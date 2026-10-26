5 destinos para vivir el Día de Muertos en México

El Día de Muertos es una de las festividades más importantes para los mexicanos, pues honra y recuerda a nuestros seres queridos fallecidos. Al mismo tiempo, según dicta la tradición, sus almas regresan del Mictlán para convivir con su familia y disfrutar de sus altares.

Esta celebración es una muestra más del sincretismo cultural y religioso que vivió México, al unir las tradiciones funerarias de los pueblos indígenas mesoamericanos con las festividades católicas europeas introducidas por los españoles.

Su valor cultural es tan grande, que en 2008 las fiestas indígenas dedicadas a los muertos fueron inscritas en la Lista Representativa del Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad de la UNESCO.

La tradición del Día de Muertos está presente en prácticamente todo el país, sin embargo, los rituales, ofrendas y formas de honrar a los difuntos pueden variar según la región.

Esto, unido a los festivales que se llevan a cabo en diferentes ciudades, permite vivir el Día de Muertos de forma única en diferentes lugares. Aquí cinco destinos para vivir desde la tradición hasta la diversión.

El Día de Muertos es una de las celebraciones más importantes de México, pues honra y recuerda a quienes ya no están Cortesía Xcaret

Michoacán, símbolo de Día de Muertos

Hablar del Día de Muertos sin mencionar a Michoacán es imposible. El estado destaca por el arraigo de esta celebración en las comunidades purépechas, que conservan sus rituales.

Durante estas fechas, en la región del lago de Pátzcuaro, se realizan velaciones nocturnas y las familias adornan las tumbas para honrar a sus fallecidos. Por esa razón, tanto Pátzcuaro como Janitzio y Tzintzuntzan atraen visitantes de todo el mundo.

Para no reducir la celebración a dos días, del 23 de octubre al 2 de noviembre están programadas más de 700 actividades a lo largo de las siete regiones turísticas de la entidad.

Estas incluyen el Desfile de Catrinas y Catrines, el 1 de noviembre en el Centro Histórico de Morelia; el Festival de las Velas en Uruapan, del 24 de octubre al 1 de noviembre, y el Festival de Pan de Muerto y Atoles Tradicionales en Tacámbaro, entre otras.

La celebración del Día de Muertos en el lago de Pátzcuaro es lo más conocido de Michoacán, mas no lo único Facebook Secretaría de Turismo del Estado de Michoacán

San Andrés Mixquic, al sur de la CDMX

Para quienes no pueden salir de la Ciudad de México, uno de los pueblos originarios de Tláhuac esconde una de las celebraciones más tradicionales de la capital, que combina lo prehispánico con prácticas católicas.

Días previos al 1 y 2 de noviembre, los familiares comienzan a limpiar las tumbas en los cementerios, decorar las casas y colocar las primeras ofrendas. Pero el evento más representativo es La Alumbrada.

El 2 de noviembre, alrededor de las 19 horas se apaga la iluminación eléctrica del pueblo y del cementerio, para dar paso a miles de veladoras y cirios que se acompañan con el aroma del copal. Entonces, las familias se reúnen en las tumbas de sus seres queridos para compartir alimentos y anécdotas.

Habitantes de Tláhuac continúan con la tradicional velada de Día de Muertos en el panteón de Mixquic Cuartoscuro/Elizabeth Ruiz

Oaxaca, una fiesta viva para los muertos

Oaxaca se caracteriza por su riqueza cultural derivada de los pueblos indígenas que lo habitan. Esta se refleja en la celebración del Día de Muertos, donde cada región tiene sus tradiciones.

Un ejemplo son las Muerteadas del Valle de Etla, desfiles callejeros con disfraces, máscaras, música de banda de viento y baile, además de las visitas nocturnas a los panteones, donde las tumbas se adornan con velas y flores.

Asimismo, del 25 de octubre al 3 de noviembre se llevará a cabo “La fiesta más viva de todas”, un programa que incluye más de 100 actividades distribuidas en diferentes municipios del estado.

Entre estas se encuentran el recorrido “Flores que Guían el Alma" por los campos de cempasúchil en municipios como Santa Cruz Xoxocotlán y San Antonino Castillo Velasco, así como la Remada de Catrinas del 2 de noviembre en Puerto Escondido, entre otras.

El Día de Muertos en Oaxaca refleja la diversidad cultural de cada una de sus regiones Facebook Secretaría de Turismo del Estado de Oaxaca

Guanajuato, una celebración internacional

Desde 1988 la ciudad histórica de Guanajuato fue declaradas Patrimonio Cultural de la Humanidad por la UNESCO. Esto da cuenta de la relevancia no solo de la capital, sino del estado en general a nivel cultural.

El Día de Muertos no es la excepción y se celebra con diferentes actividades, incluido el festival que se realizará del 28 al 2 de noviembre. Japón y Playa del Carmen serán invitados especiales y aportarán la danza tradicional Bon Odori y el misticismo del Hanal Pixán, respectivamente.

El programa incluye callejoneadas macabras, que combinan música de estudiantinas con leyendas; mojigangas bailarinas, figuras gigantes hechas de cartonería y papel maché, y recorridos por el Panteón de Santa Paula, entre otras actividades.

Día de Muertos en Guanajuato se celebra con diferentes actividades, incluido un festival con Japón como invitado Instagram Secretaría de Turismo e Identidad Guanajuato

Xcaret, un festival de vida y muerte

La Riviera Maya no solo tiene playas y diversión, también eventos culturales como el Festival de vida y muerte de Xcaret que celebra su vigésima edición del 30 de octubre al 2 de noviembre. Durante cuatro días, el parque se transformará con una atmósfera de colores, aromas y la música que honra la tradición mexicana y la acerca a sus visitantes.

Las actividades culturales se unen con la gastronomía, tanto en el parque como en los hoteles Xcaret. El parque presentará 35 altares, entre ellos, dos monumentales en representación del estado invitado, que este año será Guanajuato.

Además, habrá exposiciones, murales y espectáculos de danza y teatro, así como talleres para toda la familia y comida tradicional de Quintana Roo y Guanajuato, sin dejar de lado el concierto de gala del 31 de octubre con Pandora y Flans, por mencionar solo algunas de sus actividades.