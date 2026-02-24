De cabina a check-in: maletas chic que valen la inversión y amarás esta temporada

Hoy en día viajar ya no es solo trasladarse: es una extensión del estilo personal. Las maletas dejaron de ser simples contenedores para convertirse en accesorios funcionales, diseñados para acompañar desde escapadas de fin de semana hasta itinerarios internacionales.

Si estás pensando en invertir en equipaje duradero y chic, estas marcas ofrecen propuestas que combinan diseño, resistencia y personalidad.

Kipling

La propuesta de Kipling parte de una premisa clara: acompañar la vida real de mujeres activas que necesitan organización, comodidad y durabilidad sin renunciar al estilo. Sus colecciones actuales se basan en tonos atemporales —beige, café, azul marino— pensados para usarse todo el año, con acentos más vibrantes en temporadas cálidas y estampados botánicos que aportan frescura.

Uno de sus sellos es el nylon corrugado patentado, un material teñido y comprimido que reduce el peso, pero aumenta la resistencia, además de darle ese característico acabado ligeramente arrugado.

Kipling destaca por su ligereza, materiales resistentes y diseño práctico para mujeres activas. IG kiplingmexicooficial

A esto se suman cierres gruesos de PVC también patentados. El resultado: maletas y bolsos ultraligeros, ideales para quienes cargan múltiples objetos durante el día o viajan con frecuencia.

Entre sus siluetas destacan la maleta Jet —más accesible— y la mochila Segur Cabin para avión, pensada para maximizar espacio en cabina. La marca apuesta por piezas funcionales y organizadas, perfectas para trayectos urbanos o vacaciones sin complicaciones.

Clōe

Clōe se ha consolidado como una de las firmas mexicanas de marroquinería más relevantes, con una visión cosmopolita que mezcla diseño contemporáneo y practicidad.

Sus maletas destacan por un enfoque claramente estético: estampados, colores de temporada y herrajes metálicos elegantes que convierten el equipaje en un accesorio de moda.

Clōe fusiona marroquinería mexicana sofisticada con detalles tecnológicos y estéticos de alto nivel. IG cloeoemoda

La última colección de cabina incorpora policarbonato ultra resistente, cerradura TSA y ruedas dobles silenciosas 360°, además de detalles distintivos como porta vaso y bastón de tres alturas.

En el interior, la marca añade valor con el forro antibacterial —que reduce bacterias hasta en 98.9%— y el icónico RedPocket®, un bolsillo rojo inspirado en la tradición oriental que simboliza abundancia.

Clōe equilibra perfectamente moda y utilidad: maletas pensadas para viajeros que desean organización, seguridad y una estética cuidada desde el aeropuerto hasta el hotel.

Mappa

Mappa representa la nueva generación de equipaje premium mexicano, con estándares técnicos comparables a marcas internacionales. Su principal fortaleza es el uso de Makrolon, un policarbonato de grado alemán extremadamente ligero y flexible que absorbe impactos sin romperse. El acabado mate ayuda a disimular rayones, algo clave para viajeros frecuentes.

Otro diferencial es la incorporación de ruedas japonesas Hinomoto Silent Run, consideradas de las más suaves y silenciosas del mercado. Incluso con la maleta llena, el desplazamiento es estable y sin vibraciones.

Mappa apuesta por ingeniería premium con policarbonato alemán y ruedas japonesas ultrasilenciosas. IG mappamx

En el interior, la marca apuesta por organización avanzada: panel de compresión que permite ganar hasta 20% de espacio, compartimentos cerrados y bolsas para ropa o calzado.

Sus modelos premium reemplazan cierres por marcos de aluminio con broches, aumentando seguridad y resistencia al agua. Con hasta 10 años de garantía, Mappa es una inversión pensada para viajes intensivos y durabilidad a largo plazo.

Miguel Petacas

Miguel Petacas se posiciona como la opción práctica y resistente dentro del mercado mexicano. Su fortaleza radica en ofrecer variedad de materiales según presupuesto: polipropileno flexible y resistente, ABS rígido ligero y versiones suaves de poliéster expandible con bolsillos exteriores.

Una innovación distintiva es la posibilidad de desmontar las ruedas en algunos modelos, útil para cumplir medidas de aerolíneas low-cost o protegerlas al guardar la maleta. La mayoría incorpora ruedas dobles 360° y candado integrado, con interiores sencillos pero funcionales: separador con cierre y cintas elásticas.

Sus maletas ofrece equipaje accesible, funcional y resistente para viajes frecuentes o escapadas cortas. IG miguelpetacasmx

Su maleta de cabina suele pesar entre 2 y 2.6 kg, dejando mayor margen para equipaje. Es la elección inteligente para viajes ocasionales o trayectos donde la resistencia cotidiana es prioridad.

Invertir en equipaje de calidad implica considerar tu forma de viajar. En todos los casos, la maleta deja de ser un objeto utilitario para convertirse en parte del estilo personal.