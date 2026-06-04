Marco Rebuschi: 20 años gestionando comunidades residenciales en la Riviera Maya

Una trayectoria construida proyecto a proyecto en un mercado que ha vivido una de las transformaciones más intensas del sector inmobiliario en México, y que ha exigido a quienes operan en él adaptarse constantemente a nuevas escalas de crecimiento, nuevos perfiles de propietario y una demanda de gestión cada vez más exigente y profesionalizada.

Para Marco Rebuschi, administrar un condominio va más allá de resolver incidencias y coordinar proveedores. Desde los inicios de la firma ha defendido que la gestión residencial debe proteger el patrimonio de quienes viven en él, garantizar la salud financiera de la comunidad y generar las condiciones para que la convivencia funcione con orden y claridad. Eso implica trabajar con procesos claros, herramientas modernas, comunicación transparente con residentes y comités, y un equipo que entiende que detrás de cada unidad hay personas para quienes ese espacio es su hogar y su principal activo patrimonial. Una forma de entender el servicio que ha marcado la cultura de la firma desde sus primeros años de actividad.

Riviera Management opera como aliado estratégico de cada comunidad que administra. Eso incluye asesoría en planificación presupuestal, coordinación con autoridades locales y estatales, gestión de más de 120 millones de pesos en fondos para comunidades residenciales y acompañamiento a desarrolladores que necesitan estructurar la operación de sus proyectos antes de la entrega. La firma trabaja con todo tipo de desarrollos, verticales, horizontales y mixtos, y atiende tanto a residentes y comités de vigilancia como a promotores que buscan garantizar la calidad de la gestión desde el inicio del proyecto. Su presencia local, con más de 200 colaboradores en el sureste mexicano, le permite ofrecer una respuesta ágil y cercana que las empresas de gestión sin implantación territorial no pueden igualar.

Con veinte años de presencia ininterrumpida en la Riviera Maya, Marco Rebuschi ha construido una firma que hoy se posiciona como referente en la gestión profesional de condominios en la región. En un destino que sigue creciendo y atrayendo residentes permanentes e inversores, la experiencia acumulada, la estructura operativa consolidada y el conocimiento profundo del mercado local son los activos que diferencian a Riviera Management y que explican por qué la firma ha sido capaz de crecer de forma sostenida durante dos décadas en uno de los mercados inmobiliarios más dinámicos y competitivos de México.