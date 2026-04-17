Lunch escolar fácil y nutritivo: qué poner y cómo hacerlo rápido

Preparar el lunch puede parecer una tarea sencilla, pero cuando las prisas ganan, hacerlo con calma se vuelve complicado. Aun así, es clave no descuidarlo: el desayuno y el lunch son fundamentales para el desarrollo y rendimiento de los niños.

En entrevista con Mariana Camarena, nutrióloga especialista en salud digestiva, con maestría en nutrición deportiva, comparte recomendaciones prácticas para armar un lunch saludable incluso cuando el tiempo es limitado.

¿Importancia de un lunch saludable?

Durante la jornada escolar, los niños necesitan energía suficiente para aprender, concentrarse y mantenerse activos.

La especialista explica que no solo importa la cantidad de energía, sino su estabilidad. Es decir, evitar picos y caídas de glucosa que pueden provocar distracción, cansancio o hambre constante. Un lunch balanceado ayuda a mejorar su rendimiento académico y su bienestar durante el día.

¿Qué poner en el lunch escolar: opciones nutritivas sin complicarte? Foto: Canva

¿Cuántas comidas al día debe comer un niño?

Cada niño es diferente, por lo que siempre es recomendable consultar con su pediatra. Sin embargo, de forma general se sugiere:

Tres comidas principales al día

Tres comidas principales al día Un desayuno completo con proteínas y carbohidratos

Comida y cena que apoyen su crecimiento y desarrollo

Además, el lunch escolar funciona como un complemento clave entre comidas.

¿Qué poner en el lunch escolar: opciones nutritivas sin complicarte? Foto: Canva

¿Qué debe contener un lunch saludable?

Un lunch equilibrado debe incluir diferentes grupos de alimentos para asegurar una buena nutrición. De acuerdo con recomendaciones de Mayo Clinic, estos son básicos:

Proteínas

Carnes magras, pollo, pescado, huevo, frijoles, lentejas, semillas y frutos secos.

Frutas

Frescas, congeladas o enlatadas (en su jugo natural o almíbar ligero).

Verduras

Variedad de verduras, ya sean frescas, enlatadas, congeladas o deshidratadas.

Granos o cereales

Granos o cereales integrales, como fideos o pan integrales, avena, palomitas de maíz, quinua y arroz integral o silvestre.

Lácteos

Productos lácteos descremados o semidescremados, como leche, yogur o queso. Las bebidas de soja fortificadas también cuentan como lácteos.

¿Qué poner en el lunch escolar: opciones nutritivas sin complicarte? Foto: Canva

¿Qué poner en el lunch escolar?

Sabemos que las mañanas pueden ser caóticas, por eso aquí tienes opciones prácticas para un lunch saludable y fácil de preparar:

Licuado divertido (tipo smoothie)

Mezcla leche, fruta congelada, fibra y grasas saludables como chía, nueces o almendras. Es rápido, nutritivo y puedes variar sabores.

Involucra a tus hijos en sus alimentos

Hacerlos parte de la elección de alimentos mejora su relación con la comida. Puedes incluirlos al hacer la lista del súper o dejar que elijan frutas o proteínas según sus gustos (con guía).

Sándwich o torta integral

Pan integral (sin migajón), con atún o queso, aguacate y un toque ligero de mayonesa. Es práctico y balanceado.

¿Qué poner en el lunch escolar: opciones nutritivas sin complicarte? Foto: Canva

¿Qué información debemos revisar en la etiqueta de los alimentos?

Leer las etiquetas es clave para elegir mejor. Algunos productos destacan por no tener sellos y aportar nutrientes importantes.

Por ejemplo, hay opciones de leche como Lala Yomi que contienen proteínas, calcio, vitaminas A y D, complejo B y minerales como magnesio y fósforo, que ayudan al desarrollo óseo y al crecimiento.

¿Qué poner en el lunch escolar: opciones nutritivas sin complicarte? Foto: Canva

Aunque no siempre haya tiempo, existen formas rápidas de preparar un lunch nutritivo, rico y divertido para los niños. La clave está en planear con anticipación, elegir ingredientes balanceados y adaptarlos a sus gustos.