¿El traje de baño de tu hijo es azul? Esto es lo que advierten los expertos

Si durante estas vacaciones de verano planeas visitar la playa, un balneario o una alberca con tus hijos, es normal que quieras tomar todas las precauciones para mantenerlos seguros. Además del uso de protector solar y la supervisión constante, hay un detalle que muchos padres pasan por alto: el color del traje de baño.

Y es que con el inicio del periodo vacacional, a partir del próximo 16 de julio muchas familias disfrutarán de actividades acuáticas. Elegir un traje de baño con un color visible puede hacer una gran diferencia en caso de una emergencia.

¿Qué color de traje de baño es seguro?

Para madres y padres, la seguridad de sus hijos siempre será la prioridad, especialmente en lugares concurridos como playas, balnearios y albercas, donde es importante poder localizarlos con rapidez mientras juegan o nadan.

De acuerdo con especialistas, el color del traje de baño influye en la facilidad con la que un niño puede ser visto debajo del agua, lo que puede ayudar a actuar con mayor rapidez ante cualquier accidente.

Colores de traje de baño que son menos visibles bajo el agua

El Dr. Raúl Barría Romero explicó a través de sus redes sociales que el color del traje de baño sí puede ayudar a prevenir accidentes, ya que algunos tonos se confunden fácilmente con el agua, incluso en albercas poco profundas.

El especialista señaló que los colores que ofrecen menor visibilidad son: azul, celeste y blanco.

"Los trajes de baño de color azul, celeste y blanco se camuflan con el agua; es mucho más difícil verlos, incluso en piscinas poco profundas", explicó.

¿Qué color de traje de baño es recomendable para niños por seguridad? Foto: Canva

Colores de traje de baño que se ven mejor bajo el agua

Por el contrario, existen colores que destacan con mayor facilidad bajo el agua y permiten identificar más rápido a un niño si se encuentra sumergido.

Los colores más recomendados son:

Amarillo.

Amarillo. Naranja.

Rosa.

Colores fluorescentes o neón.

Sin embargo, el especialista recordó que elegir un traje de baño visible no sustituye la supervisión constante de un adulto, ya que esta sigue siendo la principal medida para prevenir accidentes.

¿Qué color de traje de baño es recomendable para niños por seguridad? Foto: Canva

Consejos para nadar con niños en el mar de forma segura

Además de elegir un traje de baño con un color llamativo, existen otras recomendaciones para disfrutar del agua con mayor seguridad. De acuerdo con Healthy Children, estas son algunas de las más importantes:

Nunca permitas que un niño nade solo. Mantén siempre la supervisión de un adulto o de un salvavidas capacitado. Evita que los niños se sumerjan o se lancen de cabeza si un adulto no ha comprobado previamente la profundidad y que no existan objetos bajo el agua. No permitas que naden en canales, ríos o corrientes de agua con movimiento rápido. Enséñales qué son las corrientes de resaca o corrientes de retorno. Si visitas playas o albercas en otro país, verifica que cuenten con salvavidas y que las instalaciones sean seguras. Permanece únicamente en las zonas designadas para nadar y donde el salvavidas pueda vigilar. Si comienza una tormenta, salgan del agua de inmediato.

¿Qué color de traje de baño es recomendable para niños por seguridad? Foto: Canva

Durante las vacaciones es natural relajarse y disfrutar en familia, pero cuando se trata de niños, la prevención nunca debe tomarse un descanso. Mantenerlos siempre cerca, supervisarlos mientras están en el agua y elegir un traje de baño de colores visibles son acciones sencillas que pueden marcar la diferencia y ayudar a prevenir accidentes.