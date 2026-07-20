¿Por qué Cucurella no se corta el cabello? Revelamos el secreto y su rutina de cuidado

La cabellara del jugador noruego Erling Haaland no fue la única que robó las miradas en el Mundial 2026, también lo hizo la del jugador español Marc Cucurella, quien no solo destacó en el campo de juego en la final al neutralizar la ofensiva de Argentina, sino también por su peculiar estilo que rompe moldes estéticos.

El flamante lateral del Real Madrid y pilar de la Selección de España posee una silueta inconfundible gracias a su voluminosa cabellera rizada que se balancea con cada cobertura defensiva, una cabellera que tiene una historia curiosa de por qué es tan grande y que algunos califican de esponjosa.

El mandato de una madre y una promesa intocable

Pero, ¿Por qué Marc Cucurella no se corta el cabello y mantiene ese estilo? El origen de todo tiene que ver con sus juegos en las divisiones infantiles, esto según retoman varios medios españoles y está ligado a su madre Patricia Saseta.

Según se sabe, la madre de Cucurella tenía dificultades para localizarlo en el campo de juego entre varios niños con el mismo uniforme, por ello planteó una solución sencilla: dejarle crecer el cabello a fin de establecer un localizador visual inmediato desde las gradas cuando era parte de las categorías inferiores del Barcelona.

Marc Cucurella se consagró como campeón del mundo en 2026 con España. Reuters

Aunque la idea surgió para facilitar la visión materna, el zaguero de 27 años lo ha mantenido como parte de su personalidad. En diversas ocasiones ha sido cuestionado sobre si alguna vez ha pensado en cortársela o cambiarla e, incluso, subastarla, pero él ha sido claro en que no cambiará su estilo.

La estricta disciplina capilar del lateral madridista

Mantener los rizos perfectos bajo la alta exigencia de jugar cada fin de semana, los cambios de temperaturas y los factores climáticos externos no es sencillo; entonces, ¿cómo lo consigue?

El futbolista dedica diariamente 45 minutos a una meticulosa rutina de belleza, la cual tiene como ley fundamental la prohibición total de los artículos comerciales denominados "dos en uno".

El tratamiento del defensor se basa en una profunda hidratación, empleando exclusivamente un champú especializado para rizos elásticos y una mascarilla nutritiva. Posterior al lavado, Cucurella desenreda su melena cada mañana utilizando un peine de púas anchas, aplicando después una crema estilizadora que redefine el contorno capilar.

Por último, pero no menos importante; está prohibido el uso de secadoras o cualquier aditamento que genere calor y pueda dañar su cabellera.