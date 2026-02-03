Febrero puede ser un mes corto en el calendario, pero ofrece una concentración poco común de eventos astronómicos de febrero que convierten al cielo nocturno en un verdadero laboratorio natural. ¿Cuáles serán estos? Aquí te lo contamos.

Desde una luna llena cargada de tradición hasta eclipses solares, lluvias de meteoros, conjunciones planetarias y el regreso del núcleo de la Vía Láctea, el mes presenta múltiples oportunidades para observar el universo sin necesidad de ser experto.

Eventos astronómicos de febrero 2026: eclipses, planetas y luna llena Foto: Canva

Estos son los eventos astronómicos de febrero 2026

La luna llena de nieve abre el mes

El 1 de febrero ocurre la conocida luna llena de nieve, un nombre heredado de las culturas indígenas del hemisferio norte que asociaban este periodo con fuertes nevadas. La Luna alcanzará su punto máximo de iluminación alrededor de las 17:00 ET, lo que equivale a las 16:00 en México, 17:00 en Colombia y 19:00 en Argentina.

Aunque no se trata de una superluna, su salida cerca del atardecer suele ofrecer un efecto visual llamativo. Al aparecer cerca del horizonte, la Luna parece más grande y adquiere tonalidades anaranjadas debido a la refracción de la luz en la atmósfera. Este fenómeno es puramente óptico, pero resulta ideal para quienes disfrutan la fotografía astronómica básica.

El nombre también conecta con tradiciones populares como el Día de la Marmota, celebrado el 2 de febrero en Estados Unidos, cuando Punxsutawney Phil “predice” la duración del invierno.

Lluvia de meteoros Alfa Centáuridas

La actividad de lluvias de meteoros suele ser baja a comienzos de año, pero febrero ofrece una excepción modesta con las Alfa Centáuridas, cuyo pico ocurre el 8 de febrero.

Este evento se extiende del 31 de enero al 20 de febrero y puede alcanzar hasta seis meteoros por hora en cielos oscuros.

La lluvia es más visible en el hemisferio sur, aunque también puede observarse desde zonas del extremo sur del hemisferio norte, como México o el sur de California, en Estados Unidos.

El mejor momento para verla es después de la medianoche, buscando la constelación de Centauro.

Eclipse solar anular: el “anillo de fuego”

Uno de los fenómenos astronómicos más destacados del mes ocurre el 17 de febrero, cuando un eclipse solar anular será visible en regiones muy específicas del planeta.

En este tipo de eclipse, la Luna se encuentra demasiado lejos de la Tierra como para cubrir por completo al Sol. El resultado es un característico “anillo de fuego” alrededor del disco lunar.

La fase anular completa solo será visible desde la Antártida y el sur del océano Índico. Sin embargo, observadores en zonas del hemisferio sur como Argentina, Chile, Botsuana y partes del sur de África podrán apreciar un eclipse parcial.

Mercurio y la Luna: encuentros cercanos en el cielo

Febrero es un mes especialmente activo para Mercurio, uno de los planetas más difíciles de observar debido a su cercanía al Sol.

El 18 de febrero, apenas un día después de la luna nueva, una delgada luna creciente aparecerá cerca de Mercurio tras la puesta del sol. Ambos objetos estarán muy bajos sobre el horizonte occidental, por lo que se recomienda buscar un sitio con vista despejada.

Un día después, el 19 de febrero, Mercurio alcanza su mayor elongación oriental, el punto en el que se encuentra más alejado del Sol desde nuestra perspectiva.

Este momento es ideal para localizarlo, ya que el planeta permanece visible durante más tiempo después del atardecer.

La Luna y las Pléyades: un clásico del cielo nocturno

El 23 de febrero, la Luna creciente pasará cerca de las Pléyades, uno de los cúmulos estelares más reconocibles del cielo. Este encuentro será visible mirando hacia el suroeste después del anochecer.

Las Pléyades, también conocidas como las “Siete Hermanas”, se encuentran en la constelación de Tauro y han sido observadas y registradas por culturas de todo el mundo durante miles de años.

Alineación de planetas a finales de febrero

Hacia finales de mes ocurre uno de los eventos más llamativos: una alineación de planetas que involucra hasta seis mundos del sistema solar.

Este desfile planetario será visible desde aproximadamente el 20 de febrero hasta principios de marzo.

Poco después del anochecer, será posible observar a Venus, Mercurio y Saturno cerca del horizonte occidental.

Júpiter brillará más alto en el cielo oriental, mientras que Urano y Neptuno requerirán binoculares o telescopio para ser identificados.

Regresa el núcleo de la Vía Láctea

Otro de los grandes atractivos del mes es el regreso del núcleo de la Vía Láctea al cielo del hemisferio norte.

Desde lugares con baja contaminación lumínica, como el Parque Nacional Big Bend o la Reserva Nacional Big Cypress en Estados Unidos, la vista puede ser especialmente clara.

En febrero, el núcleo galáctico apenas se eleva sobre el horizonte sureste, pero su visibilidad mejora notablemente en marzo y meses posteriores.