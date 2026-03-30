¿Cuándo se va la colección Gelman del Museo de Arte Moderno? Esta es una de las preguntas que más ha circulado entre los amantes del arte; por ello, hoy te compartimos la fecha confirmada para que aproveches tu visita a uno de los acervos de arte mexicano más importantes del siglo XX, el cual extenderá su estancia en el MAM más tiempo del previsto.

¿Cuándo se va la colección Gelman del Museo de Arte Moderno?

¿Hasta cuándo se queda la Colección Gelman en el MAM?

La exposición "Relatos modernos. Obras emblemáticas de la Colección Gelman Santander", que originalmente cerraría sus puertas el 17 de mayo, se mantendrá abierta hasta el 15 de julio de 2026. Esta extensión, anunciada por la secretaria de Cultura, Claudia Curiel, busca aprovechar la afluencia de visitantes durante el Mundial 2026.

Desde su inauguración el 16 de febrero, la muestra ha reunido 68 piezas clave, marcando el regreso público de este acervo tras más de dos décadas.

Con más de 50 mil visitantes en apenas un mes, la ampliación busca atraer a nuevos públicos, especialmente a los jóvenes, para que descubran joyas como el icónico retrato de Natasha Gelman entre alcatraces, pintado por Diego Rivera, o el "Autorretrato con sombrero" (1987) de Francisco Toledo, una de las piezas finales adquiridas por la coleccionista.

¿Cuándo se va la colección Gelman del Museo de Arte Moderno?

La historia detrás de la Colección Gelman

La colección comenzó a tomar forma en los años 40 gracias al matrimonio de Jacques y Natasha Gelman, quienes reunieron cerca de 95 obras de arte mexicano moderno hasta la muerte de Natasha en 1998.

Con el tiempo, el acervo creció a más de 300 piezas bajo la supervisión del curador Robert Littman, incorporando también fotografía y otras disciplinas.

Los Gelman no sólo reunieron arte mexicano. En paralelo, formaron una importante colección de arte moderno europeo, con nombres como Picasso, Matisse o Dalí, que fue donada al Museo Metropolitano de Nueva York, así como una colección de escultura precolombina.

Sin embargo, su colección de arte mexicano es considerada la más significativa por su coherencia y calidad, con obras de Diego Rivera, Frida Kahlo, David Alfaro Siqueiros, Rufino Tamayo y otros grandes exponentes.

¿Cuándo se va la colección Gelman del Museo de Arte Moderno?

¿Quiénes eran Jacques y Natasha Gelman?

Detrás de esta colección hay una historia poco común. Jacques Gelman nació en San Petersburgo en 1909, en una familia acomodada que huyó tras la Revolución Rusa.

Se formó en Europa y trabajó en la industria cinematográfica antes de llegar a México en 1938. Aquí no sólo encontró estabilidad, sino también una oportunidad: impulsó la carrera de Mario Moreno “Cantinflas” y fundó la productora Posa Films, clave en la Época de Oro del cine mexicano.

Natasha Zahalka, de origen checoslovaco, llegó a México poco antes de la Segunda Guerra Mundial. Su encuentro con Jacques derivó en matrimonio en 1941 y en una sociedad que marcaría el mundo del arte en el país.

¿Cuándo se va la colección Gelman del Museo de Arte Moderno? Fundación Jacques y Natasha Gelman

Fue precisamente el encargo de su retrato a Diego Rivera en 1943 lo que detonó su pasión por coleccionar arte mexicano. A partir de ahí, comenzaron a adquirir obras no sólo por inversión, sino por afinidad y cercanía con los artistas.

A diferencia de otros coleccionistas, los Gelman desarrollaron relaciones personales con figuras como Frida Kahlo, Siqueiros o Tamayo, lo que influyó en la profundidad y carácter de su acervo.

La Colección Gelman destaca por reflejar una visión personal del arte mexicano moderno, construida a lo largo de más de cinco décadas. Su permanencia en el Museo de Arte Moderno no sólo permite redescubrir obras emblemáticas, sino también entender cómo el gusto, la intuición y la cercanía con los artistas dieron forma a una de las colecciones más influyentes del país.

Y ahora, con su permanencia extendida, hay más tiempo para verla antes de que vuelva a resguardarse fuera de exhibición pública.