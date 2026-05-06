Más es más: así se lleva la joyería maximalista

La joyería maximalista ha regresado con fuerza y este 2026 se ha convertido en una de las formas más potentes de expresión personal. Después de varias temporadas dominadas por el minimalismo, las líneas limpias y el llamado quiet luxury, la moda ha dado un giro radical: piezas grandes, texturizadas, escultóricas y con suficiente personalidad para convertir cualquier look en una declaración.

¿Cómo es la joyería maximalista?

Hoy la consigna es clara: más es más. Y no se trata solo de acumular accesorios, sino de elegir joyas que tengan presencia, intención y un carácter casi artístico. El nuevo maximalismo no busca saturar, sino narrar.

Las piezas oversized se convierten en protagonistas del look. Cortesía forchetta.mexico

Cada anillo, collar o pendiente se siente como una pequeña obra de arte que transforma la ropa más sencilla en algo memorable.

Tendencias de joyería maximalista

Entre las tendencias más visibles está el regreso del llamado “oro derretido”, una estética que se aleja de las formas perfectas y pulidas para abrazar superficies irregulares, como si el metal hubiera sido fundido a mano.

El “oro derretido” marca tendencia con formas orgánicas. Cortesía forchetta.mexico

Brazaletes enormes, anillos que abrazan dos o tres dedos y pendientes con caída orgánica dominan la conversación. Son piezas que parecen sacadas de un taller de escultura más que de una joyería convencional. La clave para llevarlas sin excesos está en el contraste: si la joya tiene mucho volumen, la ropa debe mantener líneas limpias y sencillas.

Layering necklaces: más es mejor

Otra tendencia que arrasa es la acumulación de cadenas. Ya no basta con una sola pieza gruesa; ahora el cuello se convierte en un juego de capas donde conviven eslabones de diferentes calibres, metales y largos.

Las capas de cadenas mezclan estilos y metales. Pixabay

La mezcla de oro y plata, que durante años fue considerada una regla prohibida, hoy se celebra como parte de la nueva libertad estética. Esta mezcla funciona especialmente bien con escotes en V o sobre cuellos altos, donde cada cadena encuentra su espacio y construye un efecto sofisticado sin perder fuerza visual.

Charms en versión XL

Los charms también cambiaron de escala. Lo que antes era delicado y casi íntimo ahora se presenta en versiones grandes y contundentes. Corazones metálicos, piedras en bruto, figuras abstractas y amuletos de tamaño considerable se convierten en el centro del look.

Los charms evolucionan a formatos grandes y audaces. Cortesía forchetta.mexico

La idea es que una sola pieza sea suficiente para cargar con toda la narrativa. Un collar de charms potentes puede acompañarse con una camisa blanca abierta y nada más, porque la joya ya hizo todo el trabajo.

Aretes de impacto

Los aretes también se suman al dramatismo. Aros extragrandes, estructuras geométricas y cascadas de cristales que rozan los hombros elevan cualquier look.

Pendientes XL aportan dramatismo y sofisticación. Cortesía forchetta.mexico

Para equilibrar, el peinado juega un papel clave. Recoger el cabello en un moño bajo o una coleta pulida permite que estas piezas se luzcan al máximo. Si además tienen color, lo mejor es optar por un maquillaje más natural.

¿Cuáles son las reglas del maximalismo?

Aunque la tendencia invita a exagerar, hay ciertos principios que ayudan a mantener el estilo bajo control. Elegir un punto focal es fundamental: si llevas un collar llamativo, reduce el protagonismo de los pendientes, y viceversa.

El equilibrio visual es clave para dominar la tendencia. Cortesía forchetta.mexico

También es importante equilibrar el peso visual. Si tu outfit tiene estampados o muchos detalles, opta por joyería en un solo tono. En cambio, si tu look es monocromático, puedes apostar por piezas más coloridas y audaces.

La comodidad también se vuelve clave. Muchas marcas han optado por materiales ligeros como resina o metales bañados que permiten crear piezas voluminosas sin sacrificar practicidad.

¿Dónde comprar joyería maximalista?

Firmas emergentes como Forchetta acaba de lanzar cinco colecciones inspiradas en esta estética. Líneas como Esencia o Musa apuestan por piezas contundentes, mientras que propuestas como Mar o Recreo juegan con texturas y color, demostrando que el maximalismo también puede ser versátil.

Ahora ya sabes, la joyería maximalista no acompaña al look. Lo define.