¿Te quedas en la CDMX? La Colección Gelman te espera en el corazón de Chapultepec

Si planeas quedarte en la CDMX durante las vacaciones, el Museo de Arte Moderno (MAM) es una de las mejores paradas en Chapultepec, especialmente ahora que resguarda la destacada Colección Gelman.

Durante Semana Santa, el museo mantiene su horario habitual, por lo que puedes organizar tu visita sin contratiempos y aprovechar el descanso para recorrer una de las exposiciones más relevantes del momento.

Ubicado en una de las zonas más accesibles del Bosque de Chapultepec, el MAM no sólo es una opción cultural, sino también una pausa ideal entre caminatas, picnic o paseos en la zona.

Horario del Museo de Arte Moderno en Semana Santa para ver la Colección Gelman

Horarios y precios del Museo de Arte Moderno en Semana Santa

El Museo de Arte Moderno abre en los siguientes horarios:

Martes a domingo: 10:15 a 17:45 horas

​Lunes: cerrado

Costos de entrada

Entrada general: $95 pesos

Entrada general: $95 pesos Entrada libre: estudiantes, docentes, personas con discapacidad y adultos mayores con credencial vigente

Domingo: entrada gratuita para todo público

La taquilla acepta pago en efectivo y tarjetas.

Horario del Museo de Arte Moderno en Semana Santa para ver la Colección Gelman

¿Qué ver en el MAM? La imperdible Colección Gelman

Además de su ubicación privilegiada, el MAM alberga uno de los acervos más representativos del arte moderno en México. Su colección recorre distintas etapas y corrientes, desde la Escuela Mexicana de Pintura hasta propuestas más contemporáneas.

Actualmente, uno de sus grandes atractivos es la exhibición de la Colección Gelman, considerada una de las más importantes del país, con obras clave de artistas como Diego Rivera, Frida Kahlo y Rufino Tamayo.

Si buscas un plan distinto en Semana Santa, esta muestra, que llevaba años sin exhibirse, es una oportunidad poco común.

Horario del Museo de Arte Moderno en Semana Santa para ver la Colección Gelman

Cómo llegar al Museo de Arte Moderno en Chapultepec

El MAM goza de una ubicación privilegiada y sumamente accesible, se ubica en Paseo de la Reforma y Gandhi s/n, Primera Sección del Bosque de Chapultepec, CDMX. Y para llegar hay varias alternativas.

Si utilizas el transporte público, la opción más sencilla es llegar por la Línea 1 del Metro y bajar en la estación Chapultepec; desde ahí, solo te tomará unos minutos caminar hacia la entrada principal del bosque sobre Paseo de la Reforma.

Para quienes prefieren el Metrobús, la estación más cercana es Gandhi (Línea 7), la cual te deja prácticamente a unos pasos del museo. Si vienes caminando por Avenida Reforma, el punto de referencia inconfundible es la Puerta de los Leones; el museo se encuentra justo a un costado, rodeado por la vegetación del Bosque de Chapultepec.

Si decides llegar en auto, el museo cuenta con estacionamiento propio (15 pesos la hora), aunque te recomendamos llegar temprano, especialmente en fin de semana, ya que el cupo es limitado debido a la alta afluencia de visitantes que buscan conocer la Colección Gelman.

Horario del Museo de Arte Moderno en Semana Santa para ver la Colección Gelman

Historia del Museo de Arte Moderno

El Museo de Arte Moderno fue inaugurado el 20 de septiembre de 1964, durante el gobierno de Adolfo López Mateos, como parte de una estrategia para ampliar la oferta cultural en México.

Desde su apertura, el MAM marcó una diferencia: no sólo exhibía arte ligado al muralismo, sino que apostó por nuevas corrientes, incluyendo propuestas abstractas y conceptuales que en ese momento rompían con lo establecido.

También jugó un papel clave en el impulso de la escultura en México, al albergar importantes bienales y abrir espacio a nuevas formas de expresión artística.

Horario del Museo de Arte Moderno en Semana Santa para ver la Colección Gelman

Un edificio icónico dentro de Chapultepec

El inmueble del MAM, diseñado por los arquitectos Pedro Ramírez Vázquez y Rafael Mijares, es en sí mismo una pieza clave de la arquitectura moderna mexicana.

Su diseño orgánico, con formas curvas, espacios abiertos y grandes domos, fue pensado para generar un recorrido fluido, donde las obras dialogan entre sí y con el entorno natural del bosque.

Además, el uso de materiales como vidrio, acero y aluminio permite aprovechar la luz natural, creando una experiencia distinta a la de otros museos más tradicionales.

Ya sea que busques un plan tranquilo en la ciudad o quieras aprovechar el descanso para acercarte al arte, el Museo de Arte Moderno se vuelve una opción redonda en Semana Santa. Entre su arquitectura, su acervo y la oportunidad de ver la Colección Gelman, la visita no sólo vale la pena: es de esas que no se repiten tan seguido.