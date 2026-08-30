Clausura Filuni con la voz crítica de Rivera Garza

La octava edición de la Feria Internacional del Libro de las Universitarias y los Universitarios (Filuni) concluirá con una de las voces más relevantes de la literatura contemporánea en español.

Hoy, a las 17:00 horas, la escritora Cristina Rivera Garza participará en el conversatorio de clausura, en el que dialogará con la poeta Sara Uribe sobre “Escrituras geológicas”, un volumen de ensayos que propone una lectura crítica de la literatura a partir de la relación entre los cuerpos, los territorios, la memoria y las múltiples formas de violencia que atraviesa la historia.

El encuentro ofrecerá una reflexión sobre la geología entendida no sólo como metáfora, sino también como una metodología para excavar en las capas del pasado que permanecen activas en el presente.

escritora Cristina Rivera Garza

A través de esta perspectiva, Rivera Garza plantea que la literatura puede convertirse en una herramienta para recuperar historias silenciadas, cuestionar las narrativas del progreso y reconocer las huellas materiales de las violencias coloniales, sociales y ambientales.

En Escrituras geológicas, la autora desarrolla y profundiza una línea de pensamiento presente en obras como Los muertos indóciles, Había mucha neblina o humo o no sé qué y Autobiografía del algodón.

Sus ensayos exploran cómo los paisajes, los cuerpos y los archivos conservan las marcas de procesos históricos que continúan moldeando el presente, al tiempo que reivindican la escritura como un espacio para la memoria, la resistencia y la imaginación crítica.

Con este conversatorio, la Filuni cerrará seis días de actividades dedicadas al intercambio de ideas entre autores, investigadores, editoriales y lectores.