estás sintiendo, qué estás sosteniendo y qué necesita transformarse para avanzar de forma más alineada.

Eventos astrológicos de mayo: de la intensidad a la calma

Este mes funciona como un puente perfecto entre tus emociones y tus pensamientos. Aquí te detallamos la hoja de ruta para navegar sus energías:

1 de mayo. Luna Llena en Escorpio: Iniciamos el mes iluminando tus emociones más profundas. Es el momento de mirar las "raíces" de tus decisiones —miedos, historias o apegos— y reorganizar tus recursos (emocionales y materiales) con total honestidad.

6 de mayo. Plutón retrógrado en Acuario: Un punto clave del año que pone bajo la lupa cómo usas tu poder. Aunque pueden surgir tensiones o dinámicas de control en grupos, es la oportunidad ideal para recuperar tu centro y cuestionar estructuras externas para fortalecer tu individualidad.

16 de mayo. Luna Nueva en Tauro: Llega el cambio de ritmo hacia lo tangible y lo simple. Esta energía te invita a sembrar desde la paciencia y la calma, creando sistemas estables que realmente respalden lo que deseas manifestar.

20 de mayo. Sol en Géminis: La mente se acelera y las conversaciones se abren. Es el periodo perfecto para explorar nuevas perspectivas, cuestionar viejas formas de pensar y permitirte imaginar posibilidades diferentes.

31 de mayo. Luna Llena en Sagitario: Cerramos el mes poniendo el foco en tus creencias. Es una invitación a revisar si tus narrativas actuales te impulsan o te limitan, y a decidir qué nuevas ideas estás listo para integrar en tu realidad.

En esencia, mayo te pide observar con atención lo que has construido para decidir qué estás listo para transformar.

Horóscopo Mayo 2026: Predicciones, Luna Llena en Escorpio y Luna Nueva en Tauro Canva

Horóscopo de Mayo 2026 por signo

Aries 2026: Predicciones de mayo

Mayo te lleva hacia un proceso de transformación interna profunda. La Luna Llena en Escorpio ilumina emociones intensas, apegos o miedos que vienen desde capas muy profundas. Es un momento para reconocer cómo te sientes con lo que has compartido, invertido o sostenido emocionalmente, y darte permiso de soltar lo que ya no está en equilibrio.

Con Plutón retrógrado comienzas a cuestionar tu lugar en grupos, amistades o proyectos colectivos. ¿Desde dónde estás cediendo tu poder o intentando encajar? Este tránsito te invita a reconectar con tu autenticidad y a replantear las dinámicas en las que participas. La Luna Nueva en Tauro te abre la oportunidad de construir una nueva visión de tu valor personal y tus recursos desde un lugar más sólido, paciente y consciente.

Hacia el final del mes, el Sol en Géminis activa tu mente y tu forma de comunicarte, mientras la Luna Llena en Sagitario te muestra qué creencias necesitan actualizarse. Es momento de abrirte a nuevas formas de pensar, aprender y ver la vida, soltando verdades que ya no resuenan con quien eres hoy.

Afirmación: me permito soltar el control, reconectar con mi valor y abrirme a nuevas formas de ver y construir mi vida.

Tauro 2026: Predicciones de mayo

Mayo te hace poner atención en tus relaciones. La Luna Llena en Escorpio te muestra con claridad cómo te sientes dentro de tus vínculos más importantes. Pueden salir a la superficie emociones intensas, dinámicas de control o dependencias que te invitan a ver con honestidad qué estás sosteniendo en el otro y qué necesitas transformar para relacionarte desde un lugar más equilibrado.

Con Plutón retrógrado comienza un proceso profundo de revisión en tu vida profesional, tu dirección y la forma en que ejerces tu poder en lo público. Es posible que cuestiones metas, estructuras o incluso el rol que has estado ocupando. La Luna Nueva en tu signo marca un nuevo inicio personal: una oportunidad para redefinirte, reconectar contigo y sembrar una nueva versión de ti que sea más auténtica y alineada con lo que deseas expresar.

Hacia el final del mes, el Sol en Géminis te trae nuevas ideas sobre el uso de tus recursos, la apreciación de tu valor y la manera en que generas estabilidad. Mientras que la Luna Llena en Sagitario te invita a profundizar en lo emocional y a revisar qué tanto estás compartiendo, o reteniendo, en tus vínculos más cercanos. Es un momento para encontrar un balance entre lo que es tuyo y lo que construyes con otros.

Afirmación: me elijo a mí, transformo la forma en que me relaciono y construyo desde un lugar más auténtico y consciente.

Géminis 2026: Predicciones de mayo

Mayo te lleva a poner orden en tu mundo cotidiano. La Luna Llena en Escorpio te muestra con claridad qué dinámicas emocionales estás sosteniendo en tu rutina, tu trabajo o incluso en tu cuerpo. Es un momento para reconocer qué te está drenando y qué necesitas ajustar para recuperar equilibrio en tu día a día, y que esto se refleje también en el bienestar de tu cuerpo.

Con Plutón retrógrado se inicia una revisión profunda de tus creencias, estudios, visión de vida o incluso de aquello en lo que has decidido confiar. Puedes cuestionar verdades que antes dabas por hechas y abrirte a una forma más consciente de entender el mundo. La Luna Nueva en Tauro te ayuda a cerrar ciclos internos, soltar cargas invisibles y sembrar un nuevo tipo de descanso emocional y espiritual.

¡Feliz cumpleaños, Géminis! Hacia el final del mes, el Sol entra en tu signo y te devuelve el foco hacia ti: tu identidad, tu energía y la forma en que te estás mostrando al mundo. Es un renacer personal que te ayuda a reconectar con tu dirección. Mientras tanto, la Luna Llena en Sagitario te trae claridad en tus relaciones: cómo te vinculas, qué estás proyectando y qué tipo de acuerdos necesitas reajustar.

Afirmación: me elijo con claridad, suelto lo que me drena y me abro a relacionarme desde una versión más consciente de mí.

Horóscopo Mayo 2026: Predicciones, Luna Llena en Escorpio y Luna Nueva en Tauro Canva

Cáncer 2026: Predicciones de mayo

Mayo te conecta profundamente con tu mundo emocional y creativo. La Luna Llena en Escorpio estará mostrándote lo que estás sintiendo en torno al disfrute, el amor, la creatividad o incluso la forma en que te permites expresarte. Es un momento para observar qué emociones están detrás de lo que te apasiona y si realmente te estás dando espacio para disfrutar sin culpa o control.

Con Plutón retrógrado se activa un proceso de transformación interna muy profundo relacionado con la intimidad, los apegos y la forma en que compartes energía con otros. Es un tránsito que puede traer a la luz miedos, dependencias o dinámicas de poder en tus vínculos. La Luna Nueva en Tauro abre la oportunidad de sembrar nuevas conexiones, proyectos colectivos o redes de apoyo más estables y alineadas contigo.

Hacia el final del mes, el Sol en Géminis te invita a un cierre de ciclo interno, a la introspección y al descanso emocional. Es un periodo para escuchar lo que necesitas en silencio y procesar lo que vienes sintiendo. Mientras tanto, la Luna Llena en Sagitario te muestra qué ajustes necesitas hacer en tu rutina, tu trabajo o tu bienestar físico para crear espacios de reflexión y descanso que te ayuden a recuperar equilibrio.

Afirmación: me permito sentir, soltar lo que me pesa y crear desde un lugar más libre y consciente.

Leo 2026: Predicciones de mayo

Mayo te lleva a mirar hacia tu mundo interno y lo que da soporte a tus bases emocionales. La Luna Llena en Escorpio te muestra lo que estás sintiendo en tu hogar, tus raíces o tu historia emocional. Es un momento para observar qué dinámicas familiares o internas necesitan ser reconocidas y liberadas para que puedas sentirte más en paz contigo.

Con Plutón retrógrado se activa un proceso profundo de transformación en tus relaciones más importantes. Es posible que se intensifiquen dinámicas de poder, control o dependencia dentro de vínculos cercanos, invitándote a ver con honestidad cómo te estás relacionando y desde dónde estás construyendo tus acuerdos. La Luna Nueva en Tauro te abre un nuevo ciclo profesional: una oportunidad para redefinir tu dirección, tu imagen pública y lo que quieres construir a largo plazo.

Hacia el final del mes, el Sol en Géminis inicia un periodo de apertura social, nuevas ideas compartidas y visión de futuro. Mientras tanto, la Luna Llena en Sagitario te reconecta con tu creatividad, tu deseo y tu capacidad de disfrutar, recordándote la importancia de expresarte desde lo que te hace sentir vivo.

Afirmación: me permito sanar mis raíces, transformar mis vínculos y crear una vida que refleje mi verdadero brillo.

Virgo 2026: Predicciones de mayo

Mayo activa tu mundo mental y tu forma de comunicarte. La Luna Llena en Escorpio te muestra lo que estás pensando, diciendo o procesando emocionalmente a niveles muy profundos. Es un momento para darte cuenta de cómo ciertas ideas, conversaciones o percepciones están influyendo en tu estado emocional, y qué necesitas expresar con mayor honestidad.

Con Plutón retrógrado se inicia una etapa de reflexión profunda sobre tu rutina, tu trabajo y tu bienestar físico. Pueden surgir dinámicas de control, exigencia o desgaste que te invitan a replantear cómo estás organizando tu día a día y desde qué lugar te estás sosteniendo. La Luna Nueva en Tauro abre una nueva visión: estudios, creencias o perspectivas de vida que te ayudan a expandir tu mente y salir de estructuras rígidas.

Hacia el final del mes, el Sol en Géminis pone el foco en tu vida profesional, tus metas y tu visibilidad. Es un periodo de movimiento, nuevas posibilidades laborales y ajustes en tu dirección. Mientras tanto, la Luna Llena en Sagitario te invita a volver al hogar, a tus raíces y a tu mundo emocional interno para encontrar equilibrio entre lo externo y lo privado.

Afirmación: me permito ordenar mi mente, transformar mis hábitos y construir una vida alineada con mi bienestar y propósito.

Horóscopo Mayo 2026: Predicciones, Luna Llena en Escorpio y Luna Nueva en Tauro Canva

Libra 2026: Predicciones de mayo

Mayo te lleva a revisar tu relación con el valor, los recursos y la estabilidad. La Luna Llena en Escorpio te muestra lo que estás sintiendo en torno a lo que tienes, lo que das y cómo te sostienes. Es un momento para observar si tus recursos —emocionales o materiales— están alineados con lo que realmente valoras y si te están dando el soporte necesario para lo que quieres construir en el futuro.

Con Plutón retrógrado se inicia un proceso profundo de revisión y transformación en tu forma de vivir el amor, el placer y la creatividad. Pueden emerger patrones de control, intensidad o apego en temas afectivos, invitándote a reconectar con una forma de expresar amor más auténtica y libre de inseguridades. La Luna Nueva en Tauro abre un nuevo ciclo de intimidad y transformación emocional: es momento de sembrar vínculos más conscientes y revisar cómo compartes energía con otros.

Hacia el final del mes, el Sol en Géminis activa tu mente, tus creencias y tu visión de vida. Es un periodo de aprendizaje, apertura y nuevas perspectivas. Mientras tanto, la Luna Llena en Sagitario te muestra qué ideas, conversaciones o formas de pensar necesitan ser liberadas o reajustadas para que puedas comunicarte con mayor claridad.

Afirmación: me permito valorar mi energía, confiar en mí y abrirme a relaciones más conscientes y expansivas.

Escorpio 2026: Predicciones de mayo

Mayo es un mes clave para ti, ya que la primera Luna Llena del mes ocurre en tu signo. Es un momento de revelación personal donde puedes sentirte más emocional, profunda y poderosa, con mayor claridad sobre lo que has venido cargando y lo que ya no quieres seguir sosteniendo. Es una invitación a reconocerte, a soltar viejas versiones de ti y a permitir que emerja una forma más auténtica de ser.

Con Plutón retrógrado se activa un proceso profundo de transformación en tu mundo interno, tu familia o tus raíces emocionales. Pueden surgir memorias, dinámicas familiares o patrones heredados que necesitan ser vistos con honestidad para poder liberarlos. La Luna Nueva en Tauro abre un nuevo ciclo en tus relaciones: es momento de sembrar vínculos más estables, conscientes y alineados con tu presente.

Hacia el final del mes, el Sol en Géminis te invita a mirar desde otra perspectiva tu intimidad: cómo te entregas, cómo pides al otro que se entregue, la profundidad emocional y la gestión de recursos compartidos. Es un periodo de introspección y claridad sobre lo que compartes con otros. Mientras tanto, la Luna Llena en Sagitario te muestra qué estás valorando realmente, cómo te sostienes y qué necesitas ajustar en tu relación con la seguridad material y emocional.

Afirmación: me permito transformarme desde la raíz, soltar lo que ya no soy y construir vínculos y recursos más conscientes.

Sagitario 2026: Predicciones de mayo

Mayo inicia con un proceso de introspección profunda. La Luna Llena en Escorpio trae a la superficie emociones, memorias o procesos inconscientes que necesitan ser reconocidos para poder liberarse. Es un momento de cierre interno, de soltar cargas invisibles y de escuchar lo que ha estado operando en silencio dentro de ti.

Con Plutón retrógrado comienza una revisión profunda de tu mente, tus pensamientos y tu forma de comunicarte. Puedes cuestionar ideas, creencias o incluso la manera en la que te expresas en tu entorno cercano. También estarás especialmente sensible a lo que otros comunican, percibiendo con mayor claridad su verdad. La Luna Nueva en Tauro abre un nuevo ciclo de orden y estabilidad en tu rutina: es momento de sembrar hábitos más conscientes, cuidar tu energía y construir un ritmo de vida más sostenible.

Hacia el final del mes, el Sol en Géminis pone el foco en tus relaciones: cómo te vinculas, qué estás buscando en el otro, la comunicación en tus vínculos y qué dinámicas necesitas ajustar para relacionarte de forma más consciente. Mientras tanto, la Luna Llena de fin de mes en tu signo marca un momento clave de revelación personal, donde puedes sentirte más visible, emocional y auténtica. Es un renacer de identidad.

Afirmación: me permito soltar lo invisible, ordenar mi mente y renacer desde una versión más auténtica de mí.

Horóscopo Mayo 2026: Predicciones, Luna Llena en Escorpio y Luna Nueva en Tauro Canva

Capricornio 2026: Predicciones de mayo

Mayo te lleva a mirar con mayor claridad tus vínculos colectivos y tus metas grupales a futuro. La Luna Llena en Escorpio te muestra cómo te sientes dentro de tus grupos, amistades o proyectos compartidos. Es un momento para reconocer qué conexiones te nutren realmente y cuáles ya no están alineadas con la dirección que estás tomando.

Con Plutón retrógrado inicia un proceso profundo de revisión y transformación en tu relación con el valor, el dinero y la seguridad personal. Puedes cuestionar la forma en la que estás generando recursos o incluso lo que realmente consideras valioso. La Luna Nueva en Tauro abre un nuevo ciclo creativo y emocional: es momento de reconectar con el disfrute, el amor y la expresión auténtica de lo que sientes.

Hacia el final del mes, el Sol en Géminis pone el foco en tu rutina, tu trabajo y tu bienestar físico. Es un periodo de ajustes prácticos, organización y atención a tu energía diaria. Mientras tanto, la Luna Llena en Sagitario te invita al cierre de un ciclo interno profundo, liberando cargas emocionales o patrones inconscientes que ya cumplieron su función.

Afirmación: me permito soltar lo que ya no me aporta, reorganizar mi energía diaria y construir desde lo que valoro realmente.

Acuario 2026: Predicciones de mayo

Mayo te lleva a una toma de consciencia sobre tu rumbo profesional y lo que el mundo ve de ti. La Luna Llena en Escorpio te muestra con claridad cómo te sientes en tu vida pública, tu trabajo o tus metas. Es un momento para reconocer qué estás construyendo profesionalmente y si eso realmente está alineado con lo que eres hoy.

Con Plutón retrógrado en tu signo comienza un proceso de reflexión y transformación personal. Es un ciclo clave donde te cuestionas a ti misma desde la raíz: tu identidad, tu forma de ejercer poder y la manera en que te estás mostrando al mundo. Es una etapa de reconstrucción interna que puede sentirse intensa, pero que te guía hacia una versión más auténtica de ti. La Luna Nueva en Tauro abre un nuevo ciclo en tu mundo interno y familiar: es momento de sembrar intenciones de cambio y mejora en tu hogar, dinámicas familiares y emocionales, fortaleciendo tu seguridad interna y reorganizando lo que te da estabilidad desde dentro.

Hacia el final del mes, el Sol en Géminis activa tu creatividad, romances y autoexpresión, dándote la oportunidad de disfrutar más de lo que eres y de lo que creas. Es un periodo de inspiración, apertura y reconexión con lo que te hace sentir viva. Mientras tanto, la Luna Llena en Sagitario te muestra qué amistades, redes o proyectos colectivos necesitan ajuste para alinearse con tu nueva visión.

Afirmación: me permito transformarme desde la raíz, construir bases emocionales sólidas y expresarme con libertad desde mi autenticidad.

Piscis 2026: Predicciones de mayo

Mayo te lleva a reconocer y expandir tu visión de la vida, así como a cuestionar tus creencias. La Luna Llena en Escorpio te muestra con claridad lo que estás comprendiendo sobre tu camino, tu propósito o tu forma de ver el mundo. Es un momento para reconocer qué ideas te están guiando y cuáles ya necesitan evolucionar para que puedas seguir creciendo.

Con Plutón retrógrado se inicia un proceso profundo de limpieza interna y transformación inconsciente. Es una etapa de introspección en la que pueden emerger miedos, patrones o memorias que necesitan ser liberadas para dar paso a una mayor claridad emocional y espiritual. La Luna Nueva en Tauro abre un nuevo ciclo mental: es momento de sembrar nuevas formas de pensar, comunicarte y expresarte con mayor practicidad y claridad.

Hacia el final del mes, el Sol en Géminis te invita a voltear hacia tu mundo interno, tu hogar y tus bases emocionales. Es un periodo de recogimiento, reorganización interna y conexión contigo. Mientras tanto, la Luna Llena en Sagitario te muestra qué estás construyendo profesionalmente y hacia dónde se dirige tu camino en el mundo, ayudándote a alinear tu vocación con tu verdad interna.

Afirmación: me permito soltar viejas creencias, ordenar mi mundo interno y confiar en el camino que estoy construyendo.

Horóscopo Mayo 2026: Predicciones, Luna Llena en Escorpio y Luna Nueva en Tauro Canva

Mayo es el mes que nos recuerda que todo proceso interno también tiene un reflejo en nuestra forma de vivir, pensar y relacionarnos. Mayo es una invitación a observar con honestidad lo que sentimos, lo que construimos y lo que estamos listos para transformar, abriendo espacio a nuevas versiones de nosotros mismos.

Si quieres seguir profundizando en estas energías y recibir reflexiones y actualizaciones astrológicas, puedes encontrar a nuestra astróloga Karla Martínez en mis redes sociales como @astrokarlamartinez o bien, agendar una cita en el siguiente enlace: https://linktr.ee/astrokarlamartinez