Datos biométricos en el Afore: ¿por qué importan y cómo funcionan?

¿Sabías que en tu Afore existen datos biométricos? Te contamos cómo funcionan y por qué son importantes para hacer trámites, tener tu cuenta individual y hacer más eficientes los procesos relacionados con tus ahorros.

En México, el Afore —siglas de Administradora de Fondos para el Retiro— es la institución que gestiona tus aportaciones para el retiro, y forma parte esencial de tu seguridad financiera futura.

Tradicionalmente, para hacer trámites en tu Afore (como un retiro por desempleo, traspaso de cuenta o actualización de datos personales) bastaba con presentar documentos oficiales y firmas en papel; sin embargo, esto venía acompañado de retos como falsificaciones, errores de captura e incluso fraudes.

Para enfrentar estos problemas y hacer más eficientes los procesos, el Sistema de Ahorro para el Retiro (SAR) decidió modernizarse con la incorporación de datos biométricos en las cuentas individuales de los trabajadores.

Esta innovación no solo ayuda a corroborar que quien realiza un trámite seas tú como titular de la cuenta, sino que también protege tus recursos frente a accesos no autorizados.

¿Cuáles son los datos biométricos?

Los datos biométricos son características físicas o fisiológicas de una persona que permiten identificarla de forma única. En el contexto de las Afores, estos datos se usan como medio de autenticación, es decir, para confirmar que quien realiza un trámite en la cuenta de retiro es realmente el titular de esa cuenta.

En tu Afore, algunos de los datos biométricos recopilados son:

Huellas dactilares

Grabación de voz

Firma digitalizada

¿Por qué son importantes en materia de seguridad?

La principal razón para usar datos biométricos en el Afore es proteger tus recursos y tu identidad. Al registrar tus huellas, voz y firma digital, las Afores pueden confirmar sin ambigüedades que la persona que solicita realizar un trámite o retirar recursos es efectivamente el titular de la cuenta.

Esto evita fraudes, duplicidades de cuentas o transferencias no autorizadas —situaciones que eran más frecuentes cuando las verificaciones se realizaban únicamente con papeles o documentos tradicionales.

Además, la verificación biométrica reduce la posibilidad de suplantación de identidad o robo de identidad, ya que cada huella o registro de voz pertenece exclusivamente a ti como individuo.

¿Cómo funcionan los datos biométricos en el Afore?

Cuando te das de alta en una Afore o deseas realizar trámites importantes, el sistema académico del SAR integra tus datos personales y biométricos en un documento conocido como Expediente Electrónico de Identificación del Trabajador, de acuerdo con el Gobierno de México.

Este expediente no solo recopila tus datos básicos (como nombre, fecha de nacimiento, CURP o RFC), sino también tus huellas digitales, voz y firma biométrica. La idea es que este expediente sea la llave para realizar cualquier trámite, ya sea en sucursales físicas o incluso por medios electrónicos a través de plataformas como Afore Móvil o portales web oficiales.

Una vez que tu expediente está completo con datos biométricos, cada vez que solicites un servicio como retiro por desempleo o disposición de ahorro voluntario o pensiones, el sistema puede verificar tu identidad con precisión antes de aprobar cualquier movimiento.

Pasos para registrar tus datos biométricos en el Afore:

Agenda una cita con tu Afore o en el módulo donde realices tus gestiones habituales. Acude con identificación oficial vigente (INE, pasaporte, etc.) y otros documentos de identidad. Proporciona tus datos personales para confirmar coincidencias con tu expediente. Registra tus huellas digitales, generalmente las 10 huellas de tus dedos. Captura de voz y firma digitalizada, según el proceso establecido por la institución. Espera a que el sistema vincule tus datos biométricos con tu Expediente Electrónico de Identificación del Trabajador.

¿Cómo se protege tu información?

En México, aunque las leyes no clasifican específicamente a los datos biométricos como una categoría distinta de “datos personales”, se ha establecido que deben protegerse como datos sensibles debido al riesgo que representa su uso indebido.

Esto significa que tu información biométrica debe ser almacenada, encriptada y resguardada con niveles altos de seguridad, obligando a las instituciones que la manejan (como las Afores) a cumplir con estándares muy prácticos para evitar accesos ilegales o exposiciones.

Los datos biométricos en el Afore representan una evolución importante en la forma en que México protege y gestiona los recursos para el retiro de los trabajadores, especialmente en un mundo digital donde los riesgos de suplantación son cada vez mayores.