La Vaca Lola y sus amigos saltan de YT a un e-book para apoyar el aprendizaje infantil

Si tus hijos son fans de La Vaca Lola, El Gallo Bartolito y otros personajes de Reino Infantil, buenas noticias. Los creadores de este proyecto decidieron lanzar un e-book en el marco del Día del Maestro, como apoyo a los educadores.

Podemos tener diferentes opiniones sobre el uso de las pantallas en niños, pero hay una verdad innegable: tarde o temprano estarán expuestos a ellas. Por eso, elegir de forma consciente los programas a los que tienen acceso es tan importante.

La oferta de contenido infantil ha crecido; no solo se encuentra en la televisión, también en plataformas de streaming y hasta YouTube. Contrario a nuestra infancia, hoy no son solo entretenimiento, sino una oportunidad de aprendizaje y apoyo en el desarrollo.

De acuerdo a la Academia Americana de Pediatría, el contenido de calidad, visto en compañía de un adulto, puede contribuir al aprendizaje significativo, especialmente cuando promueve la interacción, el pensamiento crítico y la curiosidad.

Es por eso que cada vez más contenidos se diseñan pensando en estos objetivos. El ejemplo más claro es Plaza Sésamo, que ha acompañado a varias generaciones, pero uno de los más recientes es Reino Infantil.

Es importante que lo que los niños ven en las pantallas, contribuya a su desarrollo Canva

Reino Infantil lanza e-book para maestros y educadores

En el marco del Día del Maestro, Reino Infantil, un proyecto de origen argentino que crea, y distribuye contenido infantil y familiar a nivel global, lanzó un e-book gratuito para apoyar a maestros y educadores en los procesos de aprendizaje de los niños.

Este material contiene diferentes ideas y recursos inspirados en los personajes icónicos de la marca, como La Vaca Lola y El Gallo Bartolito, así como sus canciones, para acompañar a los profesores en el aula.

Podrás encontrar desde dinámicas para dar la bienvenida a tus alumnos y fomentar la integración, estimular el vocabulario, aprender a reconocer a los diferentes animales y fomentar el movimiento, todo mientras cantan diferentes canciones.

Además, incluye materiales que puedes imprimir para realizar actividades que contribuyan a trabajar la motricidad fina y mucho más.

¿Cómo obtener el e-book de Reino Infantil para maestros?

El e-book de Reino Infantil es un material gratuito que puedes descargar a través del link disponible en sus redes sociales. Simplemente, entra al Instagram de Reino Infantil, da clic en los enlaces y entra el que dice e-book gratis.

Después solo necesitarás llenar un formulario con tus datos y podrás obtener el material. Lo mejor es que no necesitas tener el título de profesor o ejercer la profesión, también puedes descargarlo para reforzar conocimientos en casa con tus pequeños.

El contenido estará disponible durante el mes de mayo, así que tienes tiempo para descargarlo, solo pon tu alarma para que no se te pase.

Reino Infantil más allá de La Vaca Lola y sus amigos

Reino Infantil se ha posicionado entre el público infantil por personajes como Zenón, La Vaca Lola, El Gallo Bartolito, La Patita Lulú y La Abeja Be-Bé, además de las canciones de estos personajes y otras como la famosa “Soy una Serpiente”.

Sin embargo, se trata de un fenómeno que, pese a nacer en Argentina, hoy alcanza diferentes partes del mundo. Actualmente, supera los 70 millones de seguidores, solo en YouTube, con más de 5.6 mil millones de visualizaciones a nivel global, solo de enero a abril de 2026.

Pero más allá de los números, la principal razón del éxito de este contenido es que contribuye a la estimulación temprana y el aprendizaje en la etapa preescolar.

A través de sus canciones, los niños desarrollan habilidades como el lenguaje, la pronunciación, memoria y coordinación motriz. De esta forma, facilita la búsqueda de contenido que no sirva solo para entretener a los pequeños.

Ya sea que trabajes en el aula con tus alumnos o en casa con tus hijos, refuerza su aprendizaje con la ayuda de sus personajes favoritos de Reino Infantil. Este e-book gratuito te hará el trabajo más fácil.