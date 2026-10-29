Roku presenta una selección de películas y series de terror para la temporada de Halloween

Nivel 1: algo extraño está pasando

Paramount+ propone Actividad Paranormal 2: una familia comienza a registrar con cámaras de seguridad los extraños sucesos que ocurren dentro de su casa; y Un lugar en Silencio: Día Uno lleva el miedo al exterior, en una ciudad que debe aprender a sobrevivir sin hacer ruido.

Por su parte, Netflix amplía la experiencia con El Conjuro: Sin Voz, un videojuego de terror sobrenatural disponible en la plataforma que permite usar el celular como control para investigar sucesos inexplicables y enfrentarse a presencias aterradoras, y Susurran tu Nombre, una película que explora el misterio y lo sobrenatural.

Nivel 2: existen sustos que no dejan sin dormir

Howdy suma Ghostbusters: Afterlife, que recupera el universo de fantasmas, misterios y cazadores de espectros, y Hotel Transylvania, donde el terror se convierte en una experiencia mucho más ligera.

Nivel 3: ahora sí, lo paranormal se pone serio

HBO Max aumenta la intensidad con El Conjuro 4: Últimos Ritos, que vuelve al universo de los Warren y sus investigaciones de fenómenos sobrenaturales. Para un terror mucho más visceral, Evil Dead: En llamas lleva la posesión demoníaca a otro nivel.

Nivel 4: cuando el miedo se queda más de una noche

Huluween en Disney+ lleva el terror al formato episódico con American Horror Story 13, una nueva entrada al universo que combina escenarios perturbadores, terror psicológico y elementos sobrenaturales.

Nivel 5: correr y no voltear atrás

En Universal+, Crystal Lake explora los secretos que dieron inicio a la leyenda de Viernes 13, mientras que From lleva el suspenso a un lugar del que escapar parece imposible.

Desde RunTime llega Somnia: Antes de despertar, que explora qué sucede cuando los sueños comienzan a tener consecuencias en el mundo real, mientras La Tumba del Diablo lleva el terror hacia fuerzas oscuras que no debieron ser descubiertas.

Nivel 6: también hay miedo sin sumar otra suscripción

Pluto TV se suma a la temporada con Escápate a Pluto TV y Plutoween, propuestas especiales que reúnen programación pensada para entrar de lleno en el mood de Halloween.

Nivel 7: desbloquear el terror premium

Llegar a este punto permite llevar el maratón un paso más allá. Las Suscripciones Premium en The Roku Channel amplían las opciones para encontrar historias de terror y reúnen propuestas para distintos tipos de espectadores.

Looke suma 0.0 MHZ: Frecuencia de la muerte, donde una investigación lleva a un grupo a invocar una presencia que los lleva a una aterradora lucha por sobrevivir. BOOH apuesta por V/H/S: Más allá, una antología que combina terror y ciencia ficción en una serie de grabaciones perturbadoras que llevan el horror a límites inesperados.

En Adrenalina Pura+, Masacre en Texas: Herencia Maldita recupera uno de los universos más reconocibles del horror, mientras Inactividad Paranormal suma humor para darle un giro cómico al maratón.

Filmelier+ suma Leviticus: ritual de sangre y El Grito para quienes todavía tienen espacio para rituales, presencias y nuevas dosis de terror.

Y atresplayer propone Campamento Albanta y No se lo digas a nadie, para llevar el maratón hacia el misterio, los secretos y el suspenso.