¿Te gusta lo dark? Llega a CDMX un picnic gótico con actividades gratis y cultura alternativa

¿Eres fan de la estética dark y andas en busca de un plan diferente? Entonces prepárate, porque muy pronto podrás disfrutar de un picnic gótico lleno de música, arte y actividades alternativas.

Así que ve armando tu outfit negro favorito, porque este evento promete convertirse en uno de los encuentros más llamativos para quienes disfrutan de la cultura oscura y elegante. Además, coincide con la conmemoración del Día Mundial Gótico (World Goth Day), celebrado cada 22 de mayo.

Picnic gótico en FARO Tláhuac

La Fábrica de Artes y Oficios FARO Tláhuac celebrará sus 20 años de actividades con una programación especial llena de arte, música y expresiones culturales, entre ellas un esperado picnic gótico.

Este espacio perteneciente a la Secretaría de Cultura busca abrir un lugar para visibilizar y celebrar las identidades alternativas que encuentran en el arte y la oscuridad una forma de expresión.

Picnic gótico en CDMX: cuándo y dónde Foto: Canva / Ilustrativa

¿Qué actividades habrá en el picnic gótico?

El evento contará con distintas actividades para quienes quieran disfrutar de una tarde diferente, convivir con la comunidad dark y pasar un momento lleno de cultura alternativa.

Algunas de las actividades que habrá son:

Música en vivo

Música en vivo Literatura

Exposiciones

Performance

Danzas oscuras

Stands alternativos

La idea es que el picnic vaya más allá de solo compartir alimentos y se convierta en una experiencia cultural para todos los asistentes.

Picnic gótico en CDMX: cuándo y dónde Foto: Secretaría de Cultura

¿Cuándo y dónde será el picnic gótico en CDMX?

Lo mejor de todo es que será un evento totalmente gratuito. El picnic gótico se realizará el próximo domingo 24 de mayo en las instalaciones de FARO Tláhuac.

Será de 11:00 a 18:00 horas en Avenida La Turba s/n, colonia Miguel Hidalgo, alcaldía Tláhuac, en la Ciudad de México.

Otras actividades en FARO Tláhuac

Como parte de las celebraciones por su aniversario, FARO Tláhuac también preparó conciertos, bailes y actividades multidisciplinarias para los visitantes.

Uno de los eventos musicales será el domingo 17 de mayo con presentaciones de Los Ekis, Las Valkirias, Abodrock y La Royal Club, a partir de las 14:00 horas.

Así que si todavía no tienes plan para los próximos fines de semana, este picnic gótico puede ser la excusa perfecta para sacar tu lado más oscuro y disfrutar de una experiencia diferente en CDMX.