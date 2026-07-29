Sin él, Van Gogh no existiría: La historia no contada de su hermano Theo

Cuando se habla de Vincent van Gogh, la imagen que suele venir a la mente es la de un artista brillante, atormentado e incomprendido que revolucionó la historia del arte. Sin embargo, detrás de esa figura universal hubo una persona cuya influencia fue decisiva para que el pintor pudiera desarrollar su talento: su hermano menor, Theo van Gogh.

¿Quién fue Theo van Gogh y por qué fue clave en la carrera de Vincent?

La historia de Vincent no puede entenderse sin Theo. De hecho, muchos historiadores coinciden en que, sin su respaldo constante, probablemente el pintor neerlandés nunca habría construido la extraordinaria obra que hoy lo convirtió en uno de los artistas más admirados del mundo.

El hermano menor del pintor financió sus materiales y gastos durante años. Cortesía vangoghmuseum

Los hermanos nacieron con cuatro años de diferencia en la localidad de Zundert, en los Países Bajos. Desde pequeños desarrollaron un vínculo muy especial.

Compartían largas caminatas por la naturaleza, conversaciones interminables y una curiosidad que los acompañaría durante toda su vida. Aunque con el tiempo tomaron caminos distintos, aquella conexión nunca desapareció.

¿A qué se dedicó Theo van Gogh?

Ambos iniciaron su carrera en el mundo del arte trabajando para la prestigiosa galería Goupil & Cie. Sin embargo, sus destinos pronto comenzaron a separarse.

Theo demostró un talento excepcional para el mercado artístico y ascendió rápidamente hasta convertirse en un exitoso marchante de arte en París.

Las cartas entre ambos revelan una de las relaciones más conmovedoras de la historia del arte. Cortesía vangoghmuseum

Vincent, por el contrario, pasó años buscando su verdadera vocación entre empleos ocasionales, estudios religiosos y labores como predicador.

Fue entonces cuando Theo hizo una sugerencia que cambiaría la historia del arte. Convencido del potencial creativo de su hermano, lo animó a dedicarse por completo a la pintura.

¿Cómo Theo van Gogh ayudó a convertir a Vincent en un genio de la pintura?

Además de alentarlo, decidió apoyarlo económicamente para que pudiera concentrarse únicamente en perfeccionar su técnica. Durante años, Theo envió puntualmente dinero para cubrir los gastos de Vincent.

Ese apoyo permitió al artista comprar lienzos, pinceles, pinturas y materiales sin preocuparse por sobrevivir día a día. A cambio, Vincent consideraba que cada obra que realizaba pertenecía a su hermano, como una forma de saldar la deuda moral que sentía con él.

Gracias a Theo, Vincent conoció el ambiente artístico de París y transformó su estilo.

Pero la ayuda de Theo iba mucho más allá del aspecto económico. Mientras trabajaba en París, el menor de los Van Gogh convivía con el ambiente artístico más innovador de Europa.

Conocía de primera mano el auge del impresionismo y del postimpresionismo, movimientos que impulsaban figuras como Claude Monet, Edgar Degas, Camille Pissarro, Paul Cézanne y Paul Gauguin.

Convencido de que ese universo podía transformar la pintura de Vincent, lo invitó a mudarse con él.

La relación entre Theo y Vincent Van Gogh

La estancia en la capital francesa marcó un antes y un después en la evolución del artista. Allí abandonó los tonos oscuros de sus primeras obras y comenzó a experimentar con colores más intensos, pinceladas vibrantes y una visión mucho más audaz de la pintura.

El marchante de arte también promovió a grandes figuras del impresionismo y postimpresionismo. (Fotos: Fotos: Nelson-Atkins Museum of Art)

Sin embargo, la convivencia entre ambos no siempre fue sencilla. Theo llegó a describir a su hermano como una persona de enorme sensibilidad, pero también de carácter complejo e impredecible. A pesar de las tensiones, nunca dejó de creer en él.

Cuando Vincent decidió instalarse en Arlés para fundar una comunidad de artistas, Theo volvió a intervenir. Financió el proyecto y convenció a Paul Gauguin de viajar al sur de Francia para trabajar junto a su hermano.

Aunque aquella convivencia terminó en desastre y derivó en el famoso episodio en el que Vincent se mutiló parte de la oreja tras una fuerte crisis emocional, Theo fue el primero en acudir a su lado.

Cada recaída encontraba la misma respuesta: un viaje urgente, cartas de ánimo y un apoyo que parecía inagotable.

¿Qué le pasó a Theo van Gogh?

La correspondencia entre ambos terminó convirtiéndose en uno de los testimonios más valiosos de la historia del arte.

Las más de 600 cartas conservadas permiten conocer el proceso creativo de Vincent, sus dudas, sus reflexiones sobre el color, la naturaleza y la pintura, además del profundo afecto que existía entre los dos hermanos.

Johanna van Gogh-Bonger preservó el legado de ambos y dio a conocer la obra del pintor. Cortesía vangoghmuseum

Mientras tanto, la vida de Theo también avanzaba. Se casó con Johanna Bonger y tuvo un hijo al que llamó Vincent Willem.

Un homenaje que emocionó profundamente al pintor, quien respondió regalando una de sus obras más célebres: Almendro en flor, símbolo de esperanza y nueva vida.

¿Cuándo murió Theo van Gogh?

¿Cuándo murió Theo van Gogh?

Pero la felicidad duró poco. En julio de 1890, Vincent intentó quitarse la vida en Auvers-sur-Oise. Al enterarse, Theo tomó inmediatamente un tren para acompañarlo y permaneció junto a él hasta su muerte, ocurrida dos días después.

Tras la muerte de Vincent, Theo falleció apenas seis meses después, devastado por la pérdida. Cortesía vangoghmuseum

La pérdida devastó al marchante de arte. Su salud física y emocional se deterioró rápidamente, y apenas seis meses más tarde falleció con solo 33 años.

Fue Johanna van Gogh-Bonger, viuda de Theo, quien comprendió el enorme valor del legado de ambos. Conservó cuidadosamente las pinturas de Vincent, organizó exposiciones, publicó las cartas entre los hermanos y trabajó durante décadas para que el mundo conociera la verdadera dimensión de su obra.

Hoy, Vincent y Theo descansan uno junto al otro en el cementerio de Auvers-sur-Oise, Francia, tal como permanecieron unidos durante toda su vida.