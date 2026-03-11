Bolsa de basura de Balenciaga: la verdad detrás del accesorio que usó la actriz Zhang Jingyi

Bolsa de basura de Balenciaga es una búsqueda que se volvió viral en redes sociales después de que la actriz china Zhang Jingyi apareciera en un evento público con una bolsa de plástico amarilla que acompañaba su vestimenta. Las imágenes del momento se viralizaron rápidamente y generaron comentarios entre usuarios que pensaron que se trataba de un accesorio de lujo disfrazado de un objeto cotidiano.

Algunos internautas aseguraron que aquella bolsa aparentemente sencilla pertenecía a una reconocida casa de moda y que su precio superaría los 30 mil pesos mexicanos.

La aparición de Zhang Jingyi con una bolsa de plástico

Durante el Beijing International Film Festival, celebrado el 10 de marzo, Zhang Jingyi llamó la atención no solo por su presencia en la alfombra del evento, sino por un accesorio que añadió a su outfit. La actriz optó por un vestido negro elegante con aplicaciones florales y los hombros descubiertos, una elección que destacaba por su estilo sencillo.

Aun así, lo que realmente generó conversación fueron los accesorios que llevaba. Además de un paraguas, Zhang apareció con una bolsa de plástico amarilla brillante que contrastaba con el resto del atuendo. Ese detalle provocó que muchos asistentes y usuarios en redes sociales comenzaran a preguntarse si se trataba de una pieza de moda.

En ese momento, varios comentarios señalaron que el accesorio podría estar relacionado con la marca de lujo Balenciaga. La especulación aumentó porque la firma ha presentado en otras ocasiones diseños inspirados en objetos cotidianos, lo que hizo que muchos pensaran que esta bolsa formaba parte de alguna colección.

El rumor sobre la supuesta bolsa de plástico de Balenciaga

Las versiones que circularon en internet indicaban que la bolsa podía estar vinculada con un diseño de la marca Balenciaga conocido como “Trash Bag Large Pouch”, un producto que tendría un precio aproximado de 2 mil 100 dólares. Esa cifra equivale a más de 30 mil pesos mexicanos, lo que reforzó la idea de que la actriz estaba utilizando un accesorio de lujo que imitaba una bolsa de basura.

Sin embargo, con el paso de las horas comenzaron a surgir aclaraciones sobre lo ocurrido durante el evento. Diversos reportes indicaron que el accesorio que llevaba la actriz no tenía relación con la marca de lujo ni con un producto comercial de alto costo.

Bolsa amarilla de plástico no es de Balenciaga

De acuerdo con la información difundida posteriormente sobre el evento, la bolsa que llevaba Zhang Jingyi en realidad no era un accesorio de diseñador. En lugar de tratarse de un producto de lujo, se trataba de una bolsa de plástico común que se utilizó como parte de la promoción de su nueva película.

La actriz participa en la película The One, donde interpreta a Yu Yan, un personaje que tiene una historia familiar particular. En la trama, Yu Yan es una joven cuyos padres son sordos, lo que influye en la forma en la que se comunican dentro de la historia.

Como parte de ese contexto, el personaje utiliza una bolsa amarilla brillante para que sus padres puedan identificarla fácilmente a la distancia, ya que no pueden escucharla.

Por ese motivo, Zhang Jingyi decidió llevar el mismo objeto durante su aparición en el festival de cine. La intención fue usar la bolsa como un símbolo relacionado con la historia de la cinta y como una forma de promocionar la producción ante el público y los medios.

