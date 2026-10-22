Día de Muertos en Tecámac incluye concurso para lomitos

En Tecámac, Estado de México, hasta los lomitos podrán participar en las celebraciones del Día de Muertos, con el concurso “Espeluznante y Peludo Día de Muertos”.

Esto como parte de la Tercera Edición del Mitote al Mictlán, que contará con desfiles, charreadas de Día de Muertos, concurso de ofrendas y altares Fiesta de la Animas, entre otras actividades.

Las autoridades municipales indicaron que, con el objetivo de preservar una de las tradiciones más entrañables de la cultura mexicana, el “Día de Muertos Tecámac” se llenará de color y memoria para celebrar estas festividades.

Por lo que, del 24 de octubre al 2 de noviembre, las familias tecamaquenses podrán reunirse para compartir espectáculos artísticos y actividades diseñadas para convivir en comunidad.

La presidenta municipal Rosa Wong destacó que la cartelera de este año es una invitación a vivir nuestras raíces desde diferentes perspectivas, por lo que se podrán disfrutar con la danza prehispánica, charrería y el ingenio del certamen de ofrendas Fiesta de las Ánimas Xantolo 2026.

El festival también integra nuevas formas de celebrar con dos bailes masivos de Thriller y un festival de música electrónica; así como la espectacular Ofrenda Monumental en el patio central del Palacio Municipal. Para quienes desean incluir a todos los integrantes del hogar, el quinto concurso Un Espeluznante y Peludo Día de Muertos espera a las mascotas.

Entre los eventos que se realizarán en Del Mitote al Mictlán se encuentran:

Sábado 24 octubre: inauguración Entre Dos Mundos, Festival de Catrinas, además de Huellas que nos Unen, la tercera Edición de Catrinas en Movimiento y Desfile de Catrinas

Domingo 25 de octubre: las familias podrán disfrutar de nuestras raíces en el lienzo charro de Tecámac, con la tradicional Charreada de Día de Muertos

Viernes 30 de octubre: “Catrineando”, concurso de ofrendas y altares Fiesta de la Ánimas, Xantolo 2026, 5to concurso Un Espeluznante y Peludo Día de Muertos, Concurso de Mojigangas, Baile Masivo de Thriller, entre otros eventos

Domingo 1 de noviembre: la clásica Calaverita Tecamaquense llenará de dulces y sonrisas a las niñas y niños en diversos puntos del municipio, además de la Procesión de los Santos, caravanas de autos adornados Locos por las Ruedas, entre otros

Lunes 2 noviembre: se realizarán misas y las presentaciones del talento local

Wong comentó que la celebración recorrerá los rincones del municipio para que todos puedan formar parte de ella. Las actividades cobrarán vida en Tecámac Centro, el Parque Ecológico y Deportivo Sierra Hermosa, Los Héroes Tecámac, la Unidad Administrativa La Cuchara, el Parque Lineal Los Héroes Tecámac y la Plaza Cívica de Ojo de Agua.

Añadió que con la llegada de Del Mitote al Mictlán, el municipio abre sus puertas para preservar el patrimonio cultural, impulsar el talento de la región y honrar con alegría la memoria de quienes ya no están, demostrando que las tradiciones mexicanas son Mucha Pieza en Tecámac y siguen más vivas que nunca.