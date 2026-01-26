Lentes con IA de Meta: modelos disponibles y precios en pesos mexicanos

Para muchos, Meta es la empresa detrás de Facebook e Instagram, dos de las redes sociales más famosas, o de WhatsApp, la app de mensajería instantánea más usada en el mundo; sin embargo, también tiene una división de desarrolladores enfocados en inteligencia artificial (IA).

Pero más allá de desarrollar modelos avanzados, como Llama, en realidad la apuesta está enfocada ahora en los lentes inteligentes, los cuales han pasado de ser accesorios de moda (pues los crea en alianza con Oakley y Ray-Ban) a convertirse en asistentes personales.

Vale recordar que Meta comenzó a vender lentes inteligentes en 2021, cuando lanzó los primeros Ray-Ban Stories, su primera generación de gafas con funciones inteligentes en colaboración con EssilorLuxottica.

Posteriormente, en octubre de 2023 se lanzó la siguiente generación bajo la marca Ray-Ban Meta, con mejoras como integración de Meta AI, cámaras y audio avanzados, marcando el inicio de la venta global de estos dispositivos inteligentes.

Desde entonces, Meta ha ido expandiendo la línea con nuevos modelos y actualizaciones, incluidos lanzamientos posteriores con marcas como Oakley y versiones con pantalla integrada anunciadas en 2025.

¿Qué lentes de Meta están a la venta en México y cuánto cuestan?

A continuación, te explicamos qué modelos están disponibles en nuestro país y cuánto cuestan en pesos mexicanos.

Ray-Ban Meta Wayfayer y Skyler (Gen 1)

Estos lentes tienen todo el estilo clásico de Ray-Ban, pero con mensajes, llamadas, capturas y otras funciones con manos libres.

Precio: A partir de 6,399 pesos .

. Colores: Negro mate y negro brillante.

Micas: Tintadas, Transitions y transparentes.

Graduación: De -6.00 a +4.00.

Calidad de cámara y contenido: Cámara ultra gran angular de 12 MP , campo de visión de 100º; captura automática con Garmin, hyperlapse y cámara lenta; resolución de video de 1080p+ a 30 fotogramas por segundo; hasta 60 fotogramas por segundo a 1080p+ y estabilización ajustable para 1080p+ a 30 fotogramas por segundo.

, campo de visión de 100º; captura automática con Garmin, hyperlapse y cámara lenta; resolución de video de 1080p+ a 30 fotogramas por segundo; hasta 60 fotogramas por segundo a 1080p+ y estabilización ajustable para 1080p+ a 30 fotogramas por segundo. Escucha: Bocinas de oído abierto discretas con volumen adaptativo, sistema acústico de 5 micrófonos; compatible con Spotify, Apple Music, Amazon Music, Audible, iHeart y Shazam.

Batería: Dura hasta 4 horas y 32 horas adicionales con el estuche de carga.

Controles: Botón de captura, panel táctil bidireccional, control de voz (este modelo no tiene pantalla).

Ray-Ban Meta (Gen 2)

Se trata de una actualización de los Ray-Ban Meta de primera generación (Wayfayer y Skyler) y se añade el modelo Headliner, con mejoras en la cámara y la batería.

Precio: A partir de 8,999 pesos.

Colores: Azúl cósmico brillante, negro mate, negro brillante y grafito degradado.

Micas: Tintadas, Transitions y transparentes.

Graduación: De -6.00 a +4.00.

Calidad de cámara y contenido: Cámara ultra gran angular de 12 MP, campo de visión de 100°, captura automática con Garmin, hyperlapse y cámara lenta; resolución de video de hasta 3K a 30 fotogramas por segundo, hasta 60 fotogramas por segundo a 1080p+ y estabilización ajustable para 1080p+ a 30 fotogramas por segundo.

Escucha: Bocinas de oído abierto discretas con volumen adaptativo, sistema acústico de 5 micrófonos; compatible con Spotify, Apple Music, Amazon Music, Audible, iHeart y Shazam.

Batería: Hasta 8 horas y 48 horas adicionales con el estuche de carga.

Controles: Botón de captura, panel táctil bidireccional, control de voz (este modelo no tiene pantalla).

Oakley Meta Vanguard

Son lentes con IA avanzados para atletas, tienen funciones diseñadas para el rendimiento.

Precio: A partir de 11,799 pesos .

. Colores: Negro y blanco.

Micas: Tintadas.

Graduación: No disponible.

Calidad de cámara y contenido: Cámara ultra gran angular de 12 MP, captura automática con Garmin, hyperlapse y cámara lenta; resolución de video de hasta 3K a 30 fotogramas por segundo; hasta 60 fotogramas por segundo a 1080p+ y estabilización ajustable para 1080p+ a 30 fotogramas por segundo.

Escucha: Bocinas de oído abierto discretas optimizadas para deportes y viento , sistema de 5 micrófonos optimizado para el viento; compatible con Spotify, Apple Music, Amazon Music, Audible, iHeart y Shazam.

, sistema de 5 micrófonos optimizado para el viento; compatible con Spotify, Apple Music, Amazon Music, Audible, iHeart y Shazam. Batería: Hasta 9 horas y 36 horas adicionales con el estuche de carga.

Oakley Meta HSTN

Estos lentes con IA para el deporte están diseñados para la aventura dentro y fuera del campo.

Precio: A partir de 9,399 pesos .

A partir de . Colores: Negro, blanco, gris, café y transparente.

Micas: Tintadas, Transitions y Clear.

Graduación: De −6.00 a +4.00.

Calidad de cámara y contenido: Cámara ultra gran angular de 12 MP, captura automática con Garmin, hyperlapse y cámara lenta; resolución de video de hasta 3K a 30 fotogramas por segundo; hasta 60 fotogramas por segundo a 1080p+ y estabilización ajustable para 1080p+ a 30 fotogramas por segundo.

Escucha: Bocinas de oído abierto discretas con volumen adaptativo, sistema acústico de 5 micrófonos; compatible con Spotify, Apple Music, Amazon Music, Audible, iHeart y Shazam.

Controles: Panel táctil bidireccional, botón de captura y control de voz (este modelo no tiene pantalla).

El nuevo modelo que aún no llega a México

En 2025 lanzaron Meta Ray-Ban Display y Meta Neural Band, un wearable de última generación con pantalla integrada en la mica e interfaz neural (una banda que se controla desde la muñeca). En Estados Unidos ya están a la venta y se espera que lleguen a México en el transcurso del año.

Colores: Negro y arena.

Graduación: −4.00 a +4.00.

Calidad de cámara y contenido: Cámara ultra gran angular de 12 MP , campo de visión de 100°, visor, zoom digital de 3x y resolución de video de 1080p+ a 30 fotogramas por segundo.

, campo de visión de 100°, visor, zoom digital de 3x y resolución de video de 1080p+ a 30 fotogramas por segundo. Escucha: Bocinas de oído abierto discretas con volumen adaptativo, sistema de 6 micrófonos; compatible con Spotify, Apple Music, Amazon Music y Shazam.

Batería: Hasta 6 horas, con 24 horas adicionales con el estuche de carga.

Pantalla y controles: Panel táctil de cuatro direcciones, botón de captura, control de voz, pantalla integrada en la mica derecha y Meta Neural Band.

