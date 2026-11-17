En el universo del turismo y el entretenimiento global, existe un galardón que equivale a levantar la estatuilla dorada en Hollywood o colgarse una medalla olímpica en el pecho: ingresar al Salón de la Fama de la Asociación Internacional de Parques de Diversiones y Atracciones (IAAPA, por sus siglas en inglés).

Este recinto premia a las mentes maestras que logran redefinir la manera en que la humanidad se divierte, se emociona y crea recuerdos imborrables en familia. Te contamos exactamente qué es y cómo un mexicano acaba de hacer historia durante la gala “IAAPA LEGENDS: A Hall of Fame Celebratory Affair”.

El reconocimiento de la IAAP representa la validación global de distintos modelos y creadores de negocios que han cambiado el rumbo de la cultura popular moderna, tales como Walt Disney, P.T. Barnum y Dolly Parton.

En esta ocasión, el arquitecto Miguel Quintana Pali, mente visionaria y fundador de Grupo Xcaret, fue oficialmente investido como uno de los cuatro integrantes de la generación 2026 de este selecto grupo.

Qué es la IAAPA IAAPA

¿Qué es exactamente el Salón de la Fama de la IAAPA?

Fundada en 1918, la Asociación Internacional de Parques de Diversiones y Atracciones (IAAPA por sus siglas en inglés) es la organización comercial más grande y respetada a nivel mundial dedicada a la industria de las atracciones permanentes.

Con sede global en Orlando, Florida, y oficinas regionales en Bruselas, Hong Kong, Shanghái y CDMX, esta entidad representa a miles de instalaciones, proveedores y miembros individuales en más de cien países.

Su labor abarca desde establecer los estándares globales de seguridad operativa hasta impulsar la innovación tecnológica y la sostenibilidad en parques temáticos, acuáticos, zoológicos, acuarios, museos y centros de entretenimiento familiar.

Dentro de este ecosistema global, el IAAPA Hall of Fame (Salón de la Fama de la IAAPA) fue instituido en 1990 para honrar a los pioneros, visionarios e innovadores cuyas contribuciones han dejado una huella indeleble y duradera en el crecimiento de la industria de las atracciones a nivel mundial.

A lo largo de más de tres décadas, la lista de galardonados ha reunido a los creadores de conceptos que hoy damos por sentados cuando visitamos un destino turístico. Entre sus miembros históricos destacan figuras como Walt Disney, quien revolucionó la narrativa inmersiva; George Ferris, inventor de la icónica rueda de la fortuna que lleva su apellido; Milton Hershey, pionero en integrar parques de recreación para comunidades enteras; Dick Kinzel, pieza clave en la era dorada de las montañas rusas modernas; y Dolly Parton, quien demostró cómo el folclore musical y la identidad regional pueden sostener un imperio turístico exitoso con Dollywood.

Salón de la Fama IAAPA IAAPA

¿Cómo se ingresa al Salón de la Fama de la IAAPA?

Innovación disruptiva: Haber introducido conceptos, tecnologías o modelos operativos que nunca antes se habían visto y que posteriormente fueron adoptados o admirados por otros competidores globales.

Haber introducido conceptos, tecnologías o modelos operativos que nunca antes se habían visto y que posteriormente fueron adoptados o admirados por otros competidores globales. Impacto duradero en el huésped: Transformar la experiencia del visitante, elevando las expectativas sobre lo que un parque o atracción puede ofrecer en términos de inmersión, servicio y conexión emocional.

Transformar la experiencia del visitante, elevando las expectativas sobre lo que un parque o atracción puede ofrecer en términos de inmersión, servicio y conexión emocional. Liderazgo y ética empresarial: Demostrar una trayectoria íntegra que impulse el desarrollo económico de las comunidades locales, genere empleo digno y fomente el crecimiento profesional dentro del sector.

Demostrar una trayectoria íntegra que impulse el desarrollo económico de las comunidades locales, genere empleo digno y fomente el crecimiento profesional dentro del sector. Visión de futuro: Anticiparse a las tendencias del turismo mundial, marcando pautas en temas críticos como la conservación ambiental, la inclusión o la excelencia en la hospitalidad.

Miguel Quintana Pali Penguin Libros

El mexicano que entró a la historia: ¿Quién es Miguel Quintana Pali?

El arquitecto Miguel Quintana Pali ingresó al Salón de la Fama de la IAAPA 2026 gracias al modelo de negocio implementado en Grupo Xcaret, del cual es fundador, que transformó el turismo en el Caribe mexicano.

Esta distinción reconoce su trayectoria y contribución al desarrollo de la industria global de parques temáticos y de atracciones, a través de un modelo de entretenimiento turístico que ha llevado la riqueza natural y cultural de México a millones de visitantes por más de 35 años.

En 1986, fundó Promotora Xcaret y a finales de 1990, Parque Xcaret abrió oficialmente sus puertas, inaugurando una nueva categoría dentro de la industria global de atracciones. Quintana Pali propuso algo que muchos consideraron arriesgado: un parque eco-arqueológico donde la naturaleza y el patrimonio cultural fueran los verdaderos protagonistas.

El ingreso de Quintana Pali al Salón de la Fama de la IAAPA en Orlando trasciende el logro individual de un empresario; funciona como un sello de garantía y prestigio para toda la industria turística de México y Latinoamérica.

Sobre este reconocimiento, el arquitecto señaló: