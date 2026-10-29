La leyenda de la Tía Toña en Chapultepec: una mansión misteriosa y prohibida

La Ciudad de México no solo vive a base de tacos al pastor, tráfico interminable y café de olla en mañanas frías; también respira gracias a sus múltiples mitos y leyendas. Una de las más famosas es la de la Tía Toña en Chapultepec, una historia que envuelve una mansión misteriosa y prohibida.

Mientras la Primera Sección de Chapultepec deslumbra con el Castillo, sus museos y el lago, y la Segunda Sección tiene parques y monumentos, la Tercera Sección siempre ha estado en otra liga.

Se trata de una zona silenciosa que durante décadas estuvo en el abandono y la penumbra vegetal. Es justo en ese rincón, alejado del bullicio urbano, donde germinó una leyenda urbana contemporánea popular de la capital: la historia de la misteriosa y temible Tía Toña.

La leyenda de la Tía Toña Canva

¿Cuál es la leyenda de la Tía Toña en la Tercera Sección de Chapultepec?

La leyenda de la tía Toña se ubica a principios o mediados del siglo XX con Antonia, una mujer viuda o de avanzada edad que gozaba de una buena posición económica. Vivía sola en una mansión de corte colonial edificada en lo alto de una loma en la Tercera Sección de Chapultepec, bordeada por un barranco y accesible únicamente a través de un puente de madera que cruzaba un arroyo.

Conmovida por la cruda realidad de los niños que vagaban pidiendo limosna por las calles de la capital, decidió convertir su hogar en un orfanato. Abrió las puertas a decenas de huérfanos y menores en situación de calle, brindándoles techo, abrigo y alimentos calientes. La historia cuenta que la Tía Toña se vio superada por los menores; los rumores señalan que algunos de los jóvenes, incapaces de adaptarse a la disciplina del hogar, comenzaron a robar pertenencias de valor de la mujer y a burlarse de su fragilidad y su edad avanzada.

Mientras que otra versión dice que Antonia comenzó a perder la razón de forma natural y paulatina, cayendo presa de paranoias constantes en las que creía que los infantes conspiraban para asesinarla y despojarla de sus riquezas.

El clímax de la tragedia se desató durante una travesura pesada o un brote psicótico de la dueña, donde se desató la furia de la Tía Toña. Armada con un objeto pesado o actuando con una fuerza inhumana provocada por la histeria, la anciana comenzó a arremeter contra los niños uno por uno.

Consumada la matanza, o mientras algunos agonizaban, la mujer arrastró los cuerpos hacia la parte trasera de la propiedad y los arrojó al fondo del barranco, donde las aguas crecidas por la lluvia terminaron por arrastrar la evidencia.

Al amanecer, Antonia comprendió la atrocidad que había cometido e, incapaz de sobrellevar la culpa, se recluyó en su alcoba principal y decidió quitarse la vida, ahorcándose o ingiriendo veneno.

Casa de la Tía Toña TikTok

¿Cuáles son los fenómenos sobrenaturales que rodean la leyenda?

El fenómeno más reportado por los exploradores nocturnos de la Tercera Sección de Chapultepec es la presencia de una figura femenina vestida con ropas oscuras y cabello cano desgreñado que se asoma desde las ventanas del piso superior de la propiedad.

Quienes aseguran haberla visto afirman que su mirada no es de tristeza, sino de un odio hacia los extraños. La leyenda advierte que, si haces contacto visual con ella durante más de tres segundos, escucharás un chillido desgarrador que te perseguirá hasta que salgas del bosque. También se escuchan sonidos de carreras apresuradas, ecos de risas y sollozos apagados que parecen provenir de la maleza del barranco. Quienes han cruzado el sendero describen una caída de temperatura y una presión en el pecho que dificulta la respiración normal.

Bosque de Chapultepec Canva

El riesgo de buscar a la Tía Toña en Chapultepec

Si bien los fantasmas y las apariciones forman parte del encanto narrativo, la búsqueda de la Tía Toña ha cobrado un costo muy real en términos humanos. Adentrarse en las barrancas de la Tercera Sección de Chapultepec sin autorización ni equipo profesional es una imprudencia que ha terminado en múltiples tragedias físicas.

Las barrancas de Chapultepec poseen una geología con tierra arenosa, inestable y cubierta por capas de hojas secas que ocultan hendiduras profundas y desfiladeros de entre 30 y 50 metros de caída casi vertical.

A lo largo de los últimos veinte años, el Heroico Cuerpo de Bomberos de la Ciudad de México y los servicios de Protección Civil han tenido que montar operativos nocturnos para rescatar a decenas de jóvenes que cayeron al vacío intentando localizar la supuesta casona.

Lamentablemente, varios de estos accidentes han resultado en fracturas expuestas, traumatismos craneales severos e incluso la pérdida de vidas humanas.

Por si fuera poco, las propiedades que colindan con el bosque no están desiertas y entrar a buscar a la Tía Toña por la fuerza puede derivar en demandas formales por despojo y allanamiento de morada.

La próxima vez que visites la Tercera Sección de Chapultepec, recuerda la leyenda de la Tía Toña, pero no te arriesgues: se trata de una historia que forma parte de la CDMX, pero es mejor dejarla donde está.