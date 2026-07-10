Lámparas en CDMX hay muchas, pero solo existe un corredor comercial que concentra la mayor variedad y los mejores precios de la capital. Caminar por esta vía es sumergirse en un festival de destellos donde el diseño vanguardista convive con lo clásico.

Los registros comerciales del Centro Histórico validan que esta emblemática vialidad concentra la mayor cantidad de establecimientos especializados en iluminación de todo el país. Es el punto de referencia innegociable para arquitectos, decoradores de interiores y familias que buscan renovar sus espacios.

Calle de las lámparas en CDMX: el secreto para iluminar con estilo y poco presupuesto Canva

Calle de las lámparas en CDMX: descubre el paraíso de la iluminación

El destino exacto que estás buscando es la icónica Calle Victoria, ubicada en el corazón del primer cuadro capitalino. Este corredor se extiende estratégicamente entre el Eje Central Lázaro Cárdenas y las inmediaciones de los metros Juárez y San Juan de Letrán.

Aquí la oferta es sencillamente abrumadora porque encuentras desde focos vintage e iluminación LED inteligente, hasta imponentes candelabros de cristal. Los precios se adaptan a cualquier bolsillo, con opciones básicas desde $100 pesos hasta piezas de diseño de $70,000 pesos.

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Variantes de diseño para cualquier proyecto residencial

La diversidad de corrientes decorativas en Calle Victoria te permite resolver la estética de cualquier habitación de forma inmediata. Puedes adquirir sistemas de carril (estructuras con focos móviles para dirigir el haz de luz) perfectos para lofts modernos.

Si tu preferencia es el diseño nórdico (estilo decorativo basado en el minimalismo, la funcionalidad y el uso de maderas claras), hallarás pantallas tejidas. El truco de los expertos radica en recorrer minuciosamente la acera para comparar la calidad de los acabados de los proveedores.

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Los locales más recomendados de Calle Victoria según los compradores

La experiencia de los usuarios en plataformas de geolocalización destaca comercios específicos por su extenso surtido y atención especializada. Entre ellos sobresale SELCA Victoria, ubicado en el número 24, reconocido por sus atractivos descuentos.

Otra parada obligatoria es La Luz de Victoria, en el número 32-E, famosa por manejar precios de mayoreo muy competitivos. Finalmente, Lámparas Victoria en el número 7 destaca por su enorme stock y variedad de modelos exclusivos.

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Recomendaciones prácticas para tu visita al Centro Histórico

Para aprovechar al máximo tu recorrido, es indispensable portar calzado sumamente cómodo, ya que caminarás bastantes cuadras analizando opciones. Te sugerimos llevar una lista clara con las medidas de tus techos y los requerimientos de voltaje de tu hogar.

Privilegia realizar tus pagos en efectivo, dado que muchos comercios otorgan un descuento adicional bajo esta modalidad de compra directa. Asimismo, solicita siempre que prueben cada luminaria frente a ti y te extiendan la póliza de garantía correspondiente.

Apropiarte del diseño de tus espacios no tiene por qué ser un lujo inalcanzable si sabes exactamente dónde comprar. Elige las piezas que reflejen tu personalidad y transforma por completo la atmósfera de tu hogar usando la luz a tu favor.