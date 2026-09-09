Ahorro inteligente: ¿Cuánto ganas si inviertes 15 mil pesos en CETES?

Los CETES son Certificados de la Tesorería de la Federación, un instrumento de deuda emitido por el gobierno mexicano a través de Banxico. Se consideran una de las formas más seguras de invertir dinero en el país, porque están respaldados por el propio gobierno federal.

A diferencia de otras inversiones, los CETES no dependen del comportamiento de la bolsa ni de decisiones de una empresa privada. Su rendimiento se conoce desde el primer día, lo que da certeza a quien invierte.

Otra ventaja es que se puede empezar con montos pequeños. A través de la plataforma Cetesdirecto, cualquier persona puede abrir una cuenta gratuita y comprar CETES desde unos cuantos cientos de pesos, sin necesidad de experiencia previa en inversiones.

Por eso, los CETES suelen recomendarse a quien está comenzando a ahorrar, a quien busca un lugar seguro para su dinero mientras decide qué hacer con él, o a quien simplemente prefiere evitar el riesgo de otras inversiones más complejas.

Así rinden 15 mil pesos en CETES a 28 días esta semana

Esta semana, la tasa de rendimiento vigente para los CETES a 28 días es de 6.49 por ciento anual, de acuerdo con la más reciente subasta de Banxico. Es la referencia que usan Cetesdirecto y otras plataformas para calcular las ganancias.

Si una persona invierte 15 mil pesos en CETES a 28 días con esa tasa, al final del mes recibiría de vuelta su dinero más una ganancia de aproximadamente 76 pesos.

Eso significa que, al cabo de 28 días, el total acumulado sería de 15 mil 76 pesos: los 15 mil pesos originales más la ganancia generada por el rendimiento.

Es una cifra modesta, pero se obtiene sin asumir prácticamente ningún riesgo, y con la posibilidad de recuperar el dinero al vencimiento del plazo, o incluso antes si se necesita con ciertas condiciones de liquidez.

Vale la pena recordar que, como con cualquier inversión formal en México, la ganancia obtenida en CETES está sujeta a una pequeña retención de impuestos, algo que Cetesdirecto calcula de forma automática.

Qué pasa si reinviertes esos 15 mil pesos cada mes durante un año

La mayoría de las personas que invierten en CETES no retiran su dinero al mes uno, sino que lo reinvierten para seguir generando rendimiento. Esto se conoce como reinversión o "rolar" el CETE.

Si alguien reinvierte esos 15 mil pesos, junto con la ganancia obtenida, cada 28 días durante todo un año, el efecto se va acumulando poco a poco. Cada mes se gana un poco más que el anterior, porque la ganancia previa también genera intereses.

Con la tasa actual de 6.49 por ciento, reinvertir mes con mes durante un año dejaría una ganancia acumulada de alrededor de 934 pesos.

Al finalizar los doce meses, el monto total ascendería a 15 mil 934 pesos, resultado de sumar el ahorro inicial más las ganancias que se fueron reinvirtiendo cada mes.

Este ejercicio muestra por qué los CETES son útiles no solo para ahorrar a corto plazo, sino también como una herramienta de disciplina financiera a lo largo del año, sin necesidad de estar pendiente todos los días de los movimientos del mercado.