¿No viste Super Mario Galaxy en cines? Ya podrás verla en streaming

Si no alcanzaste a ver Super Mario Galaxy en el cine o simplemente quieres revivir la aventura desde la comodidad de tu sillón, hay buenas noticias para los fans de Nintendo. La esperada película del famoso plomero llegará muy pronto al streaming y promete convertirse en una de las más vistas del mes.

Mario, Luigi y compañía regresan con una nueva aventura llena de acción, humor y personajes entrañables que conquistaron a toda una generación. Aquí te contamos cuándo se estrena, dónde verla y todos los detalles de la cinta.

Super Mario Galaxy: ¿de qué trata la película?

La película cuenta con la producción de Shigeru Miyamoto y Chris Meledandri, mientras que la dirección estuvo a cargo de Aaron Horvath y Michael Jelenic, quienes también participaron en The Super Mario Bros. Movie.

Con una duración de 1 hora y 39 minutos, esta cinta mezcla aventura, comedia y fantasía en una historia ideal para toda la familia.

Además del regreso de personajes icónicos como Luigi, la Princesa Peach, Bowser y Toad, también aparece Yoshi, uno de los personajes más esperados por los fans tras la escena postcréditos de la primera entrega.

La película expande el universo de Mario Bros con nuevos escenarios, referencias a los videojuegos clásicos y una historia que ha emocionado tanto a niños como a adultos.

Super Mario Galaxy llega a streaming

La esperada cinta estrenada en abril llegará al catálogo de Prime Video el próximo martes 19 de mayo.

De acuerdo con la plataforma, el estreno estará disponible a partir de las 11:00 pm en horario Central Standard Time (CST), por lo que los fans podrán disfrutar nuevamente de las aventuras de Mario y Luigi desde casa.

Sin embargo, hay un detalle importante: la película tendrá un costo adicional a la suscripción, ya que actualmente puede adquirirse en preventa dentro de la plataforma.

Super Mario Galaxy ya tiene fecha de estreno en streaming Foto: IMDb

Super Mario Galaxy rompe récords de taquilla

Además de conquistar a los fans, Super Mario Galaxy se convirtió en una de las películas más exitosas del año. Hasta mediados de abril, la cinta logró recaudar más de 629 millones de dólares a nivel mundial, consolidándose como uno de los estrenos más taquilleros del momento.

El éxito demuestra el enorme cariño que existe por el universo de Mario Bros, una franquicia que ha acompañado a distintas generaciones y que continúa creciendo tanto en videojuegos como en cine.

Super Mario Galaxy ya tiene fecha de estreno en streaming Foto: IMDb

Con su llegada al streaming, miles de personas podrán disfrutar nuevamente de esta aventura que combina nostalgia, humor y acción en una de las películas más esperadas por los seguidores de Nintendo.