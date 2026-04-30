Juguetes que impulsan el desarrollo infantil: El regalo ideal para cada etapa

El Día del Niño es el pretexto perfecto para comprar algún juguete, pero en realidad, el juego es la forma en la que los más pequeños descubren el mundo y entienden su lógica, por eso, comprar juguetes no debería ser una elección a la ligera, sino una oportunidad de darle a tus hijos herramientas para la vida.

Hoy, el juego no es visto solo como una forma de entretenimiento, sino como la narrativa propia de la infancia: el medio por el cual los pequeños desarrollan habilidades cognitivas, motoras y emocionales.

En un mercado saturado de opciones desechables o excesivamente estimulantes, la tendencia apuesta por juguetes que aporten valor real al desarrollo. Muchas empresas e incluso los marketplace se van llenando de opciones educativas, por ello, te presentamos una lista de juguetes que pueden acompañar a tus hijos en cada etapa.

En medio de la abrumadora cantidad de opciones de juguetes educativos, es importante entender la ingeniería que hay detrás del juguete, sobre todo con los más pequeños, que tienden a meter todo a su boca y requieren mayor cuidado.

Firmas como IKEA han destacado por ofrecer piezas que combinan el diseño escandinavo con la funcionalidad pedagógica. Aquí te compartimos una guía de juguetes esenciales divididos por su aporte al crecimiento.

Estimulación temprana: Los primeros descubrimientos

Para los recién nacidos y bebés, el mundo es un lienzo de texturas y sonidos. En esta etapa, el objetivo es activar los sentidos de forma suave pero efectiva.

Gimnasio LEKA: Fabricado en contrachapado de abedul, este arco ayuda a los bebés a descubrirse a sí mismos. Los juguetes colgantes funcionan como sonajeros que pueden cambiarse de lugar para fomentar el alcance y la curiosidad.

Este tipo de juguetes ayudan a los bebés a descubrirse a sí mismos. Cortesía

Libro interactivo GRÖNFINK: Un libro de tela desplegable con diferentes relieves y sonidos. Es ideal para que las manos pequeñas practiquen el agarre mientras exploran personajes coloridos y diferentes texturas. Además, es el primer paso para involucrar a los pequeños en el mundo lector.

Los primeros libros para bebés estimulan sus sentidos y habilidades motrices. Cortesía

Colección SANDBY: Esta serie destaca por su respeto al oído sensible del bebé. Desde la sonaja de rana hasta el juguete musical de manzana, los sonidos son de bajo nivel, ideales para calmar y acompañar las transiciones hacia el sueño.

Las texturas son muy importantes en la primera etapa del juego Cortesía

Tapete de juegos Naturaleza Escandinava: Un espacio seguro donde las alas de un búho suenan como papel de caramelo y los cuernos de un alce invitan a la exploración táctil.

Motricidad y los primeros pasos

Cuando los niños comienzan a moverse por el espacio, necesitan herramientas que les brinden confianza y mejoren su equilibrio.

Carrito para paseo UPPSTÅ: Más que un andador, este tipo de carritos es una herramienta evolutiva. Su asa se ajusta en dos posiciones (recta para apoyo inicial e inclinada para cuando ya tienen seguridad) y permite regular la resistencia de las ruedas para controlar la velocidad.

Las andaderas no están recomendadas, pero estos carritos ayudan a desarrollar el equilibrio. Cortesía

Laberinto UPPSTÅ: Un árbol de cuentas que enseña el pensamiento lógico y la motricidad fina. Representa el cambio de estaciones: las cuentas arriba son primavera y al caer, representan el otoño.

Pájaro mecedora GREJSIMOJS: El balanceo no solo es divertido; desarrolla el equilibrio y la conciencia corporal, induciendo estados de relajación.

Construcción y pensamiento lógico

A partir de los 18 meses, los niños empiezan a entender conceptos como la gravedad, el equilibrio y la forma.

Bloques de madera UNDERHÅLLA: Piezas ligeras con cantos redondeados diseñadas para manos pequeñas. Jugar con bloques fomenta la imaginación y el razonamiento espacial, permitiendo crear desde casas hasta garajes.

Jugar con bloques permite desarrollar la imaginación. Cortesía

Juegos de rol: Imitando el mundo adulto

El "juego simbólico" es crucial para el desarrollo de habilidades sociales. Al imitar a los adultos, los niños procesan la realidad y aprenden a interactuar con otros.

Cocina DUKTIG: Las cocinas son un clásico que no pasa de moda. Esta opción crece con los niños por sus patas ajustables en tres alturas. Las luces de la placa simulan calor sin ser peligrosas, permitiendo que los pequeños "chefs" preparen banquetes imaginarios.

Imitar a los adultos es una gran forma de aprender para los niños Cortesía

Caja registradora: Una herramienta pedagógica excelente para aprender a contar y dar cambio. Incluye una calculadora real y tarjetas de crédito ficticias para decorar.

La caja registradora abre la puerta a muchas opciones de juego. Cortesía

Creatividad y expresión emocional

El arte es una vía de escape necesaria después de una jornada escolar, ayudando a la concentración y la motricidad fina. Puedes usar crayolas, plumones, pinceles o colores de madera.

Caballete MÅLA: Con doble cara (pizarrón negro para gises y blanco para plumones), es el centro de comando para cualquier artista joven. Su diseño permite que el área de dibujo esté cerca del suelo, facilitando el acceso a los más pequeños.

El caballete les dura mucho y tiene muchas opciones para jugar. Cortesía

Peluche de Oso GREJSIMOJS: En el desarrollo infantil, el objeto de apego es vital. Este oso de gran tamaño y ojos bordados (para mayor seguridad) ofrece consuelo y escucha, convirtiéndose en el compañero fiel de aventuras.