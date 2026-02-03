Última Hora Impreso de hoy

No decides: reaccionas (hasta que despiertas)

La mayoría de nuestras decisiones no nacen en la lógica, sino en la emoción. La diferencia entre reaccionar y decidir con conciencia no está en “pensar más”, sino en pausar, observar lo que sentimos y elegir desde claridad. Esta guía explica por qué pasa, qué dice la ciencia y cómo entrenar una decisión más despierta en lo cotidiano.

Por: Alexandro Medrano

thumb
Ilustración editorial estilo NYT vintage de un cerebro dividido entre emoción y pensamiento lógico.Alexandro Medrano

Tomamos cientos de decisiones al día: qué contestar, qué comprar, a quién creerle, cuándo avanzar o frenar. Nos gusta pensar que somos racionales… pero la realidad es más incómoda: muchas decisiones nacen en la emoción y solo después las vestimos de lógica.

El psicólogo y premio Nobel Daniel Kahneman lo explica con claridad en Thinking, Fast and Slow: convivimos con dos sistemas mentales. Uno rápido, automático y emocional; otro lento, analítico y consciente. El problema es que el primero suele tomar el volante y el segundo llega tarde… a justificar.

No es un defecto personal. Es biología.

Nuestro cerebro está diseñado para reaccionar rápido ante amenazas o recompensas. Estrés, miedo, euforia, urgencia o presión social activan respuestas automáticas que buscan alivio inmediato, no necesariamente resultados a largo plazo. Así se explican muchas decisiones impulsivas: responder desde el enojo, gastar por ansiedad o decir “sí” cuando en realidad queríamos decir “no”.

thumb
Cuando domina la urgencia, el cerebro prioriza alivio inmediato sobre consecuencias futuras.Alexandro Medrano

Aquí está el matiz importante: la emoción no es el enemigo. Es el motor.

El neurocientífico Antonio Damasio mostró algo clave: personas con daño en centros emocionales del cerebro pueden razonar bien… pero son incapaces de decidir. Sin emoción, no hay decisión. La emoción inicia la acción. La conciencia debería dirigirla.

thumb
La emoción inicia la acción; la conciencia le da sentido.Alexandro Medrano

Y ahí aparece el reto contemporáneo: no eliminar la emoción, sino aprender a observarla antes de obedecerla.

Porque cuando decidimos desde estados alterados —prisa, miedo, cansancio o deseo— solemos confundir alivio con dirección. La reacción se siente “correcta” en el momento, pero muchas veces fabrica consecuencias que después cuestan tiempo, dinero o relaciones.

Tomar decisiones con conciencia no significa pensar más. Significa darse cuenta antes.

Un gesto sencillo puede cambiar todo: pausar. Literalmente.

Detenerse un minuto. Respirar. Sentir el cuerpo. Nombrar la emoción (“estoy ansioso”, “estoy enojado”, “estoy acelerado”). Ese pequeño acto reduce su control automático. Es el paso de la reacción a la presencia.

thumb
Nombrar lo que sientes crea el espacio interno necesario para elegir mejor.Alexandro Medrano

A partir de ahí, aparecen preguntas que funcionan como filtro de claridad:

— ¿Esto nace de calma o de urgencia?

— ¿Estoy buscando alivio o dirección?

— ¿Esta decisión expande mi vida o la contrae?

— ¿La tomaría igual si nadie me estuviera mirando?

No son fórmulas mágicas. Son espejos.

thumb
Las buenas preguntas reducen el ruido interno.Alexandro Medrano

Con el tiempo, este tipo de observación cambia algo más profundo que una decisión aislada: fortalece la identidad. Cada elección inconsciente tiende a repetir patrones. Cada elección consciente construye carácter.

Decidir con conciencia es una forma silenciosa de liderazgo personal. Es pasar de vivir reaccionando a vivir diseñando.

No se trata de elegir “perfecto”. Se trata de elegir despierto.

thumb
La conciencia no aparece de golpe: se construye decisión tras decisión.Alexandro Medrano

Porque al final, la emoción inicia la conversación…

pero la conciencia es quien debería firmar el contrato.

Temas:

EL EDITOR RECOMIENDA