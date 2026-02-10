Ni la muerte los separa: São Paulo permitirá sepultar mascotas con sus amos

El estado brasileño de São Paulo permite desde este martes el entierro de mascotas en sepulturas familiares, de acuerdo con una ley avalada por el gobierno local que “reconoce el vínculo afectivo entre tutores y animales”, incluso después de la muerte.

Reconocimiento legal al vínculo humano-animal

Con una población de perros y gatos que duplica la de niños y representa la tercera mayor del mundo, Brasil ofrece desde hace años toda clase de servicios y atenciones para pets, como los habitantes de la potencia sudamericana llaman a sus mascotas.

Sancionada por el gobernador conservador Tarcísio de Freitas, la nueva ley paulista se inspira en el caso de Bob Coveiro, un perro que vivió durante 10 años en un cementerio municipal desde el día en que enterraron ahí a su dueña.

Cuando el animal murió, se autorizó su entierro junto a la tutora, un precedente que ahora se extiende a todo el estado de São Paulo (sudeste), donde las mascotas podrán yacer en sepulturas y panteones familiares. Casos emblemáticos y dimensión cultural

En enero, São Paulo promulgó otra ley que reconoce el “interés cultural” del vira-lata caramelo, como se conoce en Brasil a un tipo de perro mestizo, con el objetivo de “combatir el prejuicio contra animales sin raza definida”.

El país se vio conmocionado en las últimas semanas por el caso de Orelha, un perro muerto violentamente a manos de adolescentes en Florianópolis (sur), hecho que fue comentado incluso por el presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Brasil: cifras que explican el cambio

Con 213 millones de habitantes, Brasil tiene alrededor de 160 millones de mascotas, en su mayoría perros, según datos del Instituto Pet Brasil, que agrupa a empresas de productos para animales.

Se trata de la tercera mayor población de mascotas del mundo, detrás de China y Estados Unidos.

Perros y gatos superan ampliamente a la población de menores de 14 años, estimada en unos 40 millones, de acuerdo con cifras oficiales.

Con una tasa de natalidad en declive y una clase media en expansión, existe en Brasil una amplia gama de servicios para mascotas, entre ellos:

Spas y centros de belleza

Hoteles y pensiones especializadas

Transportes exclusivos

Servicios veterinarios avanzados

Servicios veterinarios avanzados Normas sanitarias y peso económico

La legislación estatal aprobada en São Paulo establece que el entierro conjunto de personas y mascotas queda condicionado al cumplimiento de normas sanitarias y ambientales, que deberán ser reglamentadas por cada municipio.

Entre las medidas previstas se contempla el uso de urnas o envoltorios sellados, con el fin de evitar riesgos a la salud pública y al suelo, conforme a lineamientos ya aplicados en cementerios públicos brasileños.

De forma paralela, el Instituto Pet Brasil precisó en su informe sectorial 2024 que el gasto anual en productos y servicios para animales supera los 60 mil millones de reales, reflejo del peso económico y social del vínculo humano-animal que la nueva ley busca reconocer también en el ámbito funerario.

El mercado de mascotas en México

En México, el mercado de mascotas es uno de los más dinámicos de América Latina. De acuerdo con cifras difundidas por Excélsior, con base en datos de AMASCOTA y del INEGI, el país cuenta con alrededor de 80 millones de mascotas, principalmente:

Perros: aproximadamente 43 millones

aproximadamente 43 millones Gatos: cerca de 16 millones

cerca de 16 millones Otras especies de compañía

El valor del mercado supera los 3 mil millones de dólares anuales, impulsado por alimentos balanceados, servicios veterinarios, estética, pensiones y seguros para animales.

Asimismo, encuestas oficiales indican que siete de cada 10 hogares mexicanos tienen al menos una mascota y que el gasto promedio mensual en su cuidado ha crecido de forma sostenida en la última década, en paralelo a una menor tasa de natalidad y a la creciente consideración de los animales como miembros de la familia.

«pev»