¿La historia familiar condiciona tus finanzas? Esto explica "Redefiniendo el inconsciente", de Ricardo Garza

En el libro "Redefiniendo el inconsciente" (Editorial Urano), Ricardo Garza, cofundador de la Desprogramación Evolutiva, plantea una idea incómoda pero reveladora:

“Pareciera que decidiéramos, pareciera que tenemos libre albedrío, sin embargo es más complejo que eso”.

A partir de esta afirmación, el autor desarrolla una propuesta terapéutica que busca explicar por qué, a pesar del esfuerzo consciente, muchas personas repiten los mismos conflictos en áreas clave como el dinero, las relaciones, la profesión y la realización personal.

Garza se especializa en la liberación de emociones reprimidas y patrones inconscientes heredados, combinando biología, psicología, neurociencia y análisis transgeneracional.

Su libro invita al lector a cuestionar las bases invisibles que dirigen su vida y propone que gran parte de nuestras decisiones están condicionadas por una programación inconsciente adquirida desde antes de nacer.

"Redefiniendo el inconsciente", de Ricardo Garza Fb. Ricardo Garza.

Uno de los ejes más contundentes es el económico. Garza introduce lo que denomina la falacia de la meritocracia: “Estamos acostumbrados a pensar que si yo hago una cosa va a resultar en lo esperado”.

Sin embargo, la realidad muestra otra cosa.

“Hay personas que estudian licenciatura, maestría y doctorado, y aun así no obtienen resultados, mientras que alguien que llegó solo a la secundaria tiene mejor fluidez económica”.

Para el autor, esto no es casualidad, sino consecuencia de una estructura familiar previa.

“Revisen su propia historia económica, la de sus papás, tíos, abuelos y bisabuelos; se van a dar cuenta de que hay demasiadas repeticiones”, señala.

Estas repeticiones responden a una necesidad profunda de pertenencia al clan familiar, donde inconscientemente se evita romper con el destino económico del sistema. A esto se suma lo que Garza llama el trabajo de reparación:

“Venimos a reparar el dolor o la frustración de un miembro del clan”.

"Redefiniendo el inconsciente", de Ricardo Garza Ricardo Garza.

Así, alguien puede dedicarse a la docencia o a una profesión mal remunerada no por elección libre, sino por lealtad a ancestros que no pudieron estudiar.

La lealtad familiar es, para Garza, uno de los bloqueos más poderosos. “El miedo más profundo del ser humano es quedar fuera de la familia”, explica. Desde una lógica biológica, ser excluido del clan equivale a morir. “Esto está impreso de manera muy profunda en nuestra biología”.

Por eso, cuando alguien intenta prosperar más que su familia, el inconsciente interpreta ese avance como una traición.

Garza utiliza ejemplos claros:

“Si mi familia nunca logró progresar más allá y yo intento brincar, mi inconsciente cree que estoy en deslealtad”.

El resultado suele ser el autosabotaje, especialmente en el ámbito financiero.

"Redefiniendo el inconsciente", de Ricardo Garza Fb. Ricardo Garza.

Otro concepto central es la percepción inconsciente del dinero. “La percepción es el filtro entre un evento exterior y la emoción con la que reacciono”, explica.

Si una persona creció escuchando que “el dinero es malo” o que “algo turbio hay detrás de quien tiene dinero”, al empezar a generar ingresos aparece un conflicto interno. “Comienza lo que llamamos el sabotaje económico”, afirma.

Este conflicto se convierte en una némesis, una lucha interna por mantener la coherencia entre lo aprendido y lo vivido.

Para Garza, la solución no está en el esfuerzo extremo, sino en la toma de conciencia. “Si no entiendo el origen del conflicto, jamás voy a encontrar la solución”. El objetivo es lograr la unificación del consciente con el inconsciente, alineando pensamiento, emoción y resultado. “La información del cuerpo busca supervivencia, no cumplir deseos”, aclara, por lo que el trabajo consiste en reconciliar ambas partes.

"Redefiniendo el inconsciente", de Ricardo Garza Fb. Ricardo Garza.

El autor propone herramientas prácticas como la rueda de la felicidad, que evalúa cinco áreas: pareja, hijos, profesión, dinero y amigos.

“Cuando encuentro el punto de inconformidad, empiezo a buscar si es mío o viene de los ancestros”, explica.

El análisis incluye identificar dramas familiares, especialmente relacionados con el dinero, ya que “siempre hay un drama detrás”.

Finalmente, Garza subraya la importancia de la infancia en la conformación del ser.

“Toda la información se graba desde la concepción hasta los siete años”

A partir de ahí, “todo lo demás son repeticiones con distintos personajes”. Entender este proceso permite reconocer nuestras reacciones automáticas y transformarlas.

El libro de Ricardo Garza no promete soluciones rápidas, pero sí un camino claro: comprender la propia historia para dejar de repetirla.