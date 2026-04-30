Rituales para la Luna llena de Flores del 1 de mayo: dinero, amor y protección

La Luna llena de Flores es uno de los eventos más espectaculares de la naturaleza y es considerada una de las más potentes del año porque simboliza crecimiento, fertilidad, expansión y manifestación.

El mejor momento para ver la Luna llena de Flores será durante su salida, el 1 de mayo de 2026 a las 11:23 horas, tiempo de la Ciudad de México (CDMX).

Esta Luna suele relacionarse con un punto de máxima apertura emocional y energética. Es un momento en el que lo que has estado cultivando, como pensamientos, intenciones y proyectos, “florece”.

Por lo anterior, se dice que amplifica tanto lo positivo como lo negativo: emociones, deseos, relaciones y hasta bloqueos salen a la superficie para ser transformados. Es ideal para cerrar ciclos, soltar lo que ya no sirve y manifestar nuevas intenciones con claridad.

También se asocia con el chakra del corazón, lo que refuerza temas de amor, autoestima, vínculos y sanación emocional.

Rituales para la Luna llena de Flores del 1 de mayo

Luna llena de Flores en mayo. Especial

A nivel espiritual, se cree que esta Luna potencia la intuición y la conexión con uno mismo, por lo que rituales y prácticas energéticas suelen ser más efectivos.

Dinero

Este ritual se enfoca en la abundancia y la apertura de caminos económicos.

Materiales:

1 vela verde o dorada

Canela en polvo

Una moneda o billete

Un recipiente pequeño

Pasos:

Enciende la vela y colócala frente a ti.

Toma la moneda o billete y pásalo por la canela mientras dices: “La abundancia fluye hacia mí con facilidad y constancia.”

Coloca el dinero en el recipiente y visualiza estabilidad económica.

Deja que la vela se consuma (o apágala con respeto).

Guarda la moneda como amuleto durante el mes.

Amor

Este ritual no solo es para atraer pareja, también sirve para fortalecer el amor propio.

Materiales:

1 vela rosa o roja

Un papel y pluma

Perfume o esencia floral

Pasos:

Escribe en el papel lo que deseas en el amor (sé específico pero realista).

Rocía el papel con el perfume.

Enciende la vela y lee en voz alta lo que escribiste.

Dobla el papel y guárdalo cerca de tu cama.

Visualiza relaciones sanas, recíprocas y amorosas.

Protección

Ideal para limpiar energías negativas y proteger tu espacio.

Materiales:

Sal (de preferencia gruesa)

1 vela blanca

Un vaso con agua

Pasos:

Enciende la vela blanca.

Coloca el vaso con agua frente a la vela y agrega una pizca de sal.

Di en voz alta: “Toda energía negativa se disuelve y se transforma en protección.”

Deja el vaso durante la noche.

Al día siguiente, tira el agua por el drenaje.

Si quieres potenciar cualquiera de estos rituales, hazlos bajo la luz de la luna o cerca de una ventana donde pueda “llegar” su energía. También puedes acompañarlos con música suave o meditación.

¿Por qué se llama Luna llena de Flores?

Luna llena de Flores en mayo. Especial

Se llama Luna Llena de Flores porque este plenilunio ocurre en mayo, una época en la que la naturaleza alcanza uno de sus puntos más visibles de floración y abundancia en el hemisferio norte. El nombre no tiene que ver con que la Luna cambie físicamente, sino con la forma en que distintas culturas nombraban las lunas llenas para seguir el paso de las estaciones.

El origen más conocido viene de pueblos indígenas de Norteamérica y tradiciones populares que después recopiló el The Old Farmer’s Almanac, donde cada luna llena del año recibió un nombre relacionado con fenómenos naturales. En mayo, los campos están llenos de flores, por eso quedó como “de flores”.

*mvg*