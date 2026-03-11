Superman y Supergirl tendrán carrera temática en Chapultepec: inscripciones y costo

La Ciudad de México será sede de una carrera temática inspirada en los personajes de DC Comics Superman y Supergirl.

El evento deportivo se realizará el domingo 21 de junio en el Bosque de Chapultepec y forma parte de una serie de actividades recreativas que buscan incentivar la actividad física mediante experiencias deportivas con elementos de cultura popular.

La competencia contempla dos distancias y está dirigida a participantes de distintos niveles, desde corredores recreativos hasta personas con mayor experiencia.

De acuerdo con los organizadores, el cupo será limitado y las inscripciones ya se encuentran disponibles tanto en línea como en establecimientos autorizados.

Se espera la participación de miles de corredores en una jornada que combinará deporte, convivencia y entretenimiento en uno de los espacios públicos más representativos de la capital.

Carrera de Superman y Supergirl en CDMX: cuándo y dónde será el evento

La carrera temática de Superman y Supergirl se llevará a cabo el próximo domingo 21 de junio en el Bosque de Chapultepec, uno de los espacios recreativos más importantes de la Ciudad de México.

El evento reunirá a corredores aficionados, seguidores de los personajes y público en general en una jornada deportiva inspirada en el universo de los superhéroes de DC Comics.

El recorrido se desarrollará dentro del complejo forestal, donde se instalarán zonas de salida y meta, así como áreas de hidratación y asistencia para los participantes. Este tipo de carreras recreativas se han popularizado en distintas ciudades del país al integrar elementos temáticos que buscan atraer a un público más amplio.

La organización prevé una asistencia significativa de corredores, ya que el evento está diseñado para fomentar la actividad física en un entorno accesible y familiar.

Distancias de la carrera de Superman y Supergirl en Chapultepec

La competencia contará con dos modalidades de distancia para permitir la participación de corredores con diferentes niveles de preparación física.

Las categorías disponibles serán:

5 kilómetros

10 kilómetros

Ambas distancias estarán abiertas tanto para la rama varonil como para la rama femenil. Los recorridos estarán señalizados y contarán con puntos de abastecimiento de agua a lo largo del trayecto.

De acuerdo con los organizadores, los tiempos estimados de recorrido se establecieron con base en ritmos promedio de carreras recreativas.

Para la distancia de cinco kilómetros se calcula un tiempo aproximado de 45 minutos, mientras que para el circuito de diez kilómetros el tiempo estimado será de una hora con treinta minutos.

Estos tiempos sirven únicamente como referencia para los participantes, quienes podrán completar la ruta de acuerdo con su propio ritmo y condición física.

Inscripciones para la carrera de Superman y Supergirl en CDMX

El proceso de registro para participar en la carrera ya se encuentra disponible en la página oficial. Los interesados pueden asegurar su lugar a través del portal oficial de inscripción del evento o en tiendas deportivas autorizadas en distintas ciudades del país.

La organización informó que el evento tendrá un cupo máximo de 3,800 participantes. Debido a esta limitación, se recomienda realizar el registro con anticipación para evitar que se agoten los lugares disponibles.

Este tipo de carreras recreativas suelen registrar una alta demanda, particularmente cuando se realizan en espacios emblemáticos de la capital como el Bosque de Chapultepec.

Precio de inscripción para la carrera de Superman y Supergirl

El costo de inscripción para participar en la carrera dependerá del periodo en el que se realice el registro. La organización estableció tres etapas de precios con el objetivo de incentivar el registro anticipado.

Las tarifas establecidas son las siguientes:

Promoción: 899 pesos hasta el 11 de mayo Regular: 999 pesos hasta el 19 de junio Extemporáneo: 1,199 pesos el día de la entrega de kits

El pago de la inscripción permite a los participantes acceder a la carrera y recibir el paquete oficial del evento.

Qué incluye el kit de la carrera de Superman y Supergirl

Las personas que completen su inscripción recibirán un kit oficial con distintos artículos y servicios relacionados con la competencia.

Entre los elementos incluidos se encuentran:

Playera conmemorativa del evento

Medalla de finalista al cruzar la meta

Número de corredor con chip electrónico

Abastecimiento de hidratación en ruta y en meta

Certificado oficial de tiempo

Publicación de resultados oficiales

Apoyo médico durante toda la carrera

El chip electrónico permitirá registrar con precisión el tiempo de cada corredor durante la competencia, lo que facilitará la elaboración de los resultados oficiales.

Horario y datos generales de la carrera de Superman y Supergirl en Chapultepec

La carrera está programada para iniciar a las 06:30 horas del domingo 21 de junio en el Bosque de Chapultepec. A partir de ese momento se realizarán las salidas para las distintas distancias contempladas en el evento.

Durante la jornada se instalarán módulos de apoyo logístico, servicios médicos y zonas de hidratación para garantizar el desarrollo seguro de la competencia.

Datos generales del evento:

Lugar: Bosque de Chapultepec, Ciudad de México

Fecha: Domingo 21 de junio

Hora de inicio: 06:30 horas

Distancias: 5 y 10 kilómetros

Cupo máximo: 3,800 participantes