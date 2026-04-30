Día del Niño 2026: conoce el origen y significado de esta celebración

El Día del Niño es mucho más que una celebración: es una fecha que pone en el centro la importancia de los derechos de la infancia. A través de actividades recreativas, eventos culturales y espacios de reflexión, se busca reconocer el valor, bienestar y desarrollo de niñas y niños.

Pero, ¿cómo surgió esta conmemoración en México? Aquí te contamos el origen de una de las fechas más significativas del calendario.

¿Por qué se originó el Día del Niño?

El Día del Niño comenzó a celebrarse en México el 30 de abril de 1924, cuando fue establecido oficialmente por el entonces presidente Álvaro Obregón y el secretario de Educación José Vasconcelos.

El objetivo era claro: visibilizar los derechos de la infancia y promover su bienestar, destacando la importancia de la educación, la salud y el desarrollo integral.

Además, este impulso estuvo ligado a la Declaración de Ginebra, un documento clave que sentó las bases para el reconocimiento de los derechos de niñas y niños a nivel internacional.

Origen y significado del Día del Niño Foto: Canva

¿Cuándo es el día del niño en todo el mundo?

Aunque en México se celebra cada 30 de abril, a nivel internacional existe una fecha distinta. La Organización de las Naciones Unidas (ONU) estableció en 1954 el Día Universal del Niño, que se conmemora el 20 de noviembre.

Esta fecha coincide con la adopción de la Convención sobre los Derechos del Niño en 1989, uno de los acuerdos más importantes para garantizar la protección de la infancia en todo el mundo.

Origen y significado del Día del Niño Foto: Canva

¿Cuáles son los 10 derechos de los niños mexicanos?

De acuerdo con la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, en México existen múltiples derechos que buscan garantizar su bienestar y desarrollo integral. Entre los más importantes destacan:

Derecho a la vida, a la supervivencia y al desarrollo. Derecho a la Prioridad. Derecho a la Identidad. Derecho a vivir en familia. Derecho a la Igualdad Sustantiva. Derecho a No ser Discriminado. Derecho a vivir en Condiciones de Bienestar y a un Sano Desarrollo Integral. Derecho de Acceso a una Vida Libre de Violencia y a la Integridad Personal. Derecho a la protección de la Salud y a la Seguridad Social. Derecho a la Inclusión de Niñas, Niños y Adolescentes con Discapacidad. Derecho a la Educación. Derecho al Descanso y el Esparcimiento. Derecho de la Libertad de Convicciones Éticas, Pensamiento, Conciencia, Religión y Cultura. Derecho a la Libertad de Expresión y Acceso a la Información. Derecho a la Participación. Derecho de Asociación y Reunión. Derecho a la Intimidad. Derecho a la Seguridad Jurídica y al Debido Proceso. Derecho de Niñas, Niños y Adolescentes Migrantes. Derecho de acceso a las Tecnologías de la Información y comunicación.

Origen y significado del Día del Niño Foto: Canva

En México, el Día del Niño no solo es una fecha para festejar, también es un recordatorio de la responsabilidad de garantizar sus derechos.

Cada año, escuelas, instituciones y gobiernos locales organizan actividades gratuitas, eventos culturales y espacios de convivencia en distintas alcaldías y comunidades, con el objetivo de celebrar la infancia y reforzar su importancia en la sociedad.