Regresa experiencia inmersiva de Día de Muertos al Camino Real Polanco

Por cuarto año consecutivo, la recepción del Hotel Camino Real Polanco se transformó en un enorme altar de Día de Muertos; sus pasillos vieron desfilar a catrinas y catrines, y la fuente principal que recibe a sus huéspedes sirvió como escenario de un performance teatral que capturó la esencia de la temporada.

“Es la festividad más importante a nivel internacional de México, es la que nos representa como país, el Día de Muertos”, dijo a Excelsior la directora general del Hotel Camino Real Polanco, Rosalinda González Quintanilla, durante el evento cultural que da la bienvenida a la festividad mexicana que recuerda a quienes ya partieron.

“Es justo y es importante siempre que tengamos eventos de este tipo, porque nuestros huéspedes, nacionales o extranjeros, se sienten identificados y además los vamos involucrando en lo que es nuestra cultura, nuestra tradición”, agregó.

El evento arrancó con un espectáculo de proyecciones y elementos teatrales llamado “HUITZILIN: Un camino que nos une”, que contó una historia inspirada en la creencia mexica de que los colibríes son en realidad personas que partieron al más allá y regresan para hacer saber a sus seres queridos que se encuentran bien.

“Eso se le hace muy interesante a la gente porque lo relacionan con los seres queridos que ya no están presentes, pero que les recuerdan que toda la gente lo podemos vivir y celebrar cada año en este mes”, opinó Héctor García Velázquez, director de Marketing y Digital de Grupo Camino Real.

Al término de la representación escénica se realizó una pasarela de la mano de la diseñadora mexicana Diana Morlán, quien presentó su colección “Un pedacito del universo”, con modelos caracterizados de catrinas y catrines que portaron piezas artesanales de alta costura.

Como parte de la inmersión en esta celebración, se presentó una curaduría especial de Mexicráneos, compuesta por 12 obras monumentales intervenidas por destacados artistas nacionales, que reflejan la riqueza y diversidad del arte mexicano contemporáneo. También se exhibió una ofrenda monumental de 16 m², inspirada en la mitología mexica, donde los caminos de flores y nueve colibríes representan el recorrido entre el Mictlán y el mundo de los vivos.

“Muchos hoteles tienen diferentes propuestas, pero Grupo Camino Real ofrece un ambiente 100 por ciento mexicano, totalmente con la tradición. No solamente lo que se ve, la celosía en la videoproyección, sino la gastronomía”, explicó García Velázquez.

Camino Real Polanco también ofreció un cóctel en el Blue Bar con invitados especiales, artistas y personalidades de sociedad, quienes disfrutaron de canapés creados para la ocasión y de una propuesta de alta mixología de Loco Tequila.

La directora del hotel-museo, una obra maestra arquitectónica de Ricardo Legorreta, recordó que las decoraciones, la exhibición y el altar de Día de Muertos no son exclusivos de los huéspedes y están abiertos al público.

“Los invitamos a que vengan y lo vean, verlo desde aquí es diferente y seguramente la van a pasar muy bien”, señaló.