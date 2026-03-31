¿Se te secan las plantas? El marimo puede vivir más de un siglo con cuidados mínimos

En medio del interés creciente por llevar naturaleza al hogar, algunas especies destacan por su resistencia y estética. Entre ellas, el marimo ha despertado curiosidad por su forma inusual y su capacidad para mantenerse en buen estado durante décadas sin requerir cuidados complejos. Su apariencia sencilla contrasta con una historia biológica y cultural que lo ha convertido en un símbolo de longevidad.

Aunque suele clasificarse como planta decorativa, su origen y características lo colocan en una categoría distinta dentro del mundo natural.

Marimo: qué es la planta japonesa que vive más de 100 años y cómo cuidarla Canva

¿Qué es el marimo, la “planta japonesa” que puede vivir más de 100 años?

El marimo es una forma de vida acuática conocida científicamente como Aegagropila linnaei. A diferencia de las plantas tradicionales, no crece en tierra ni requiere macetas. Se desarrolla en el agua y forma esferas suaves de color verde intenso.

Su nombre proviene del japonés: “mari”, que significa bola, y “mo”, que se refiere a una planta acuática. Estas estructuras se encuentran principalmente en lagos de agua fría, como el lago Akan en Japón, donde forman parte del paisaje natural y del patrimonio cultural.

Diversos estudios científicos han documentado que el marimo puede vivir durante décadas e incluso superar los 100 años. Este rasgo se relaciona con su crecimiento lento y con las condiciones ambientales específicas en las que se desarrolla.

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¿Por qué el marimo no es realmente una planta?

Aunque su aspecto puede generar confusión, el marimo no es una planta, sino un tipo de alga verde filamentosa. Investigaciones publicadas en la revista Scientific Reports, del grupo Nature, señalan que está compuesto por filamentos fotosintéticos que crecen en distintas direcciones.

La forma esférica se produce por el movimiento constante del agua en su entorno natural, como el oleaje y la rotación dentro de los lagos. Este proceso permite que los filamentos se entrelacen y mantengan una estructura compacta.

Entre sus características destacan:

No tiene raíces, tallos ni hojas

Absorbe nutrientes directamente del agua

Conserva su forma sin necesidad de poda

Estas cualidades lo convierten en un organismo poco común dentro de los ecosistemas acuáticos.

¿Cuánto tiempo vive el marimo y por qué se considera símbolo de longevidad?

La longevidad del marimo es uno de sus rasgos más llamativos. Su crecimiento es lento y puede avanzar apenas unos milímetros por año, lo que permite que algunos ejemplares alcancen más de un siglo de vida.

En Japón, esta característica le ha dado un valor simbólico. El marimo se asocia con:

Amor duradero

Estabilidad

Permanencia

En su entorno natural, algunos ejemplares alcanzan tamaños considerables tras décadas de desarrollo. Este proceso refuerza su relación con el paso del tiempo y su permanencia en condiciones adecuadas.

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¿Cómo cuidar un marimo en casa?

El marimo se ha integrado en espacios interiores por su facilidad de mantenimiento. No requiere tierra ni fertilizantes, lo que simplifica su cuidado en comparación con otras especies.

Para conservarlo en buen estado, se recomienda:

Cambiar el agua cada una o dos semanas

Colocarlo en un lugar con luz indirecta

Evitar temperaturas altas

Girarlo ocasionalmente para mantener su forma

Estas condiciones permiten replicar, en pequeña escala, el entorno natural en el que se desarrolla. Con estos cuidados básicos, el marimo puede conservar su color y estructura durante años.

Beneficios del marimo

El marimo ha ganado popularidad por su valor decorativo y simbólico. Su forma esférica y su color lo convierten en un elemento atractivo para espacios interiores.

Entre sus principales beneficios destacan:

Decoración natural: aporta un toque minimalista y orgánico.

aporta un toque minimalista y orgánico. Sensación de calma: su relación con el agua favorece ambientes tranquilos.

Bajo mantenimiento: resulta práctico para personas con poco tiempo.

Valor cultural: en Japón, simboliza armonía y longevidad.

Ciencia detrás del marimo: lo que dicen los estudios

El conocimiento sobre el marimo proviene de investigaciones en botánica y ecología acuática. Estudios publicados en revistas científicas han demostrado que:

Se trata de un alga filamentosa que forma esferas por acción del movimiento del agua

que forma esferas por acción del movimiento del agua Su crecimiento depende de condiciones ecológicas específicas

Puede albergar comunidades microbianas en su interior

Estos hallazgos permiten entender su estructura y su papel dentro de los ecosistemas donde habita.

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¿Dónde encontrar marimos en México?

El interés por el marimo también ha llegado a México, donde ya es posible adquirirlo o aprender más sobre su cuidado en espacios especializados. Una opción es para conocer sobre dicha especie es el Instituto Mexicano de Fauna, Flora y Sustentabilidad Social A.C.

Este tipo de actividades ofrece información práctica sobre su mantenimiento y su integración en espacios interiores, además de acercar al público a su contexto cultural.

También es posible encontrar marimos en tiendas especializadas en acuarios, jardinería o diseño de interiores, aunque se recomienda verificar su origen y condiciones de conservación.

El marimo destaca por su estructura, su longevidad y su facilidad de cuidado. Aunque suele considerarse una planta decorativa, su origen como alga y su formación natural lo convierten en un organismo singular dentro del mundo acuático. Su presencia en espacios interiores responde tanto a su valor estético como a su capacidad de adaptación, lo que explica su creciente popularidad en distintas partes del mundo.